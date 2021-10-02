Лапорта: «Куман остаётся в „Барселоне“»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта отреагировал на слухи, что главный тренер команды может быть уволен в ближайшее время.

Куман остаётся в «Барселоне». Он продолжит тренировать команду вне зависимости от того, как закончится сегодняшняя игра с «Атлетико». Рональд заслуживает доверия, он — легенда «Барселоны». Я ценю то, что он решился возглавить нашу команду в такое непростое время.