«Хорошо, что пенальти не было». Березуцкий — о руке Дивеева

Главный тренер ЦСКА высказался о спорном эпизоде, который возник в матче 10-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:0).

Какие эмоции испытывал во время просмотра момента с пенальти? Это реальность, с которой я столкнулся даже раньше, чем в РПЛ . Это повсеместно: смотрят не только пенальти, но и правильность гола (а просматривают все голы). Это потеря эмоций, но такова жизнь. Ждал решения судьи, VAR , не более того. Естественно, хорошо, что пенальти не было.

Мухин проиграл дуэль Крыховяку? Не сказал бы, чтобы была личная дуэль. Просто полузащитники «Краснодара» заходили узко в центр, создавали там преимущество. В первом тайме – да, мы проиграли много подборов.