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Федотов: «Судья должен был назначать пенальти за игру Дивеева рукой»

02 октября 2021, 21:15
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Российский арбитр Игорь Федотов дал свою оценку эпизоду, который произошёл в концовке матча 10-го тура РПЛ ЦСКА — «Краснодар» (0:0). В компенсированное время мяч попал в руку защитнику ЦСКА Игорю Дивееву. Арбитр Владимир Москалёв не зафиксировал нарушение правил.

Судья должен был назначать 11-метровый в ворота ЦСКА за игру рукой от Дивеева. Рука у Игоря в неестественном положении, она отставлена в сторону, он играет ей в мяч. Это не мяч находит руку, а наоборот. И этим действием Дивеев помешал игроку «Краснодара» сыграть в мяч.

Казарцеву дали нормальные повторы, я не понимаю, почему не назначили 11-метровый. Чистый пенальти! Видимо, судьи мстят «Краснодару» за коллегу Панина.

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Все комментарии
Правдолюб158
Правдолюб158
вчера в 20:38
    Vik_ont25
    Vik_ont25 ответ UDAV1266 (раскрыть)
    вчера в 17:36
    Благодарю. Улыбнуло.
    морозз
    морозз
    вчера в 13:51
    Как понять слова …судьи мстят Краснодару? Значит таких судей надо гнать из футбола и в этом истина!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 11:59, ред.
    Из центра таблицы всегда кажется что на вершине командам очки достаются нахаляву...

    Может иногда и фортанёт но не чаще чем вам...
    И не забывай где 7-ми кратный обладатель оффсайда на Евро 2020,заработавший пенальти с Крыльями, получал высшее симулятивное театральное образование....)))
    Соболеву ещё пару семестров...оттачивать мастерство до его уровня...
    Пока "хорошо"...но не "отлично"...
    "Падение от воздуха" и "Конвульсии после контакта" пока на 4-ку....
    Но учителя - те же........подтянут Александра...
    Тоже с "Красным симулятивным дипломом" будет судей дурачить..)))
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 10:59
    Да Джек, и вам и коням подарили очки, точнее минус пять быкам. И это который год продолжается.
    UDAV1266
    UDAV1266
    вчера в 10:05
    мы играли дома а каком пенальти может идти речь
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 07:48
    Тут уж не угодишь никому...
    Судья поставил пенальти в ворота Крыльев в прошлом туре - плохо....
    Судья не поставил вчера пенальти в ворота ЦСКА - опять плохо...

    Вы уж определитесь...)))
    blitz
    blitz
    вчера в 07:45
    Мяч отлетел рикошетом от тела Классона в руку Дивеева: нарушения нет. Таковы правила

