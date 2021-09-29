Клубы РПЛ выдвинут вотум недоверия Прядкину, если он не уйдёт сам

По информации источника, 5 октября на общем собрании РПЛ руководители клубов выдвинут вотум недоверия президенту лиги Сергею Прядкину, если он не покинет пост по собственному желанию.
Ранее появилась информация, что Прядкин может покинуть пост президента РПЛ в ближайшее время.
По данным СМИ, наиболее вероятным кандидатом на пост нового президента РПЛ является Ашот Хачатурянц, который пока отказывается от комментариев.
Тут все средства хороши, - от клановой борьбы и чёрных меток, до компромата и "по мордосам" :)))
Тут все средства хороши, - от клановой борьбы и чёрных меток, до компромата и "по мордосам" :)))
Где логика твоего комментария?
Где логика твоего комментария?
Давай следующего.
Не умением возьмем так хоть числом, может в песку крупинку золота наконец поймаем.
Давай следующего.
Не умением возьмем так хоть числом, может в песку крупинку золота наконец поймаем.
На все 100% уверен что следующим будет человек близкий к Газпрому, к гадалке ходить не надо!
На все 100% уверен что следующим будет человек близкий к Газпрому, к гадалке ходить не надо!
Где логика?
Где логика?