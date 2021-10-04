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Директор «Эвертона»: «В последний момент МЮ отказал в аренде ван де Бека»

вчера, 16:49

Футбольный директор «Эвертона» Марсель Брэндс подтвердил, что «ириски» пытались летом подписать Донни ван де Бека из «Манчестер Юнайтед», и не стал отрицать, что клуб может возобновить работу над трансфером в январе.

Он был у нас в списке. В начале трансферного окна мы обратились в «Юнайтед», но тогда это было невозможно. В конце окна мне позвонил Гвидо Альберс, его агент, и сказал, что, возможно, его все-таки отдадут в аренду. Но в последнюю минуту все отменили.

Вы всегда зависите от того, хочет ли клуб сотрудничать. А сейчас начало октября, так много еще может случиться с травмами. «Юнайтед» играет на разных фронтах, сейчас трудно сказать.

Конечно, жаль Донни. Он очень хороший игрок, в этом нет сомнений. Он хочет играть и вернуться в сборную Нидерландов. Но вы знаете, что в таком клубе давление велико, а конкуренция огромна.

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sv_1969
sv_1969
вчера в 17:46
Не срослось у ирисок
ДСА
ДСА
вчера в 17:43
Почувствовал в Эвертоне конкурента, вот и отказали.
alexgurzan
alexgurzan
вчера в 17:13
Сделали откат аномальным ставкам, связанными с группами на кэфы/счёт.
beefs
beefs
вчера в 16:51
ну что же бывает и такое...
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