    мяч касается руки (которая не делает тело больше), непосредственно от головы или тела соперника, находящегося близко не считается нарушением.
    ballak144
    ballak144 ответ Твой Арсен (раскрыть)
    вчера в 06:23
    "Но я останусь при своем мнении: игры рукой нет" .а пенальти есть? я считаю чистый 100% пенальти
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny
    вчера в 05:07, ред.
      DawnOfDestiny
      DawnOfDestiny
      вчера в 04:54
      Федот, да не тот) Задолбал уже своими крысиными заходами. Иди на поле пасти этих сусликов...
      протон
      протон
      вчера в 01:23
      Все с пеной у рта возмущались что в Токио засудили нашу гимнастку ! Нечестно несправедливо , и правильно сделали мы другого не достойны, выступаем без флага и без гимна тоже правильно . Футбол стал вообще полная корупция, газпромовския эффективные менеджеры рулят. Олигархи выросли из 90х, сначала мерились малиновыми пиджаками, золотыми цепями и джипами, потом коттеджами , любовницами , потом длиной своих яхт и самолётами , все надоело и не интересно перешли на личные футбольные команды, а мозги так и остались в 90х решают все по пацанки , судей купили, все под себя подмяли . Это не касается Галицкого он честно сам хочет но Питер и Москва не даст. И результат выходит сборная на Европу и там ее ставят раком, судьи то не наши. Куда смотрят наши рулевые!!!
      протон
      протон
      вчера в 01:23
      Я понимаю может судья ошибся, но детектор лжи не помешает сейчас .
      Твой Арсен
      Твой Арсен
      вчера в 00:05, ред.
      По мне так Дивеев рукой пытается прихватить Классона за футболку вот и всё. Это отчетливо видно по работе кистью Игоря и по футболке Классона, которая тянется в бок и назад. Маленькие футбольные хитрости. При этом мяч попал в выставленную руку. Дивеев сыграл тупейшим образом, и если бы его тупость наказали и назначили 11-метровый, то это не было бы ошибкой. Наверно. Но я останусь при своем мнении: игры рукой нет.
      Gahi
      Gahi ответ протон (раскрыть)
      вчера в 00:01
      Действительно Вы правы игра смотрелось, но как дело доходило до завершающего удара то всё превращалось птицам на смех, били куда попало и как попало, вот только чтобы мяч не оказался в сетки воротах соперника, и даже арбитр постарался не испортить этот результат. Удачи
      протон
      протон ответ Gahi (раскрыть)
      02 октября в 22:49
      Игра хорошая. Но вот как не поставить 2 пенальти в ворота ЦСКА уму не постижимо. Что есть вар, что нет. Какой в этом смысл, если заряженные судьи? Бред. Просто невозможно в это поверить. Потом эск признает ошибку и все. Никаких последствий. Убрали для виду судейку одного и все. Никаких действий
      isamsn
      isamsn
      02 октября в 22:47, ред.
      Даже если бы незапланированный пенальти и назначили, то реализовывать его никто бы не стал. Так что обсуждение вопроса о том был или не был пенальти в сегодняшнем братском матче просто неактуален.
      -Хостинский-
      -Хостинский- ответ tims (раскрыть)
      02 октября в 22:42, ред.
      Сначала игра рукой , потом от руки в грудь Классону, потом от груди опять в руку , к тому же выставленная рука в сторону при первом касании , неестественное положение , более чем очевиднейший пеналь
      Gahi
      Gahi
      02 октября в 22:28
      Матч изначально был утверждён на ничью, а все издержки игры с назначением пенальти не входило в сценарий. Крепкая дружба между братьями была видна и на бровке поля. Так что победила дружба и судья матча не решился её испортить. Удачи
      протон
      протон
      02 октября в 22:28
      Вот вам и подтверждение слов Галицкого о том , что в матчах с московскими командами судьи никогда в спорных моментах не примут сторону "Краснодара".
      Там даже сам Дивеев охренел, что пеналь не дали! У него на лице было всё написано!
      Судей на детектор. Пока уголовную ответственность не введут для кротов, так и будут беспределить
      TEREK_FOREVER
      TEREK_FOREVER
      02 октября в 22:24
      Кто же Казарцева и Москалева отстранит, они же памятники и держат их в ПЛ под условием. Но честное слово после такого становится все противно.
      112910415
      112910415
      02 октября в 22:11
      пожурят судью
      Некакойшенко
      Некакойшенко
      02 октября в 22:07
      Всем кому интересно, узнайте проигрывал ли хоть раз ЦСКА при судействе Москалёва ? Хотя бы раз. Не на что не намекаю, но судьи уже открытым образом палятся а мы как бараны продолжаем весело кивать.....
      Владимир Анохин
      Владимир Анохин ответ Futurista (раскрыть)
      02 октября в 22:04
      У судей есть такое понятие, как маленькое или незначительное расстояние между игроками, когда мяч попавший в руку не считается умышленной игрой рукой.
      STVA 1
      STVA 1
      02 октября в 22:03
      Видно на хлебушОк Федотову не хватает!
      протон
      протон
      02 октября в 22:01
      В смысле опять жаловаться? Объективно все , пенальти был, любого спросите , да хоть болельщика цска, все это понимают , только не понятно почему это делать с Краснодаром ? Для чего? Каждый год топят , ну реально же играющая команда , хочется смотреть из футбол в Европе .
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ armeec_ (раскрыть)
      02 октября в 22:00
      чистейшая красная, было движениеирукой
      Байкал-38
      Байкал-38 ответ Данил Бритвин (раскрыть)
      02 октября в 21:59, ред.
      А ну если вы основываетесь на его личных обозначениях, то да, не спорю! Даже если его в систему РФС не пускают. Наверное если я завтра во дворе "посужу", то тоже напишу, что я судья галактической категории!
      armeec_
      armeec_ ответ Futurista (раскрыть)
      02 октября в 21:55
      Вот вот. Сколько по таким момента, а сколько упал, не упал, зацепил не зацепил.
      ПРи этом вАр смотрит, где надо не видит, а где надо, даже не рассматривает, и.т.д и.т.д
      tims
      tims
      02 октября в 21:54, ред.
      Специально для Федотова и иже с ним...
      Правило 12. Нарушения Правил и недисциплинированное поведение.
      > За исключением вышеперечисленных нарушений, НЕ является нарушением, если мяч касается руки игрока:
      непосредственно от собственной головы или тела (включая ногу),
      НЕПОСРЕДСТВЕННО ОТ ГОЛОВЫ ИЛИ ТЕЛА (ВКЛЮЧАЯ НОГУ) ДРУГОГО ИГРОКА, КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ БЛИЗКО...
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