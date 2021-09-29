Клубы РПЛ выдвинут вотум недоверия Прядкину, если он не уйдёт сам

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29 сентября 2021, 14:47

По информации источника, 5 октября на общем собрании РПЛ руководители клубов выдвинут вотум недоверия президенту лиги Сергею Прядкину, если он не покинет пост по собственному желанию.

Ранее появилась информация, что Прядкин может покинуть пост президента РПЛ в ближайшее время.