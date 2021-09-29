Ван-Биссака дисквалифицирован на 2 матча ЛЧ за удаление в игре с «Янг Бойз»

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29 сентября 2021, 14:33

Защитник «Манчестер Юнайтед» дисквалифицирован на два матча Лиги чемпионов.

Футболист получил отстранение за удаление в матче 1-го тура группового этапа ЛЧ против «Янг Бойз» (1:2), он заработал прямую красную карточку за грубый фол на Кристофере Мартинсе Перейре на 35-й минуте.

Таким образом, Аарон не поможет «Юнайтед» в сегодняшнем матче 2-го тура против «Вильярреала», а также в игре с «Аталантой» 20 октября.

Отметим, что также недавно у Ван-Биссаки возникли проблемы с законом.