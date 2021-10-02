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Кононов: «За „Спартаком“ слежу. В Неаполе была прекрасная игра»

02 октября 2021, 17:45

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал, чем занимается на сегодняшний день.

Сейчас отдыхаю. Всегда есть желание посмотреть футбол. Увидите ли меня в российском клубе? Посмотрим.

За «Спартаком» слежу. В Неаполе была прекрасная игра.

Последним местом работы Олега Кононова был латвийский клуб «Рига».

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Все комментарии
протон
протон
02 октября в 23:20
Кононов очень даже добротный тренер. Лучший тренер РФПЛ сезона 2014/15 по версии РФС.
Победитель Высшей лиги Латвии: 2020
Бронзовый призёр чемпионата России: 2014/15
Победитель Первой лиги Украины: 2012/13
В первом сезоне под руководством Кононова «Краснодар» впервые в истории вышел в еврокубки и финал Кубка России,
протон
протон
02 октября в 23:19
Ну, прекрасной игру не назовешь.
Нет, я радуюсь победе и все круто, но надо трезво оценивать - ничего в игре не изменилось. Решили конкретные эпизоды, стечение факторов, в том числе внезапно мертвый на быстрый отыгрыш Наполи.
ДАША Д
ДАША Д
02 октября в 22:15
Сырой тренеришка с большими амбициями.
ЮЗИК
ЮЗИК
02 октября в 20:04
Самый интелегентный тренер в РПЛ
makkie
makkie
02 октября в 19:52
Пусть следит, но подальше от Спартака.
ABir
ABir
02 октября в 19:33
Не отпускает Спартак, ностальгия
Сп62
Сп62 ответ Caniggia (раскрыть)
02 октября в 19:29
Поэтому и пословица существует: знал бы, где упасть, соломки подстелил бы.
112910415
112910415
02 октября в 18:54
не надо за Спартаком следить, не надо
Caniggia
Caniggia
02 октября в 18:40
Зря ушел в своё время из Тулы в Спартак! Сразу вся неплохая тренерская карьера пошла под откос. А в Туле создавалась очень приличная команда, но Кононов всё бросил ради позора в Спартаке, увольнения и последующего забвения.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
02 октября в 18:35
Олег лукавит, про Неаполь в прессе читал.
Брулин
Брулин
02 октября в 18:34
Следи за собой, будь осторожен
Сп62
Сп62
02 октября в 18:30
Бывшую из жизни не вычеркнешь. Что жену, что команду.
Сидор новый
Сидор новый
02 октября в 18:10
Посмотрим где всплывешь...
mihaluch
mihaluch
02 октября в 18:03
Ждёт когда освободится место.
berda2003
berda2003
02 октября в 17:57
завидует, дружить надо с заремой, она генеральный секретарь...
zooveterinar
zooveterinar
02 октября в 17:55
Повезло сильно ,отскочили, в Москве такого отскока не будет скорее нахлобучат!!!
Cat01
Cat01
02 октября в 17:55
Помним твою работу....
drug01
drug01
02 октября в 17:54
Может ещё пригласят
Союзник противников
Союзник противников
02 октября в 17:53
Жду,когда "Спартак" сыграет
без надежды,без огня,
ведь на должность приглашают
в этом случае меня.
Mekail
Mekail
02 октября в 17:48
За Спартаком только ленивый не следит...:)))
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