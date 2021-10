Итальянского тренера, который ударил судью, дисквалифицировали на 5 лет

Неприятный инцидент произошёл во время матча седьмого дивизиона Италии.

Во время матча между командами «Оледжо-Кастелло» и «Карпиньяно» арбитр встречи Андреа Фелис показал красную карточку главному тренеру гостей Джованни Алози за нецензурные высказывания в адрес судейской бригады. Алози был несогласен с данным решением. Он вышел на поле и ударил арбитра кулаком по лицу. Фелис тут же дал свисток об окончании матча, который так и не был доигран. Команде «Карпиньяно» было присуждено техническое поражение со счётом 0:3.

Федерация футбола Италии дисквалифицировала Алози на 5 лет. Он не может заниматься футбольной деятельностью до 30 сентября 2026 года. Алози извинился за свои действия:

Carpignano coach Giovanni Alosi gets sent off during Italian amateur match, punches the ref: ‘Unfortunately I had a second of total darkness’ pic.twitter.com/jSqC0d0waS