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Клубы РПЛ выдвинут вотум недоверия Прядкину, если он не уйдёт сам

29 сентября 2021, 14:47

По информации источника, 5 октября на общем собрании РПЛ руководители клубов выдвинут вотум недоверия президенту лиги Сергею Прядкину, если он не покинет пост по собственному желанию.

Ранее появилась информация, что Прядкин может покинуть пост президента РПЛ в ближайшее время.

По данным СМИ, наиболее вероятным кандидатом на пост нового президента РПЛ является Ашот Хачатурянц, который пока отказывается от комментариев.

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Все комментарии
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
29 сентября в 21:23
Видно конкретно где-то накосячил, раз все "внезапно" решили свергнуть Прядкина с трона...
particular
particular
29 сентября в 19:18
Для свержения руководства многие выступили единым фронтом, который наверняка рассыпется, когда придёт время распределения футбольного пирога.
Тут все средства хороши, - от клановой борьбы и чёрных меток, до компромата и "по мордосам" :)))
pendulum47
pendulum47 ответ beefs (раскрыть)
29 сентября в 18:55
    4RT
    4RT
    29 сентября в 18:22
    Очередной передел
    nubom
    nubom ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
    29 сентября в 18:15
    ...да и Зарема давно что-то молчит...
    112910415
    112910415
    29 сентября в 18:11
    новый ветер подул внезапно
    dok66
    dok66
    29 сентября в 17:58
    Где-то он все таки накосячил . Видимо по спискам ЕР попадает в Думу на место Валеры Г. . Вот и дали отмашку - вотум недоверия .
    протон
    протон
    29 сентября в 16:53
    Это после того, как Прядкин сказал, что РПЛ имеет право и без РФС принимать решения по реформам, посмею заметить
    протон
    протон
    29 сентября в 16:52
    Чё происходит-то? Кто вдруг прозрел?
    gentlewolf
    gentlewolf
    29 сентября в 16:50, ред.
    Пофик чьих будет Прядкин. Одно точно - в РПЛ бардак.
    Давай следующего.
    Не умением возьмем так хоть числом, может в песку крупинку золота наконец поймаем.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
    29 сентября в 16:41
    Тем более странно, что еще в прошлом году дважды избирался единогласно
    Футбольный обозреватель
    Футбольный обозреватель ответ ZIBO rock (раскрыть)
    29 сентября в 16:27
    100%))))))))))))))))))))) Все виноваты у Спартака!!!!
    berda2003
    berda2003
    29 сентября в 16:06
    а регламент разрешает в любое время выдвигать ультиматумы?
    ZIBO rock
    ZIBO rock
    29 сентября в 15:58
    Не защищаю Прядкина, но есть подозрения что клубы эти - Зенит, НН и Сочи!
    На все 100% уверен что следующим будет человек близкий к Газпрому, к гадалке ходить не надо!
    КЭТиК
    КЭТиК
    29 сентября в 15:57
    За всем этим стоит диаспора армян.
    Брулин
    Брулин
    29 сентября в 15:23
    Ашот на место Прядкина, какое прозрение? Это новая стадия деградации.
    makkie
    makkie
    29 сентября в 15:23
    Забавно. Вначале клубы РПЛ единогласно голосуют за Прядкина, а сейчас готовы выразить вотум недоверия.
    Где логика?
    Опасный хулиган
    Опасный хулиган
    29 сентября в 15:19
    сынок решил подсидеть папаню?
    beefs
    beefs
    29 сентября в 15:08
    Да неужели, чего это вдруг, то единогласно голосуют за, что же произошло...
    sir_Alex
    sir_Alex
    29 сентября в 15:01
    Всех достал гинеровский дружок)))
    Союзник противников
    Союзник противников
    29 сентября в 14:56
    Грамоту ему в зубы и пинка под зад!
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    29 сентября в 14:52
    Это что, восстание?
    zsb1961
    zsb1961
    29 сентября в 14:52
    Выдвинули ультиматум!
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