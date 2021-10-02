Кононов: «За „Спартаком“ слежу. В Неаполе была прекрасная игра»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал, чем занимается на сегодняшний день.
Сейчас отдыхаю. Всегда есть желание посмотреть футбол. Увидите ли меня в российском клубе? Посмотрим.
За «Спартаком» слежу. В Неаполе была прекрасная игра.
Последним местом работы Олега Кононова был латвийский клуб «Рига».
Победитель Высшей лиги Латвии: 2020
Бронзовый призёр чемпионата России: 2014/15
Победитель Первой лиги Украины: 2012/13
В первом сезоне под руководством Кононова «Краснодар» впервые в истории вышел в еврокубки и финал Кубка России,
Победитель Высшей лиги Латвии: 2020
Бронзовый призёр чемпионата России: 2014/15
Победитель Первой лиги Украины: 2012/13
В первом сезоне под руководством Кононова «Краснодар» впервые в истории вышел в еврокубки и финал Кубка России,
Нет, я радуюсь победе и все круто, но надо трезво оценивать - ничего в игре не изменилось. Решили конкретные эпизоды, стечение факторов, в том числе внезапно мертвый на быстрый отыгрыш Наполи.
Нет, я радуюсь победе и все круто, но надо трезво оценивать - ничего в игре не изменилось. Решили конкретные эпизоды, стечение факторов, в том числе внезапно мертвый на быстрый отыгрыш Наполи.
без надежды,без огня,
ведь на должность приглашают
в этом случае меня.
без надежды,без огня,
ведь на должность приглашают
в этом случае меня.