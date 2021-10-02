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Кержаков прокомментировал победу над «Рубином»

02 октября 2021, 17:11
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)0 : 1Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний НовгородМатч завершен

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков поделился мыслями после победы в матче против «Рубина» в рамках 10-го тура РПЛ (1:0).

Одни из самых главных факторов победы — это хорошая игра ребят, их самоотдача и реакция на ошибки. Это была игра единой команды, футболистов, которые были на поле и даже тех, которые не сыграли. За исключением некоторых шероховатостей мы сделали практически все, что наметили и подметили у соперников.

После игры был определен лучший игрок матча.

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Все комментарии
протон
протон
02 октября в 23:23
Хороший игрок-хороший тренер....редкость в нашем футболе!
С победой Нижний!Молодец Керж,достойную команду собрал и самое главное,команду которая и сама играет и сопернику дает.
Чист
Чист
02 октября в 20:31
Судья судил в одну сторону -судейский коллектив взялся за воспитание Слуцкого -так было и с Карпином -плетью обуха не перебьёшь -что хотят то и воротят - и сами же потом эти яко бы ошибки признают а что толку то поезд то уже ушёл
Сп62
Сп62
02 октября в 19:37
Судя по игре НН и Крылышек ФНЛ и РПЛ недалеко ушли друг отдруга.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
02 октября в 19:26
    Vladimir808
    Vladimir808
    02 октября в 19:20
    Нижний Новгород с Победой!!!
    Саша Кержаков оказался умелым тренером, хорошим мотиватором. Состав в Нижнем очень посредственный, но играют в атаку и самоотдача на высоте.
    Молодцы!!! Одна команда!!! Так держать!!!
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    02 октября в 19:03
    Радует игра Нижнего и что команда смотриться единым целым ...сжатый кулак , а не растопыренные пальцы
    VeniaminS
    VeniaminS
    02 октября в 18:40
    Нижний так держать,молодцы!!!
    Байкал-38
    Байкал-38
    02 октября в 18:16
    Помните песню "Остров невезения" из фильма "Бриллиантовая рука"? Там есть такие слова "Им бы понедельники взять и отменить". Нет я сейчас не про Рубин, а наоборот про НН. Им домашние матчи взять и отменить! НН на выезде играет намного удачнее, чем дома. Одна из лучших по этому показателю.
    Браво дебютант!!!
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    02 октября в 18:05
    Молодцы,ещё раз пнули Слуцкого!
    ДАША Д
    ДАША Д
    02 октября в 17:58
    Записанный аутсайдер разбивает фаворитов.
    STVA 1
    STVA 1
    02 октября в 17:53
    Молодец Керж!Лепит из того что есть под рукой и не ноет! Вот и игрок такой же был! К тому Зениту у меня теплые чувства!Хорошая была команда и не чета нынешнему!
    ДСА
    ДСА
    02 октября в 17:53
    Похоже Керж - следующий тренер сборной.
    Ironigor
    Ironigor
    02 октября в 17:52, ред.
    Во-первых хочу поздравить болельщиков Нижнего Новгорода с Победой. А также высказать своё сочувствие болельщикам Рубина.
    И действительно уж очень здорово смотрится сегодня команда Кержакова, даже не смотря то что команда играла в гостях показала очень зрелый качественный футбол ⚽️ . Очень понравилась самоотдача и боевой дух команды Кержакова. Совсем за короткий срок Кержаков смог из команды выступающей в ФНЛ создать такой боеспособный коллектив который не смотря на соперника играет в свой футбол без страха и как говорится не ставит никому никаких автобусов. Кстати именно так с автобусами они играли в ФНЛ. А сейчас команду не узнать. И это всё заслуга главного тренера Кержакова, что очень приятно, и что в России появился молодой перспективный тренер. Ещё очень хочется отметить самоотверженную игру защитника Козлова, уж очень хорошо он смотрелся весь матч. Как сказал сам Кержаков, хорошая игра ребят, их самоотдача, и реакция на ошибки! Вообщем хочется пожелать Кержакову с НН дальнейших Побед и Удачи !!!
    Молодцы ребятушки, так держать, уж очень симпатичная команда появилась в РПЛ!
    Всем Добра !!!
    Борислaв
    Борислaв
    02 октября в 17:50
    Молодцы Нижний...больше и добавить нечего
    Заур-ЗВЕРЬ
    Заур-ЗВЕРЬ
    02 октября в 17:28, ред.
    даже не могу понять за счет чего НН берет очки))
    В ПФЛ его впихнули, убрав Оренбург, потом Аланию, кстати не по спортивному, выдумали законы в конце турнира))) Сейчас прут как слоны, думаю вскоре их разгадают и найдут ключик к их воротам))
    asraeil
    asraeil
    02 октября в 17:24
    Вот вам и НН... а то вначале чемпа его обратно в ФНЛ отправляли...
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    02 октября в 17:24
    Что то Рубин сильно сдал. Нет лидера, кто бы повел команду за собой. Хвича явно не похож на себя прежнего.
    Антон Белянкин
    Антон Белянкин
    02 октября в 17:15
    Нижегородцев с победой.
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