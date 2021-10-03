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Магнуссон: «Я доволен результатом матча против „Краснодара“»

вчера, 12:01
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Защитник ЦСКА Хордур Магнуссон рассказал, что близок к возвращению на поле, а также прокомментировал результат матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги против «Краснодара» (0:0).

Я чувствую себя лучше. Хорошая игра, я доволен результатом матча против «Краснодара». Мы играли против хорошей команды, поэтому результат матча хороший. Я думаю, что ЦСКА имел больше моментов для победы, однако не повезло с голами. Что касается пенальти, я не видел момента, нужно посмотреть.

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Все комментарии
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 11:07
Сударь, Вы правы. Как и все, кто более остальных прав в нашей стране, по понятным причинам. А пенальти был. И срыв удара по воротам игрой рукой. И не раз в одной атаке. Вам простительно.
протон
протон
вчера в 19:27
Я вот не понимаю, если смотреть по правилам, то если от игрока попадает мяч в руку, другому игроку но расстояние меньше 1,5 м то это не рука. Или правило поменяли? Или в этом эпизоде по другому трактуется?
yeychanin23
yeychanin23 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 14:26
Ваше право. До встречи в Краснодаре...)
blitz
blitz
вчера в 14:08
Ничья более справедливый результат этого матча.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ yeychanin23 (раскрыть)
вчера в 14:06
Людям свойственно ошибаться, споры скоро забудутся, а результат останется.
Я остаюсь при своём мнении.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:46
Хордуру надо набирать форму он отлично выглядел до травмы, клуб нуждается в нём.
izrafel
izrafel
вчера в 13:33
А раньше бы огорчились потерей 2 очков
yeychanin23
yeychanin23 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 13:23
А вот Федотов и Николаев считают иначе...
«Для Володи Москалёва было сложно увидеть эту руку, так как обзор ему перекрывает нападающий «Краснодара». Но как на повторе можно было не рассмотреть, что это 11-метровый удар?» — цитирует Николаева Sportbox.
«Судья должен был назначать 11-метровый в ворота ЦСКА за игру рукой от Дивеева. Рука у Игоря в неестественном положении, она отставлена в сторону, он играет ей в мяч. Это не мяч находит руку, а наоборот», — цитирует Федотова «Чемпионат».
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ beefs (раскрыть)
вчера в 13:12
Сударь, как болельщик Быков вы "увидели" пенальти там, где его не было.
Умышленная игра рукой отсутствовала, в борьбе с нападающим мяч от груди прошёл и ПОПАЛ в руку защитника который НЕ МОГ убрать руку из-за очень близкого расстояния. На VAR этот момент посмотрели и решение судьи не изменили. Будьте объективны. Удачи быкам в следующих турах.
SHMEL
SHMEL ответ beefs (раскрыть)
вчера в 13:07
А что в этом странного? Преимущество это целая игра, а пенальти лишь момент, действительно мог и не заметить...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 12:48
Магнусона явно не хватало в этой игре. Его обостряющие точные пасы на Марио
всегда украшают игру. Здоровья Хордур, ждём на поле.
beefs
beefs
вчера в 12:46
преимущество заметил, а пеналь нет, молодца...
ОПС
ОПС
вчера в 12:44
Ну и нормапьно.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 12:37
Давай тренируйся, а то с травмами совсем беда.
berda2003
berda2003
вчера в 12:06
по ходу, ты и игру не видел, балаболка...
Василий 50
Василий 50
вчера в 12:04
Ну ещё бы
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