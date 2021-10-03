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Новосельцев: «„Арсенал“ владел преимуществом в матче с „Химками“»

вчера, 10:24
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)0 : 0Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Защитник тульского «Арсенала» Иван Новосельцев прокомментировал ничью своей команды в матче 10-го Российской Премьер-Лиги против «Химок» (0:0).

Конечно, очень хотели победить, три очка были крайне необходимы. Имели неплохие шансы, чтобы открыть счет, но, к сожалению, забить не получилось. Большую часть матча владели преимуществом и территориальным, и игровым, просто не хватило гола.

Что можно отметить из позитивных моментов? То, что бились до последних секунд, показали характер и, самое главное, не пропустили. Сыграть на ноль в обороне — это однозначно шаг в правильном направлении. Тем более нам давно это не удавалось.

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Все комментарии
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 13:52
Преимущество это не результат
drug01
drug01
вчера в 10:48
Нужен результат!!!
Cat01
Cat01
вчера в 10:48
Но... Итог лишь ничья
mihaluch
mihaluch
вчера в 10:44
Били били не забили.
beefs
beefs
вчера в 10:43
радуйтесь, что не пропустили...
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:40
счет на табло
Василий 50
Василий 50
вчера в 10:39
А ты был игроком сборной, теперь ноешь со дна.
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