ПСЖ готов подписать Инсинье

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вчера, 11:45

«Пари Сен-Жермен» следит за нападающим «Наполи» , сообщает Le10Sport.

Нынешний контракт 30-летнего игрока с «адзурри» истекает в июне 2022 года. По информации источника, Лоренцо еще не давал согласие на продление соглашения.