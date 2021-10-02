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Лапорта: «Куман остаётся в „Барселоне“»

02 октября 2021, 15:06

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта отреагировал на слухи, что главный тренер команды Рональд Куман может быть уволен в ближайшее время.

Куман остаётся в «Барселоне». Он продолжит тренировать команду вне зависимости от того, как закончится сегодняшняя игра с «Атлетико». Рональд заслуживает доверия, он — легенда «Барселоны». Я ценю то, что он решился возглавить нашу команду в такое непростое время.

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Все комментарии
Beka_byaka
Beka_byaka ответ DXTK (раскрыть)
02 октября в 23:38
Согласен что он выращивает талантливую молодежь. Но ему тоже как и другим топ тренерам надо оставлять свое имя в истории футбола. И еслиб не кризисная ситуация, он мог бы выращивать молодежь и в Барселоне. В остальном я согласен. Просто очень хотелбы чтоб он возглавил Барселону, и чтоб ему дали 2-3 года времени...
протон
протон
02 октября в 23:33
Уберите уже этого тренера, пока ещё не всё потеряно. Лапорта чёт тоже бесит своими действиями, а сколько обещаний было
0 ударов в створ в двух матчах ЛЧ - Куман остается бгггг
Неужели 13 млн нет? Можно было б уборщицу какую-нибудь поставить, хуже б не стало. Сразу после матча с Бенфикой уже обязаны были распрощаться при наличии малейшего самоуважения.
Да что за бред? Ну дайте ему тогда пожизненный контракт. Сколько ещё Куман должен проиграть, чтобы его ...
протон
протон
02 октября в 23:31
Какой Ольмо за 75 миллионов, если 13 на неустойку нет.
Понятно ещё больше позорных матчей
Ожидание: Лапорта хочет видеть в тренера Барсы Тухель, Клопп и Хави
Реальность: Мы продлеваем контракт с Куманом несмотря на худшие результаты...
DXTK
DXTK ответ Beka_byaka (раскрыть)
02 октября в 21:36
вот что все приципились к тен хагу, который никуда не уходит из аякса, ..........он занимается своим делом растит голандскую молодежь для больших клубов, ставит превлекательную игру команде......

вот за чем у Аякса забирать грамотного тренера? я наоборот даже им восхищаюсь, что Те Хаг не соблазнился жирным контрактом, и не портит свою репутацию, убежав в большие клубы погнавшись за славой и жирным контрактом, он спокойно себе работает, и пускай дальше работает и помогает голландскому футболу развиватся....... и так каждый года у аякса забирают талантливую молодежь, не хватает чтобы у них еще тренеров переманивали.

я не думаю что забрав Тен Хага это решит все проблемы клуба, разрушив одну команду, свою можно и не построить и Ляпорту никогда не пойдет на это сорится с Аяксом и голландской федерацией, переманив тренера .....он уважает их..... по этому он и к куману проявляет несходительность, уважение, не только потому что он легендарный игрок, но еще под чьим руководством рональд в свое время играл.........

PS А так.........я бы вернул Иньесту в команду пока тот все еще играет это помогло бы барселоне в раздевалке и на поле..... и вызвало меньше критики к куману и ляпорту......
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2 ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
02 октября в 20:33
Брат, я тебя понял, удачи нам)
Beka_byaka
Beka_byaka
02 октября в 20:01
Согласен очень сложные времена. Клювать по первопопалым тренерам без денег в кармане тоже не вариант. Но и оставить белобрысого балбеса который толком не может мотивировать молодое поколение тоже не вариант. Ещё 2-3 года назад надо было приглашать Тен Хага. На долгую перспективу. Но ещё не поздно. А может уже и самое то. Опять-таки могли бы подсуеиться и переманить его до подписания нового контракта с АЯКСом.
Beka_byaka
Beka_byaka ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
02 октября в 19:54
Насчёт болельщиков немного перегнул палку.

