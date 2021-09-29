ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

12 из 16 клубов РПЛ выступают за уход Прядкина с поста президента лиги

29 сентября 2021, 17:29

Сергей Прядкин может покинуть должность президента Российской Премьер-Лиги.

Знакомый с ситуацией источник сообщает, что 12 из 16 команд чемпионата России выступают против того, чтобы Прядкин продолжил работать на посту президента РПЛ. Исполняющим обязанности президента может стать один из руководителей клубов РПЛ.

Все новости
ОфициальноПако Лопес уволен с поста главного тренера «Леванте»
Сегодня, 09:56 ФотоКомментарии6
ОфициальноВ АПЛ произошло первое тренерское увольнение в этом сезоне
Вчера, 15:40 Комментарии10
Официально«Балтика» объявила о назначении Игнашевича на пост главного тренера
02 октября Комментарии22
Рахимов отреагировал на слухи о возможном назначении в «Балтику»
02 октября Комментарии4
Лапорта: «Куман остаётся в „Барселоне“»
02 октября Комментарии31
Куман: «Я всё ещё тренер „Барселоны“»
01 октября Комментарии29
Сортировать
Все комментарии
bsww
bsww
30 сентября в 23:01
А можно предложить себя как кандидата на пост главы РПЛ. Идеи развития футбола есть и не одна
ermak6848
ermak6848
30 сентября в 04:51
Пора освобождаться от балласта...
Сп62
Сп62
29 сентября в 19:55, ред.
Согласен с теми, кто за всем этим видит чью то жёсткую руку. Всё тайное становится явным, вопрос времени.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
29 сентября в 18:51, ред.
Завтра руководство РПЛ объявит что в целях увеличения смотрибельности наша Лига сокращена до 4-х команд...))
ЮЗИК
ЮЗИК
29 сентября в 18:48
Гнать в шею дармоедов
Конь 666
Конь 666
29 сентября в 18:34
И эти 4 клуба точно Зенит и москвичи
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ протон (раскрыть)
29 сентября в 18:32
Задергались после того, как была предложена новая система проведения чемпионата , мне она тоже не нравится, так что я вполне понимаю эти клубы.
Это как выборы в Думу. Сначала детишкам подкинули, потом пенсионерам десяточку дали , еще кое где подсыпали ....Вот выборы прошли и что ??? А то что все магазины ценники переписывают, все сразу подорожало , потратились , надо возвращать.
ДАША Д
ДАША Д
29 сентября в 18:17
Все ждут реакции Кремля
Вoлхв
Вoлхв
29 сентября в 18:16
Интересно кто против....
За адекватность
За адекватность
29 сентября в 17:59
По традиции "как сообщил источник знакомый с ситуацией." 12 из 16 команд хотят отставки Прядкина. Ну тут однозначно...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
29 сентября в 17:57
Это похоже на бунт на корабле...
BDA8181
BDA8181
29 сентября в 17:43
А будет смешно , если против его ухода будут Локо, Спам, Динамо и ЦСКА)))
STVA 1
STVA 1
29 сентября в 17:40
Смешно мля! А выбрали без шума и пыли((
BDA8181
BDA8181
29 сентября в 17:40
Ой, проснулись 24и!
particular
particular
29 сентября в 17:39
Со сменой лидера ожидается смена курса. Жалко, что урегулируют всё по тихому, без расправ и погромов :)
Союзник противников
Союзник противников ответ VeniaminS (раскрыть)
29 сентября в 17:35
Он за 15 лет НЕ СДЕЛАЛ НИЧЕГО! А поутру они проснулись...
Байкал-38
Байкал-38
29 сентября в 17:35
Союзник противников
Союзник противников
29 сентября в 17:35
Хватит врать! Даже ГрЫша Ёбургский до сего дня ничего не слышал про уход Прядкина.
протон
протон
29 сентября в 17:33
Что хочу сказать. Совсем недавно помните - все 16 клубов единогласно избрали Прядкина. А сейчас уже большинство против...Всё это говорит о том, что выбирают не клубы, а люди выше, а клубы якобы выбирают, вот и всё. Как и всё в нашей стране. П.С. - я сам категорически против Прядкина, и был сразу против него.
VeniaminS
VeniaminS
29 сентября в 17:31
А что там натворил Прядкин.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100