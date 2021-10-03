Новосельцев: «„Арсенал“ владел преимуществом в матче с „Химками“»

Защитник тульского «Арсенала» прокомментировал ничью своей команды в матче 10-го Российской Премьер-Лиги против «Химок» (0:0).

Конечно, очень хотели победить, три очка были крайне необходимы. Имели неплохие шансы, чтобы открыть счет, но, к сожалению, забить не получилось. Большую часть матча владели преимуществом и территориальным, и игровым, просто не хватило гола.

Что можно отметить из позитивных моментов? То, что бились до последних секунд, показали характер и, самое главное, не пропустили. Сыграть на ноль в обороне — это однозначно шаг в правильном направлении. Тем более нам давно это не удавалось.