Если кто-то молчит то это не означает что отсутствует.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Джон Иванов 2 (раскрыть)
02 октября в 18:40
Джон,я читал про Кумана,он очень выскомерный человек,ему за подло общаттся с игроками,поэтому нет настроя у игроков.Умный тренер и с этим составом может дать бой любой команде.
Состав этой Барсы сильнее состава Спартака,как их смог настроить тренер против Наполи,а этот.......
Короче са понял что хотел написать,забанили бы.
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
02 октября в 18:12
Времена Пуйоля, Хави, Иньесты, Месси, и крутых бровочников, как Жорди Альба, прошли
А этот самодурный клоун кумен заменил защитника за то что он побежал в атаку, и когда заменил, не хотел руку подавать, а потом сказал, что ты больше не выйдешь в старте
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Incredulous (раскрыть)
02 октября в 18:08
Хоть ты понимаешь,осознаешь,молодец.У меня шок от Лапорты,от Кумана,от этих пораженческих болельщиков.
Перес давно уволил бы Кумана,избавился бы от старого Пике,Бускетса, от середняка Роберто итд.
Вот Хави видит катастрофу в родной команде но наплевать,ждет хороших времен,денег,чтобы на готовое придти.Разачаровался в каталонцах,рабы были испанцами и рабская психология у них и болельщики рабы.
1bear
1bear
02 октября в 17:49
а как же Тухель??? кинули,а он уже чемоданы собирал...))))))))
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
02 октября в 17:41
Хорошо что высказался, потому что все только и давят когда появляется шанс.
Incredulous
Incredulous
02 октября в 17:08, ред.
А вам не кажется, что Лапорта - это Бартомеу 2.0? Очередной клюв у кормушки и не больше.
Incredulous
Incredulous ответ zooveterinar (раскрыть)
02 октября в 17:08
А что изменит? Если так думать, то вообще ничего не стоит делать, авось само всё наладится.
Incredulous
Incredulous ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
02 октября в 17:04
Тоже не понял реакции местных болельщиков. Когда прочитал новость, был уверен, что сейчас начитаюсь гневных комментов, а тут все такие резко довольные стали Куманом. А представь, если Барса сегодня победит... Это, как ни странно, очень отрицательно повлияет на всю ситуацию, так как все начнут твердить, что Куман всем ещё покажет, или что-то в этом духе, да и Лапорта окажется героем, что под всеобщим давление не уволил голландца, а доверился ему, и вот вам результат.
zooveterinar
zooveterinar
02 октября в 16:48
Увольнение Кумана ,скорее мало,что изменит,непростое положение Барселоны!!!!
berda2003
berda2003
02 октября в 16:20
всё правильно - менять не на кого... не на губошлёпа слуцкого же, которого скоро попрут из рубина...
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ barcamilan (раскрыть)
02 октября в 16:19
Не только ему и тут довольны этим позорам,все рады оказывается,что Куман и дальше будет позорить команду.Спартак лидеру Италии забивает на его поле три гола а Барса за две игры не сделала и один удар в створ ворот Баварии и Бенфике.
Какая нынешняя Барса и Куман такие же и болельщики.Позор.
Реал мужчина,Перес мужчина и болельщики мужчины.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ particular (раскрыть)
02 октября в 16:07
Реал уже долго будит гасить Барселону,это однозначно и справедливо.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
02 октября в 16:06
Лапорта прожолжает разваливать Барсу после Бартомеу а тут пишущие оказывается довольны Куманом.
Президентом Барсы должен быть испанец,так как каталонцы безвольные и трусливые люди в основном,видел как испанцы Реала при стычках гасили каталонцев,любая стычка в пользы испанцев.
Искренно желаю разгрома от Атлетико,чтобы фаны в дальнейшем требовали увольнения не только Кумана но и Лапорту и всю эту утварь.
Брулин
Брулин
02 октября в 16:05
Это ужасно что Куман остаётся но другого решения на данный момент НЕТ. Как не печально . Приглашать кого нибудь тушить пожар безсмыслено
Ironigor
Ironigor
02 октября в 15:53, ред.
Куман остаётся в «Барселоне». Он продолжит тренировать команду вне зависимости от того, как закончится сегодняшняя игра с «Атлетико».
Тут скорее всего, не то что как говорит сам Лапорта, что Куман является легендой Барселоны, а видимо пока не может подобрать замену главному тренеру. Не думаю что всё что сейчас творится и то как играет команда может нравиться руководству клуба. Внутри клуба скорее всего очень сложный период, финансовые проблемы в которые скатился клуб, из-за которых Лапорта не смог удержать легенду Месси. Долг в сумме 1,2 млрд евро. Кроме того, у клуба имеется так называемая краткосрочная задолженность в размере 730 млн евро. На зарплаты каталонцы тратят 74% всего бюджета. Кроме того, каталонцы должны другим клубам 126 млн евро в рамках нескольких трансферных сделок. Зная прекрасно о таком финансовом положении Барселоны, на вряд ли кто-то из тренеров захочет подписать с ними контракт. Клуб естественно не сможет подписать новых игроков под схемы нового тренера. Отсюда безысходность и реакция Лапорты на слухи об увольнение Кумана. Думаю очень тяжёлые времена грядут для великой Барселоны. Не знаю как и чем закончится эта ситуация, но очень уж хочется не потерять такой клуб на долгое время. Пожелаем Лапорте поскорее разрешить все проблемы клуба.
Всем Добра !!!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
02 октября в 15:53
Мне кажется, что другие просто отказались идти в такую Барселону)
Но в любом случае, Лапорта правильно сделал, что публично поддержал тренера, это не помешает.
Желаю Барселоне удачи, а болельщикам терпения)
нечитайло
нечитайло
02 октября в 15:46
Надежда умирает последней
barcamilan
barcamilan
02 октября в 15:34
видимо ему нравицца проигрывать
ЮЗИК
ЮЗИК
02 октября в 15:32
Эти два идиота тормозят команду
sv_1969
sv_1969
02 октября в 15:28
Другого и быть не могло!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
02 октября в 15:27
Лапорта метался-метался... да с Куманом остался!..
particular
particular
02 октября в 15:25
Значит, впереди маячит перспектива длительного единоличного доминирования мадридского коллектива.
УЕСКА
УЕСКА
02 октября в 15:22
Хорошо что Лапорта публично высказался и закрыл тему с увольнением Кумана. Теперь все эти слухи сватающие разных тренеров в Барселону должны прекратиться. На Кумана сейчас оказывается огромное давление и он нуждается в поддержке. Президент все правильно сделал. Фанатам тоже нужно поддержать тренера и сплотиться вокруг команды в это трудное время. Удачи Барсе сегодня в матче с Атлетико!
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