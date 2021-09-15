Продажи футболок Месси на 50 % выше, чем Неймара

L’Equipe сообщает, что подписание нападающего Лионеля Месси приносит ПСЖ огромную прибыль.
Продажи футболок с номером Месси на 50 % выше, чем продажи маек с именем Неймара на том же этапе нахождения в клубе бразильца. Общее увеличение продаж футболок ПСЖ составляет 30-40 %.
Футболки с именем Месси практически невозможно найти, несмотря на регулярные поставки в клубные магазины.
За несколько недель, прошедших с момента приезда Месси, ПСЖ нашел двух крупных спонсоров. Например, парижский клуб подписал контракт с Crypto.com, ведущей в мире криптовалютной платформой, на сумму от 25 до 30 миллионов евро.
Также после прибытия Месси в ПСЖ у парижан в социальных сетях появилось 25 млн новых подписчиков.
А футболки с именем Роналду в Манчестере валяется на каждом углу.
А футболки с именем Роналду в Манчестере валяется на каждом углу.
Надеюсь, что всё это не коснется Холанда, что он сохранит свой дух.
Надеюсь, что всё это не коснется Холанда, что он сохранит свой дух.
Футбол — это бизнес
Футбол — это бизнес
А адрес Вы можете указать любой, важно на забыть указать в разделе Призерам телефон того кто будет встречать курьера.
А адрес Вы можете указать любой, важно на забыть указать в разделе Призерам телефон того кто будет встречать курьера.