Шварц объяснил причину поражения «Динамо» в матче с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Динамо» высказался о поражении в матче 10-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (0:1).

До 0:1 мы хорошо играли, агрессивно, создавали много моментов. К сожалению, пропустили после разящей контратаки. Во втором тайме не получилось изменить ситуацию и создавать моменты. Результат похож на апрельскую игру. Два обидных поражения. Но сейчас основной причиной поражения стало то, что мы теряли свои позиции при владении мячом.

Сработали ли замены? Первые минуты первого тайма были хорошими. Что касается замен, не будем заострять на этом внимания. Нет, они не смогли усилить игру. Мы теряли позиции, схему.