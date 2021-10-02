Лещук — лучший игрок «Динамо» в сентябре

Голкипер «Динамо» Игорь Лещук, недавно продливший контракт с московским клубом, признан лучшим игроком команды по итогам сентября по версии болельщиков.
В сентябре вратарь трижды выходил в стартовом составе. Три раза его ворота оставались в неприкосновенности.
🔥 Игорь Лещук — ВТБ игрок месяца по версии болельщиков!— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) October 2, 2021
В сентябре Игорь трижды выходил в стартовом составе. Как итог — три сухаря и победа в голосовании 🏆
Поздравляем, Игорь! 👏#ДинамоМосква #футбол #Лещук pic.twitter.com/8L9ZIZbS2u