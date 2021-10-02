Шварц объяснил причину поражения «Динамо» в матче с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о поражении в матче 10-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (0:1).
До 0:1 мы хорошо играли, агрессивно, создавали много моментов. К сожалению, пропустили после разящей контратаки. Во втором тайме не получилось изменить ситуацию и создавать моменты. Результат похож на апрельскую игру. Два обидных поражения. Но сейчас основной причиной поражения стало то, что мы теряли свои позиции при владении мячом.
Сработали ли замены? Первые минуты первого тайма были хорошими. Что касается замен, не будем заострять на этом внимания. Нет, они не смогли усилить игру. Мы теряли позиции, схему.
Вторая версия московского "Динамо" - автобус, она существует, и конечно более энергосберегающая (Сочи-"Динамо" Москва), но не с Крыльями же ее играть, да на своем стадионе...
Третьей версии пока нет. Но Черный работает, доканчивает вторую версию (которой раньше вообще не было), надеемся дойдет дело и до варианта между предыдущими моделями.
Третья причина - ряд игрокго не сыграл как привыкли, заха все таки видимо подлегкой травмой играет, и похоже ее он и усугубил сегодня, Шима возможно берегся от карточки, она была бы 4-ой и прощай игра со Спартаком.
Ну и кукуляк чертова... Опять пенальти зажал динамовцам. С ним бы что то сделать, чтоб не судил нас больше...
А, пятое. Ка кни возражали мне сорптники тут, по поводу Ордеца, Ваня - симпатичный человек, но в защиту нам нужен кто то резче и умнее, типа нашего бывшего Леандро Фернандеса, благо верх есть кому снимать.
Вторая версия московского "Динамо" - автобус, она существует, и конечно более энергосберегающая (Сочи-"Динамо" Москва), но не с Крыльями же ее играть, да на своем стадионе...
Третьей версии пока нет. Но Черный работает, доканчивает вторую версию (которой раньше вообще не было), надеемся дойдет дело и до варианта между предыдущими моделями.
Третья причина - ряд игрокго не сыграл как привыкли, заха все таки видимо подлегкой травмой играет, и похоже ее он и усугубил сегодня, Шима возможно берегся от карточки, она была бы 4-ой и прощай игра со Спартаком.
Ну и кукуляк чертова... Опять пенальти зажал динамовцам. С ним бы что то сделать, чтоб не судил нас больше...
А, пятое. Ка кни возражали мне сорптники тут, по поводу Ордеца, Ваня - симпатичный человек, но в защиту нам нужен кто то резче и умнее, типа нашего бывшего Леандро Фернандеса, благо верх есть кому снимать.
Их и нет сейчас от слова вообще.
Грулев вообще не игрок уровня старта и замены.
Лесовой и Лакс травмированы.
С ними были бы нормальные две замены - влево на усиление атаки Скопу вместо вымотавшегося Лешего, на последние 15 минут, или отбиться (удержать победный счет) с приказом не ходить вперед - вместо Лакса.
И в центр одного из четверки ЦПЗ (Моро, Фомин, Шиманьски, Захарян)
А те что сейчас на замену выходят - НЖи, Слай, Паршивлюк - это тяжелое наследие Орещука/Хохлова, это не футболисты например команды, ставящей целью хотя бы Кубок Конфедерации, не говоря уж о большем.
И даже когда вернуться Лакс и Лесовой, все равно - опять надо один реактивный ЦЗ, один "липкий" собака-опорник и один пусть возрастной, но забиной нападающий. Два иностранца можно выгонять - обоих углей.
А больше мест под иностранцев я не вижу.
Еще молодой "выдающийся талант" - грузин у нас в аренде опыта набирается...
Нужно покупать минимум одного русского игрока на это вакансии.
Иначе не вижу необходимости бороться за еврокубковую зону.
Потому что даже с таким составом (особенно если вернуться травмированные а новых не будет) мы вполне попадем в пятерку, по крайней мере шансы большие, но в Европе огребем по полной и сразу.
Их и нет сейчас от слова вообще.
Грулев вообще не игрок уровня старта и замены.
Лесовой и Лакс травмированы.
С ними были бы нормальные две замены - влево на усиление атаки Скопу вместо вымотавшегося Лешего, на последние 15 минут, или отбиться (удержать победный счет) с приказом не ходить вперед - вместо Лакса.
И в центр одного из четверки ЦПЗ (Моро, Фомин, Шиманьски, Захарян)
А те что сейчас на замену выходят - НЖи, Слай, Паршивлюк - это тяжелое наследие Орещука/Хохлова, это не футболисты например команды, ставящей целью хотя бы Кубок Конфедерации, не говоря уж о большем.
И даже когда вернуться Лакс и Лесовой, все равно - опять надо один реактивный ЦЗ, один "липкий" собака-опорник и один пусть возрастной, но забиной нападающий. Два иностранца можно выгонять - обоих углей.
А больше мест под иностранцев я не вижу.
Еще молодой "выдающийся талант" - грузин у нас в аренде опыта набирается...
Нужно покупать минимум одного русского игрока на это вакансии.
Иначе не вижу необходимости бороться за еврокубковую зону.
Потому что даже с таким составом (особенно если вернуться травмированные а новых не будет) мы вполне попадем в пятерку, по крайней мере шансы большие, но в Европе огребем по полной и сразу.