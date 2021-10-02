Кононов: «За „Спартаком“ слежу. В Неаполе была прекрасная игра»

Бывший главный тренер «Спартака» рассказал, чем занимается на сегодняшний день.

Сейчас отдыхаю. Всегда есть желание посмотреть футбол. Увидите ли меня в российском клубе? Посмотрим.

За «Спартаком» слежу. В Неаполе была прекрасная игра.