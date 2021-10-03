Магнуссон: «Я доволен результатом матча против „Краснодара“»

Защитник ЦСКА рассказал, что близок к возвращению на поле, а также прокомментировал результат матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги против «Краснодара» (0:0).

Я чувствую себя лучше. Хорошая игра, я доволен результатом матча против «Краснодара». Мы играли против хорошей команды, поэтому результат матча хороший. Я думаю, что ЦСКА имел больше моментов для победы, однако не повезло с голами. Что касается пенальти, я не видел момента, нужно посмотреть.