Директор «Эвертона»: «В последний момент МЮ отказал в аренде ван де Бека»

Футбольный директор «Эвертона» Марсель Брэндс подтвердил, что «ириски» пытались летом подписать из «Манчестер Юнайтед», и не стал отрицать, что клуб может возобновить работу над трансфером в январе.

Он был у нас в списке. В начале трансферного окна мы обратились в «Юнайтед», но тогда это было невозможно. В конце окна мне позвонил Гвидо Альберс, его агент, и сказал, что, возможно, его все-таки отдадут в аренду. Но в последнюю минуту все отменили.

Вы всегда зависите от того, хочет ли клуб сотрудничать. А сейчас начало октября, так много еще может случиться с травмами. «Юнайтед» играет на разных фронтах, сейчас трудно сказать.

Конечно, жаль Донни. Он очень хороший игрок, в этом нет сомнений. Он хочет играть и вернуться в сборную Нидерландов. Но вы знаете, что в таком клубе давление велико, а конкуренция огромна.