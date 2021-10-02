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Итальянского тренера, который ударил судью, дисквалифицировали на 5 лет

02 октября 2021, 11:57

Неприятный инцидент произошёл во время матча седьмого дивизиона Италии.

Во время матча между командами «Оледжо-Кастелло» и «Карпиньяно» арбитр встречи Андреа Фелис показал красную карточку главному тренеру гостей Джованни Алози за нецензурные высказывания в адрес судейской бригады. Алози был несогласен с данным решением. Он вышел на поле и ударил арбитра кулаком по лицу. Фелис тут же дал свисток об окончании матча, который так и не был доигран. Команде «Карпиньяно» было присуждено техническое поражение со счётом 0:3.

Федерация футбола Италии дисквалифицировала Алози на 5 лет. Он не может заниматься футбольной деятельностью до 30 сентября 2026 года. Алози извинился за свои действия:

Мне стыдно за то, что я сделал, и я прошу прощения. Какой бы ни была моя дисквалификация, я всё равно уйду из футбола.

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Перевод с sport.sky.it Фото: sport.sky.it
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Все комментарии
протон
протон
02 октября в 23:58
Широков одобряет
Predator94
Predator94
02 октября в 21:54
Судья несмотря на возраст все грамотно сделал. Не стушевался.
У меня был случай, когда судил детей, 14ок-тренер или администратор команды во всю глотку орал матом,на удаление все равно было, еще в драку лез и после матча хотел драться. Естественно, после матча ждал драки. Но не было. Написал все в протоколе. И еще такой момент, мне было фиолетово за команды в плане поддерживать ту или иную, ты просто судишь и точка. И то, что они кричали в адрес меня воспринимал будто это не мне лично, а мне как арбитру, поэтому не обижаешься. Но выгорание все равно будет , у арбитра будут такие моменты. И нужно либо заканчивать, либо перегружаться эмоционально. Потому что каждые выходные слышать возмущенных людей, даже если ты отстранил свою личность от личности арбитра - все равно давит эмоционально.
Agamaga........
Agamaga........
02 октября в 17:58
Какое внимание к седьмому дивизиону Италии, а у нас с этим как?
Байкал-38
Байкал-38
02 октября в 17:29
Что за кипиш то?
Подумаешь в деревенском первенстве ударили судью из соседнего колхоза. Вот если деревня на деревню, стенка на стенку начали, было бы посерьёзнее.
Дисквалификация главного тренера на пять лет? Да ему по барабану, хоть пожизненно, вернётся опять к своему любимому делу, овец пасти. А там что хошь, то и делай с овцами!
1bear
1bear
02 октября в 16:49
судя по видео , тренера нужно было привлекать по уголовке - 12 толстое,из под тишка сзади вмочил судье,когда тот и не видел...
Q-J-G
Q-J-G
02 октября в 15:37, ред.
Удар был нанесён подленько, когда судья отвернулся и не мог даже уклониться от удара, удар был нанесён не за то как судья судил, а за красную карточку которую он предъявил судье за хамское поведение, ну и какой силы был удар вы все видели на видео. Проступок главного тренера - это беспредел который заслуживает на пожизненное отстранение, и никакие извинения не могут быть смягчающими обстоятельствами.

И во-вторых, пожизненное отстранение должно в "корне" пресечь такие проступки по отношению к главному судьи матча... Пожизненное отстранение не только было бы заслуженное, но это была бы и профилактическая мера для других любителей распускать руки, как по поводу так и без повода...

Пять лет большой срок, НО за такое надо отстранять - пожизненно...
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
02 октября в 14:19
И правильно!
Вернувшийся_Князь
Вернувшийся_Князь ответ Любoмир (раскрыть)
02 октября в 14:07
В седьмом дивизионе, когда тебе уже ничего не светит, то можно и отлупить наглеца.
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
02 октября в 13:50
Карпиньяно, это случайно не дочерняя команда Валеры Карпина?
Любoмир
Любoмир
02 октября в 13:45
Нельзя бить судью
zsb1961
zsb1961
02 октября в 13:24
Правильно сделали.
Вернувшийся_Князь
Вернувшийся_Князь ответ 88_DEIVID (раскрыть)
02 октября в 13:12
Могут, но не хотят. Все они ручные подстилки Чифира и носят ему откаты.
88_DEIVID
88_DEIVID
02 октября в 12:51, ред.
Всё правильно сделал. Эти с... даже с ВАРом судить нормально не могут.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
02 октября в 12:36
Вот так, один мимолетный импульс - и вся карьера сломана, вэлкам работать в продуктовый грузчиком
David Young
David Young ответ Ironigor (раскрыть)
02 октября в 12:31
Здравствуйте.

Всё правильно Вам пришло.

Здесь можете посмотреть когда Вы были в числе победителей, открывайте подведения итогов Конкурса Прогнозов и смотрите - https://www.soccer.ru/categories/271.shtml
VeniaminS
VeniaminS
02 октября в 12:27
Правильное решение,а то смотришь не то футбол,не то вольная борьба на футбольном поле.
нечитайло
нечитайло
02 октября в 12:14
Форменное безобразие
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
02 октября в 11:58
5 лет большой срок!
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