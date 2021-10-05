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ПСЖ готов подписать Инсинье

вчера, 11:45

«Пари Сен-Жермен» следит за нападающим «Наполи» Лоренцо Инсинье, сообщает Le10Sport.

Нынешний контракт 30-летнего игрока с «адзурри» истекает в июне 2022 года. По информации источника, Лоренцо еще не давал согласие на продление соглашения.

Инсинье, которым уже интересуется «Челси», сможет свободно договориться о предварительном контракте с потенциальными претендентами на покупку в январе, в свою очередь ПСЖ будет готов сделать предложение.

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 14:54
Париж Сен-Жермен следит за ситуацией Лоренцо в Наполи
30-летний футболист привязан к итальянскому клубу до июня 2022 года и пока не указал, что хочет подписать новый контракт. ПСЖ и другие заинтересованные клубы смогут заключить предварительное соглашение с нападающим в январе следующего года. Прошлым летом он сыграл важную роль в борьбе Италии за титул чемпиона Евро-2020. Лоренцо Инсинье был недоволен заменой во второй половине матча Фиорентина - Наполи и позаботился о том, чтобы Лучано Спаллетти знал об этом. На 70-й минуте игры итальянского нападающего заменил Диего Демме, но он был не слишком доволен решением своего тренера. Он не будет торопиться, в конце этого сезона будет яснее.
Дoбрыня
Дoбрыня
вчера в 13:32
Это что уже набор на третью команду?
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 12:35
А им всё мало! 😄😁😆 новые "галактикос" 😅
Nazi
Nazi
вчера в 12:19
Куда еще его :) Сначала разобрались бы с тем что есть..
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:19
Незнаю даже как уже комментировать такие слухи с ПСЖ.
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