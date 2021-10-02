Кержаков прокомментировал победу над «Рубином»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков поделился мыслями после победы в матче против «Рубина» в рамках 10-го тура РПЛ (1:0).
Одни из самых главных факторов победы — это хорошая игра ребят, их самоотдача и реакция на ошибки. Это была игра единой команды, футболистов, которые были на поле и даже тех, которые не сыграли. За исключением некоторых шероховатостей мы сделали практически все, что наметили и подметили у соперников.
После игры был определен лучший игрок матча.
И действительно уж очень здорово смотрится сегодня команда Кержакова, даже не смотря то что команда играла в гостях показала очень зрелый качественный футбол ⚽️ . Очень понравилась самоотдача и боевой дух команды Кержакова. Совсем за короткий срок Кержаков смог из команды выступающей в ФНЛ создать такой боеспособный коллектив который не смотря на соперника играет в свой футбол без страха и как говорится не ставит никому никаких автобусов. Кстати именно так с автобусами они играли в ФНЛ. А сейчас команду не узнать. И это всё заслуга главного тренера Кержакова, что очень приятно, и что в России появился молодой перспективный тренер. Ещё очень хочется отметить самоотверженную игру защитника Козлова, уж очень хорошо он смотрелся весь матч. Как сказал сам Кержаков, хорошая игра ребят, их самоотдача, и реакция на ошибки! Вообщем хочется пожелать Кержакову с НН дальнейших Побед и Удачи !!!
Молодцы ребятушки, так держать, уж очень симпатичная команда появилась в РПЛ!
Всем Добра !!!
И действительно уж очень здорово смотрится сегодня команда Кержакова, даже не смотря то что команда играла в гостях показала очень зрелый качественный футбол ⚽️ . Очень понравилась самоотдача и боевой дух команды Кержакова. Совсем за короткий срок Кержаков смог из команды выступающей в ФНЛ создать такой боеспособный коллектив который не смотря на соперника играет в свой футбол без страха и как говорится не ставит никому никаких автобусов. Кстати именно так с автобусами они играли в ФНЛ. А сейчас команду не узнать. И это всё заслуга главного тренера Кержакова, что очень приятно, и что в России появился молодой перспективный тренер. Ещё очень хочется отметить самоотверженную игру защитника Козлова, уж очень хорошо он смотрелся весь матч. Как сказал сам Кержаков, хорошая игра ребят, их самоотдача, и реакция на ошибки! Вообщем хочется пожелать Кержакову с НН дальнейших Побед и Удачи !!!
Молодцы ребятушки, так держать, уж очень симпатичная команда появилась в РПЛ!
Всем Добра !!!