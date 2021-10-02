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Лещук — лучший игрок «Динамо» в сентябре

02 октября 2021, 12:25

Голкипер «Динамо» Игорь Лещук, недавно продливший контракт с московским клубом, признан лучшим игроком команды по итогам сентября по версии болельщиков.

В сентябре вратарь трижды выходил в стартовом составе. Три раза его ворота оставались в неприкосновенности.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 01:08
Наконец-то посадил Шуню в глубокий запас!
izrafel
izrafel
02 октября в 13:16
Пожалуй соглашусь с этим выбором
Антон Белянкин
Антон Белянкин
02 октября в 13:09
Мои поздравления.
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