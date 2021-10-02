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«Хорошо, что пенальти не было». Березуцкий — о руке Дивеева

02 октября 2021, 22:07
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий высказался о спорном эпизоде, который возник в матче 10-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:0).

Какие эмоции испытывал во время просмотра момента с пенальти? Это реальность, с которой я столкнулся даже раньше, чем в РПЛ. Это повсеместно: смотрят не только пенальти, но и правильность гола (а просматривают все голы). Это потеря эмоций, но такова жизнь. Ждал решения судьи, VAR, не более того. Естественно, хорошо, что пенальти не было.

Мухин проиграл дуэль Крыховяку? Не сказал бы, чтобы была личная дуэль. Просто полузащитники «Краснодара» заходили узко в центр, создавали там преимущество. В первом тайме – да, мы проиграли много подборов.

Про меня говорят, что в ЦСКА пляшу от печки, от обороны? Все современные команды частенько используют две схемы. Мы не исключение. Настраиваем игроков на то, чтобы безболезненно переходили на 2 и 3 игрока в центре защиты. Это нормально. По сегодняшней игре: пара Бийол – Дивеев смотрелась достаточно хорошо.

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Все комментарии
морозз
морозз
вчера в 13:48
У нас ВАР существует для всех команд кроме Зенита и ЦСКА, все не видят пенальти в красочном падении Дзюбы а он есть или все видят пенальти в сторону ЦСКА а ВАР этого не видит! Бомжи с Конями как всегда рулят!
Инсаров
Инсаров
вчера в 12:43
В матче 18 тура прошедшего чемпионата России по футболу между "Ротором" и "Уфой" рефери Казарцев не назначил очевидный пенальти в ворота волгоградской команды.
"Очевидная ошибка арбитра. К сожалению, не первая... Мне кажется, что это следствие недостаточной квалификации. Будем делать выводы", - Хачатурянц.
Выводы были сделаны! Видеоарбитр Казарцев вновь в центре скандала!
Кстати, он рекомендован в списки арбитров ФИФА на 2022 год. Не Хачатурянц ли давал рекомендацию?
kip-elev
kip-elev ответ blitz (раскрыть)
вчера в 12:34
С такой логикой скоро вообще разрешат в штрафной ручками играть! Была ИГРА рукой, причём дважды в одном эпизоде. Если такие пенальти не ставить, то скоро в рпл будут набирать волейболистов
blitz
blitz
вчера в 08:55
А пенальти там и не должно было быть
Согласно трактовкам УЕФА (см.ролик УЕФА 2021-1 С16) рука Дивеева в естественном положении.
Время полета мяча очень мало 40 и 100мс (в ролике УЕФА 80мс). В обоих случаях нет пенальти.
ДСА
ДСА
вчера в 05:57
Как можно было не увидеть пенальти? Судью надо пожизненно отстранять от футбола.
1bear
1bear
вчера в 03:30
в общем - повезло армейцам...
mihaluch
mihaluch
вчера в 03:09
На ничью наиграли обе команды.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ ABir (раскрыть)
вчера в 02:27
Как раньше, уже не будет, увы...
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ ABir (раскрыть)
вчера в 02:25
2/3 матчей останавливаются. Оффсайд-не оффсайд, пенальти-не пенальти... Дальше будут в ФИФУ гонять юзеры.
ABir
ABir
02 октября в 23:49
Как мы раньше жили без ВАР?
Байкал-38
Байкал-38 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
02 октября в 23:31
Кто то в "волейбол" играет, кто то как игрок Зенита Дзюба и спартач Соболев возомнили себя дельфинами и любят прыжки в бассейне. Как сказал один из героев фильма "В джазе только девушки": - "У каждого свои недостатки". А для некоторых и достоинства...
Байкал-38
Байкал-38 ответ протон (раскрыть)
02 октября в 23:18
То есть сейчас ты предлагаешь Гинеру застрелиться?
Ну это всё шутки конечно!
Вообще если посмотреть на европейские чемпионаты, то там ещё больше судейских ошибок бывает. Вопрос какие команды играют. Ну и самое главное как на это реагируют команды. В РПЛ если сравнивать с другими чемпионатами собрались главные истерички. Если у них видят ошибку судьи, то у нас видят заговор!
