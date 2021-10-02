«Хорошо, что пенальти не было». Березуцкий — о руке Дивеева

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий высказался о спорном эпизоде, который возник в матче 10-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:0).
Какие эмоции испытывал во время просмотра момента с пенальти? Это реальность, с которой я столкнулся даже раньше, чем в РПЛ. Это повсеместно: смотрят не только пенальти, но и правильность гола (а просматривают все голы). Это потеря эмоций, но такова жизнь. Ждал решения судьи, VAR, не более того. Естественно, хорошо, что пенальти не было.
Мухин проиграл дуэль Крыховяку? Не сказал бы, чтобы была личная дуэль. Просто полузащитники «Краснодара» заходили узко в центр, создавали там преимущество. В первом тайме – да, мы проиграли много подборов.
Про меня говорят, что в ЦСКА пляшу от печки, от обороны? Все современные команды частенько используют две схемы. Мы не исключение. Настраиваем игроков на то, чтобы безболезненно переходили на 2 и 3 игрока в центре защиты. Это нормально. По сегодняшней игре: пара Бийол – Дивеев смотрелась достаточно хорошо.
Галицкий ток недавно говорил, о том как судят Краснодар с Московскими командами и вот на))
ну для честности надо сказать, что судейство в играх между ЦСКА и Краснодаром в последние несколько лет- отдельная история. Почти каждый матч ошибки или очень спорные решения в обе стороны. Застрелиться Егорову Гинер предлагал как раз после игры с быками
Галицкий ток недавно говорил, о том как судят Краснодар с Московскими командами и вот на))
ну для честности надо сказать, что судейство в играх между ЦСКА и Краснодаром в последние несколько лет- отдельная история. Почти каждый матч ошибки или очень спорные решения в обе стороны. Застрелиться Егорову Гинер предлагал как раз после игры с быками
Ну это всё шутки конечно!
Вообще если посмотреть на европейские чемпионаты, то там ещё больше судейских ошибок бывает. Вопрос какие команды играют. Ну и самое главное как на это реагируют команды. В РПЛ если сравнивать с другими чемпионатами собрались главные истерички. Если у них видят ошибку судьи, то у нас видят заговор!
Помнишь как Спартак себя ввёл после матча с Сочи? Так после этого сколько подарили им очков спорными решениями... а другие клубы? Вот сейчас Краснодар понял, что каждый год концовки чемпионатов сливают по игре, а может начать как Спартак заострить внимание, может тоже второе место займут.
Ну, до Зенита думаю далеко ещё....
Пенальти? Да скорее всего был, но комиссия признает, что его не было!
Ну это всё шутки конечно!
Вообще если посмотреть на европейские чемпионаты, то там ещё больше судейских ошибок бывает. Вопрос какие команды играют. Ну и самое главное как на это реагируют команды. В РПЛ если сравнивать с другими чемпионатами собрались главные истерички. Если у них видят ошибку судьи, то у нас видят заговор!
Помнишь как Спартак себя ввёл после матча с Сочи? Так после этого сколько подарили им очков спорными решениями... а другие клубы? Вот сейчас Краснодар понял, что каждый год концовки чемпионатов сливают по игре, а может начать как Спартак заострить внимание, может тоже второе место займут.
Ну, до Зенита думаю далеко ещё....
Пенальти? Да скорее всего был, но комиссия признает, что его не было!