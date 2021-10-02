Сафонов: «Я отразил девять ударов ЦСКА? Честно говоря, бывало и сложнее»

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов высказался после матча 10-го тура РПЛ с ЦСКА (0:0).
Я отразил девять ударов? Честно говоря, бывало и сложнее. Это была напряжённая игра, моменты были у обеих команд. Мне это понравилось. Была равная игра и счёт отчасти закономерный.
Наша оборона хорошо сыграла, ребята стелились под удары. Это не только моя награда. Игра на ноль — это заслуга всей обороны. Лично я сейчас чувствую сплочённость в обороне. Ребята настроены максимально не допустить гол в наши ворота. Только так можно идти к чемпионству.
Вот таки скромный Матвей, Молодца ))
Даже игрок амбициозной команды знает задачи и цели клуба.
В отличии от тренера Семака и ко)) у которых одна методичка, о якобы лучшем клуба страны)))
Вот таки скромный Матвей, Молодца ))
Даже игрок амбициозной команды знает задачи и цели клуба.
В отличии от тренера Семака и ко)) у которых одна методичка, о якобы лучшем клуба страны)))