Лещук — лучший игрок «Динамо» в сентябре

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02 октября 2021, 12:25

Голкипер «Динамо» , недавно продливший контракт с московским клубом, признан лучшим игроком команды по итогам сентября по версии болельщиков.

В сентябре вратарь трижды выходил в стартовом составе. Три раза его ворота оставались в неприкосновенности.