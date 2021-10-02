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Колосков: «Вызов Бакаева в сборную России логичен»

02 октября 2021, 16:13

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал вызов в сборную России полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева.

Он уже был в сборной. Сейчас начал стабильно играть за «красно-белых». Против «Наполи» хорошо смотрелся. Ещё в молодёжной сборной отмечали задатки у парня. Важно, чтобы Карпин смог это применить на практике. Игра покажет, сможет ли Бакаев стать лидером сборной России. Раньше он выходил на замену, сейчас он «железный» игрок основы. Видно, что Бакаев прибавляет, поэтому вызов логичный.

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Все комментарии
112910415
112910415
02 октября в 18:51
в лучшие времена был крут ... сейчас пока не понятно
Ванечка
Ванечка
02 октября в 17:58
Посмотрим на него в сборной...
Мaлик
Мaлик
02 октября в 17:36
Посмотрим на эту логику
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
02 октября в 17:02
Наверное ктото проплатил!
Cat01
Cat01
02 октября в 16:46
Должен помочь
STVA 1
STVA 1
02 октября в 16:30
Дед бред городит
beefs
beefs
02 октября в 16:23
что за сборная, проходной двор, опять 16 лет без ЧМ...
шацк
шацк
02 октября в 16:18
Железный игрок основы сборной? Слава ты бредешь... Бакаев очень слабый даже для спартака.
ЮЗИК
ЮЗИК
02 октября в 16:16
Не стабильно играет, поэтому не постоянный
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