Кержаков прокомментировал победу над «Рубином»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» поделился мыслями после победы в матче против «Рубина» в рамках 10-го тура РПЛ (1:0).

Одни из самых главных факторов победы — это хорошая игра ребят, их самоотдача и реакция на ошибки. Это была игра единой команды, футболистов, которые были на поле и даже тех, которые не сыграли. За исключением некоторых шероховатостей мы сделали практически все, что наметили и подметили у соперников.