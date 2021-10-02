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Шварц объяснил причину поражения «Динамо» в матче с «Крыльями Советов»

02 октября 2021, 19:17
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о поражении в матче 10-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (0:1).

До 0:1 мы хорошо играли, агрессивно, создавали много моментов. К сожалению, пропустили после разящей контратаки. Во втором тайме не получилось изменить ситуацию и создавать моменты. Результат похож на апрельскую игру. Два обидных поражения. Но сейчас основной причиной поражения стало то, что мы теряли свои позиции при владении мячом.

Сработали ли замены? Первые минуты первого тайма были хорошими. Что касается замен, не будем заострять на этом внимания. Нет, они не смогли усилить игру. Мы теряли позиции, схему.

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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 01:35
Какие могут быть причины ?
Просто Крылья самая играющая команда РФПЛ и то что они не на первом месте - это дело времени !
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 00:14
И насчет замен.
Их и нет сейчас от слова вообще.
Грулев вообще не игрок уровня старта и замены.
Лесовой и Лакс травмированы.
С ними были бы нормальные две замены - влево на усиление атаки Скопу вместо вымотавшегося Лешего, на последние 15 минут, или отбиться (удержать победный счет) с приказом не ходить вперед - вместо Лакса.
И в центр одного из четверки ЦПЗ (Моро, Фомин, Шиманьски, Захарян)

А те что сейчас на замену выходят - НЖи, Слай, Паршивлюк - это тяжелое наследие Орещука/Хохлова, это не футболисты например команды, ставящей целью хотя бы Кубок Конфедерации, не говоря уж о большем.

И даже когда вернуться Лакс и Лесовой, все равно - опять надо один реактивный ЦЗ, один "липкий" собака-опорник и один пусть возрастной, но забиной нападающий. Два иностранца можно выгонять - обоих углей.
А больше мест под иностранцев я не вижу.
Еще молодой "выдающийся талант" - грузин у нас в аренде опыта набирается...
Нужно покупать минимум одного русского игрока на это вакансии.
Иначе не вижу необходимости бороться за еврокубковую зону.
Потому что даже с таким составом (особенно если вернуться травмированные а новых не будет) мы вполне попадем в пятерку, по крайней мере шансы большие, но в Европе огребем по полной и сразу.
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 00:00, ред.
В принципе объяснения имеются, конечно в первую очередь недонастрой, во вторую - то что такой киберфутбол (бегать весь матч как киборг) как у Шварца, тянуть от матча к матчу могут только очень атлетичные спортсмены-беговики.
Вторая версия московского "Динамо" - автобус, она существует, и конечно более энергосберегающая (Сочи-"Динамо" Москва), но не с Крыльями же ее играть, да на своем стадионе...
Третьей версии пока нет. Но Черный работает, доканчивает вторую версию (которой раньше вообще не было), надеемся дойдет дело и до варианта между предыдущими моделями.
Третья причина - ряд игрокго не сыграл как привыкли, заха все таки видимо подлегкой травмой играет, и похоже ее он и усугубил сегодня, Шима возможно берегся от карточки, она была бы 4-ой и прощай игра со Спартаком.

Ну и кукуляк чертова... Опять пенальти зажал динамовцам. С ним бы что то сделать, чтоб не судил нас больше...

А, пятое. Ка кни возражали мне сорптники тут, по поводу Ордеца, Ваня - симпатичный человек, но в защиту нам нужен кто то резче и умнее, типа нашего бывшего Леандро Фернандеса, благо верх есть кому снимать.
протон
протон
02 октября в 22:02
ставил на победу Динамо. эх
КЭТиК
КЭТиК
02 октября в 21:13
Тут объяснений нет, сыграли отвратно.
Vladimir808
Vladimir808
02 октября в 20:33
До 0:1 всего-то играли 22 мин. это о чём Саша Чёрный? Времени было 70 минут, чтобы отыграться, перестроить игру. Не может он влиять на игру команды.
pomor45
pomor45
02 октября в 20:22
Если замены не усиливают игру, то это признаки того, что потенциал команды близок к 100%-му использованию: запаса нет.
ermak6848
ermak6848
02 октября в 20:14
Эх! Меня так опечалили ...
второй
второй
02 октября в 20:07
причина одна-счастье закончилось,а там сермя́жная пра́вда !!!Как всегда!!!
berda2003
berda2003
02 октября в 20:06
бестолковая беготня - нет мастерства - рано дифирамбы начали петь шварцу - при неблагоприятном течении матча НЕ может поменять игру...
Cat01
Cat01
02 октября в 20:04
Видно схема не та игры?
Leha-ha50
Leha-ha50
02 октября в 19:59
У Динамо команда очень молодая, а молодежи свойственна нестабильность. Думаю, после перерыва все наладится.
sv_1969
sv_1969 ответ zooveterinar (раскрыть)
02 октября в 19:56
Почему бы и нет! Команда молодая и задорная!Да и тренер неплохой!
Брулин
Брулин
02 октября в 19:55
Не хватает пары опытных игроков, которые могут перестроить игру по ходу матча, да и нападающий забивной нужен.
STVA 1
STVA 1
02 октября в 19:55
Я думаю динамикам от его обьяснений не легче((
112910415
112910415
02 октября в 19:51
неприятный сбой
ОПС
ОПС
02 октября в 19:51
Будем надеяться на лучшее.
ABir
ABir
02 октября в 19:37
Любая серия когда-то прерывается: и безпроигрышная, и безвыигрышная
zooveterinar
zooveterinar
02 октября в 19:31
Или скорее КС освоилися!!!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
02 октября в 19:23
КС заслужили победу
Василий 50
Василий 50
02 октября в 19:19
У них просто спад
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
02 октября в 19:19
Ну не Шмогла я...
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