Продажи футболок Месси на 50 % выше, чем Неймара

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15 сентября 2021, 12:58

L’Equipe сообщает, что подписание нападающего приносит ПСЖ огромную прибыль.

Продажи футболок с номером Месси на 50 % выше, чем продажи маек с именем Неймара на том же этапе нахождения в клубе бразильца. Общее увеличение продаж футболок ПСЖ составляет 30-40 %.

Футболки с именем Месси практически невозможно найти, несмотря на регулярные поставки в клубные магазины.

За несколько недель, прошедших с момента приезда Месси, ПСЖ нашел двух крупных спонсоров. Например, парижский клуб подписал контракт с Crypto.com, ведущей в мире криптовалютной платформой, на сумму от 25 до 30 миллионов евро.