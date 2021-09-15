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Продажи футболок Месси на 50 % выше, чем Неймара

15 сентября 2021, 12:58

L’Equipe сообщает, что подписание нападающего Лионеля Месси приносит ПСЖ огромную прибыль.

Продажи футболок с номером Месси на 50 % выше, чем продажи маек с именем Неймара на том же этапе нахождения в клубе бразильца. Общее увеличение продаж футболок ПСЖ составляет 30-40 %.

Футболки с именем Месси практически невозможно найти, несмотря на регулярные поставки в клубные магазины.

За несколько недель, прошедших с момента приезда Месси, ПСЖ нашел двух крупных спонсоров. Например, парижский клуб подписал контракт с Crypto.com, ведущей в мире криптовалютной платформой, на сумму от 25 до 30 миллионов евро.

Также после прибытия Месси в ПСЖ у парижан в социальных сетях появилось 25 млн новых подписчиков.

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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........
15 сентября в 18:55
"Футболки с именем Месси практически невозможно найти, несмотря на регулярные поставки в клубные магазины".
А футболки с именем Роналду в Манчестере валяется на каждом углу.
протон
протон
15 сентября в 17:53, ред.
Месси - Человек-бренд.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
15 сентября в 17:36
Футболки барыжатся - лавэшка мутится
Brooklyn888
Brooklyn888
15 сентября в 17:26
Америку открыли ребята )!
Elliada
Elliada ответ Ministri Krasnodar (раскрыть)
15 сентября в 16:46
Может футболки выгоднее продавать, чем шампунь
Ruslik1982
Ruslik1982
15 сентября в 16:35
раньше по городам ездили бродячие цирки, показывая шоу всяких диковинок и уродцев. сейчас их роль исполняет ПСЖ, шейхам на потеху
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
15 сентября в 16:25
Наверно потому что футболки Неймара у многих уже были
dok66
dok66
15 сентября в 15:38
Так на это и был расчет . Майки , трусы , криптовалюта - все в прибыль .
4RT
4RT
15 сентября в 15:22
Не футбол,а барахолка какая-то 😁
d_fincher
d_fincher
15 сентября в 14:47
Футбол смотрю давно. Помню Немара еще в Бразилии. Говорили, что он второй Месси. Но он сам себе испортил карьеру и не получил ни одного ЗМ. Зато король причесок из Парижа. Сейчас Париж развратит еще и Мбаппе.

Надеюсь, что всё это не коснется Холанда, что он сохранит свой дух.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
15 сентября в 14:20
Наверное по дешёаке толкают.
nikoladolgov
nikoladolgov
15 сентября в 14:12
Папа скупил все футболки сына ?
кристина бораз
кристина бораз
15 сентября в 13:55
Девочки обеих полов любят месю)
Alex12357
Alex12357
15 сентября в 13:55
На пенсию готовится.
КЭТиК
КЭТиК
15 сентября в 13:49
Месси еще толком не играет, а уже отрабатывает вложения.
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
15 сентября в 13:46
Один забивает голы в топовой лиге и ЛЧ , второй майками торгует )
Leha-ha50
Leha-ha50
15 сентября в 13:45
Это вполне ожидаемо.
zim289
zim289 ответ Эджуке (раскрыть)
15 сентября в 13:43
Это намного важнее того, кто сколько забил.
Футбол — это бизнес
ermak6848
ermak6848
15 сентября в 13:38
СКОРО БУДЕТ ВИДИМО БЕСПЛАТНАЯ РАЗДАЧА ФУТБОЛОК НЕЙМАРА С АВТОГРАФОМ МЕССИИ...
Garrincha58
Garrincha58
15 сентября в 13:28
кто бы сомневался
Эджуке
Эджуке
15 сентября в 13:25
Это очень важно! Срочно вывести новость в топ!
ОПС
ОПС
15 сентября в 13:17
Ну и ладно.
Ironigor
Ironigor
15 сентября в 13:13
Всё прямо пропорционально их популярности на данный момент времени !!!
David Young
David Young ответ swed27 (раскрыть)
15 сентября в 13:06
Денежным эквивалентом заменить нельзя.

А адрес Вы можете указать любой, важно на забыть указать в разделе Призерам телефон того кто будет встречать курьера.
shlomo2
shlomo2
15 сентября в 13:06
Ну ожидаемо все это... и наверное не только на футболках заработают....
Союзник противников
Союзник противников
15 сентября в 13:00
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