Колосков: «Вызов Бакаева в сборную России логичен»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал вызов в сборную России полузащитника «Спартака» .

Он уже был в сборной. Сейчас начал стабильно играть за «красно-белых». Против «Наполи» хорошо смотрелся. Ещё в молодёжной сборной отмечали задатки у парня. Важно, чтобы Карпин смог это применить на практике. Игра покажет, сможет ли Бакаев стать лидером сборной России. Раньше он выходил на замену, сейчас он «железный» игрок основы. Видно, что Бакаев прибавляет, поэтому вызов логичный.