Сафонов: «Я отразил девять ударов ЦСКА? Честно говоря, бывало и сложнее»

Голкипер «Краснодара» высказался после матча 10-го тура РПЛ с ЦСКА (0:0).

Я отразил девять ударов? Честно говоря, бывало и сложнее. Это была напряжённая игра, моменты были у обеих команд. Мне это понравилось. Была равная игра и счёт отчасти закономерный.

Наша оборона хорошо сыграла, ребята стелились под удары. Это не только моя награда. Игра на ноль — это заслуга всей обороны. Лично я сейчас чувствую сплочённость в обороне. Ребята настроены максимально не допустить гол в наши ворота. Только так можно идти к чемпионству.