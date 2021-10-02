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Сафонов: «Я отразил девять ударов ЦСКА? Честно говоря, бывало и сложнее»

02 октября 2021, 22:45
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов высказался после матча 10-го тура РПЛ с ЦСКА (0:0).

Я отразил девять ударов? Честно говоря, бывало и сложнее. Это была напряжённая игра, моменты были у обеих команд. Мне это понравилось. Была равная игра и счёт отчасти закономерный.

Наша оборона хорошо сыграла, ребята стелились под удары. Это не только моя награда. Игра на ноль — это заслуга всей обороны. Лично я сейчас чувствую сплочённость в обороне. Ребята настроены максимально не допустить гол в наши ворота. Только так можно идти к чемпионству.

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Все комментарии
Alean
Alean
вчера в 13:01, ред.
Хд, Сафонов рассказывает про оборону ЦСКА))) Как бы у Краснодара 3 заблокированных удара игроками из 16 нанесённых. А игроки ЦСКА заблокировали вроде 15
cska1948
cska1948 ответ протон (раскрыть)
вчера в 09:21
    SHMEL
    SHMEL
    вчера в 08:08
    О каком чемпионстве говорит Сафонов? Даже не смешно. Чемпион уже давно определён.
    africatranzit
    africatranzit
    вчера в 07:24
    Скромный, позитивный, талантливый, что еще нужно что бы стать Легендой!
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 05:53
    В этой игре лучшими были вратари.
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 04:25
    Вратарь сделал то что надо.
    протон
    протон
    вчера в 02:44
    Было бы в таких играх показать пример ЦСКА и высказаться на счет такого судейства.
    протон
    протон
    вчера в 02:43
    Если бы рукой сыграли в штрафной Краснодара, то 100% понка была бы. Судьи дно...слов нет
    LAISMEN
    LAISMEN
    вчера в 01:23
    Однако этот парень может себя преподнести как надо......В рамке сборной на сегодня точно он номер один будет.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    02 октября в 23:56
    Справедливый исход матча
    Caniggia
    Caniggia
    02 октября в 23:33
    Почти все удары были откровенно слабые и прямо во вратаря.
    Ironigor
    Ironigor
    02 октября в 23:20
    Никаких особых сейвов там не было.
    виктор бочарников
    виктор бочарников
    02 октября в 23:19
    Молодец, сухарь в копилку.
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny
    02 октября в 23:13, ред.
    ладно. Что дальше?
    armeec_
    armeec_
    02 октября в 23:05
    Только так можно идти к чемпионству.

    Вот таки скромный Матвей, Молодца ))
    Даже игрок амбициозной команды знает задачи и цели клуба.
    В отличии от тренера Семака и ко)) у которых одна методичка, о якобы лучшем клуба страны)))
    STVA 1
    STVA 1
    02 октября в 23:03
    Молодец Матвей
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    02 октября в 23:02
    Армейцы и моментов то не создали
    zooveterinar
    zooveterinar
    02 октября в 22:54
    В лч надо отправить!!! Так как в рпл нечего сложного!!!
    протон
    протон
    02 октября в 22:51
    Мотя руководит обороной как настоящий лидер и капитан. После каждого эпизода благодарит партнёров, очень круто. Я уже и не вспомню, когда Краснодар столько матчей не пропускал
    isamsn
    isamsn
    02 октября в 22:50
    Все удары тренировочные в руки, как и было задумано.
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