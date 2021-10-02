Лапорта: «Куман остаётся в „Барселоне“»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта отреагировал на слухи, что главный тренер команды Рональд Куман может быть уволен в ближайшее время.
Куман остаётся в «Барселоне». Он продолжит тренировать команду вне зависимости от того, как закончится сегодняшняя игра с «Атлетико». Рональд заслуживает доверия, он — легенда «Барселоны». Я ценю то, что он решился возглавить нашу команду в такое непростое время.
Тут скорее всего, не то что как говорит сам Лапорта, что Куман является легендой Барселоны, а видимо пока не может подобрать замену главному тренеру. Не думаю что всё что сейчас творится и то как играет команда может нравиться руководству клуба. Внутри клуба скорее всего очень сложный период, финансовые проблемы в которые скатился клуб, из-за которых Лапорта не смог удержать легенду Месси. Долг в сумме 1,2 млрд евро. Кроме того, у клуба имеется так называемая краткосрочная задолженность в размере 730 млн евро. На зарплаты каталонцы тратят 74% всего бюджета. Кроме того, каталонцы должны другим клубам 126 млн евро в рамках нескольких трансферных сделок. Зная прекрасно о таком финансовом положении Барселоны, на вряд ли кто-то из тренеров захочет подписать с ними контракт. Клуб естественно не сможет подписать новых игроков под схемы нового тренера. Отсюда безысходность и реакция Лапорты на слухи об увольнение Кумана. Думаю очень тяжёлые времена грядут для великой Барселоны. Не знаю как и чем закончится эта ситуация, но очень уж хочется не потерять такой клуб на долгое время. Пожелаем Лапорте поскорее разрешить все проблемы клуба.
Всем Добра !!!
Тут скорее всего, не то что как говорит сам Лапорта, что Куман является легендой Барселоны, а видимо пока не может подобрать замену главному тренеру. Не думаю что всё что сейчас творится и то как играет команда может нравиться руководству клуба. Внутри клуба скорее всего очень сложный период, финансовые проблемы в которые скатился клуб, из-за которых Лапорта не смог удержать легенду Месси. Долг в сумме 1,2 млрд евро. Кроме того, у клуба имеется так называемая краткосрочная задолженность в размере 730 млн евро. На зарплаты каталонцы тратят 74% всего бюджета. Кроме того, каталонцы должны другим клубам 126 млн евро в рамках нескольких трансферных сделок. Зная прекрасно о таком финансовом положении Барселоны, на вряд ли кто-то из тренеров захочет подписать с ними контракт. Клуб естественно не сможет подписать новых игроков под схемы нового тренера. Отсюда безысходность и реакция Лапорты на слухи об увольнение Кумана. Думаю очень тяжёлые времена грядут для великой Барселоны. Не знаю как и чем закончится эта ситуация, но очень уж хочется не потерять такой клуб на долгое время. Пожелаем Лапорте поскорее разрешить все проблемы клуба.
Всем Добра !!!