Помнишь как Спартак себя ввёл после матча с Сочи? Так после этого сколько подарили им очков спорными решениями... а другие клубы? Вот сейчас Краснодар понял, что каждый год концовки чемпионатов сливают по игре, а может начать как Спартак заострить внимание, может тоже второе место займут.
Ну, до Зенита думаю далеко ещё....
Пенальти? Да скорее всего был, но комиссия признает, что его не было!
виктор бочарников
виктор бочарников
02 октября в 23:11
Конечно хорошо,игра рукой была а пенальти небыло, просто замечательно!
sv_1969
sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
02 октября в 23:06
Во как! А как же дельфин в матче с Крысками???))) Не ? Никак?
протон
протон
02 октября в 23:02
Столько разговор о чистке в судейских рядах. Если они правдивы, судья на ВАР завтра же должен закончить карьеру арбитра
Галицкий ток недавно говорил, о том как судят Краснодар с Московскими командами и вот на))
ну для честности надо сказать, что судейство в играх между ЦСКА и Краснодаром в последние несколько лет- отдельная история. Почти каждый матч ошибки или очень спорные решения в обе стороны. Застрелиться Егорову Гинер предлагал как раз после игры с быками
Байкал-38
Байкал-38 ответ oFANATo (раскрыть)
02 октября в 22:59
А как Мухин с Чаловым в еврокубках сыграли? Расскажи их статистику и склько их команда очков добилась?
А не раньше ли вы занимая 4 места в группе ЛЧ и ЛЕ говорили, что туда надо прежде всего попасть?
Ну так то что лучше, учиться играя с командами из топ чемпионатов или деградировать в РПЛ?
Мухин выбрал второе, видать на Чалова насмотрелся!
beefs
beefs
02 октября в 22:57
опять бесполезный спор, завтра объявят, что судья ошибся и все довольны......
Байкал-38
Байкал-38 ответ oFANATo (раскрыть)
02 октября в 22:53
А зачем тогда это мне написал?
Рязань 062
Рязань 062
02 октября в 22:44
    -Хостинский-
    -Хостинский-
    02 октября в 22:34
    Пенальти был , просто кроты не заметили очевиднейшее
    112910415
    112910415
    02 октября в 22:28
    ну, как сказать ...
    oFANATo
    oFANATo ответ Байкал-38 (раскрыть)
    02 октября в 22:28
    И я не парюсь🤗
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ oFANATo (раскрыть)
    02 октября в 22:24
    Да хоть за 20 или 120, это не мои деньги! Я не парюсь!
    oFANATo
    oFANATo ответ Байкал-38 (раскрыть)
    02 октября в 22:24, ред.
    Парни в еврокубках не играют, а мучаются. Два тура 1 очко. А один из деградантов в матче с Марселем вообще был удален с поля.
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ oFANATo (раскрыть)
    02 октября в 22:22
    Раньше ты был о них другого мнения! Особенно после первых слухов весной и когда они вроде как в ЦСКА решили остаться, так вообше героями были, а как перешли так сразу деградантами стали.
    Парни еврокубках играют, им тренер доверяет, прогрессируют. А как там Чалов? деградация на лицо или на что там у него, так вот теперь и Мухин за ним тянутся стал. Особенно когда в сборную перестали звать, обиделся...
    armeec_
    armeec_ ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    02 октября в 22:21
      Ironigor
      Ironigor
      02 октября в 22:19
      Долго ещё молиться придётся всем болельщикам ЦСКА ???
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      02 октября в 22:15
      Не впервой коням в волейбол играть. Даже сам Лёша непрочь был сыграть, в ЕК в том числе...
      oFANATo
      oFANATo ответ Байкал-38 (раскрыть)
      02 октября в 22:14
      Деграданцев мы вам сплавили за 12 млн.евро.
      oFANATo
      oFANATo
      02 октября в 22:13
      Лучший матч 10 туров.....даже рекорд поставили две команды по количеству ударов.
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