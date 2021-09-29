12 из 16 клубов РПЛ выступают за уход Прядкина с поста президента лиги

Сергей Прядкин может покинуть должность президента Российской Премьер-Лиги.
Знакомый с ситуацией источник сообщает, что 12 из 16 команд чемпионата России выступают против того, чтобы Прядкин продолжил работать на посту президента РПЛ. Исполняющим обязанности президента может стать один из руководителей клубов РПЛ.
Это как выборы в Думу. Сначала детишкам подкинули, потом пенсионерам десяточку дали , еще кое где подсыпали ....Вот выборы прошли и что ??? А то что все магазины ценники переписывают, все сразу подорожало , потратились , надо возвращать.
Это как выборы в Думу. Сначала детишкам подкинули, потом пенсионерам десяточку дали , еще кое где подсыпали ....Вот выборы прошли и что ??? А то что все магазины ценники переписывают, все сразу подорожало , потратились , надо возвращать.