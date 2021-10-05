«Эвертон» следит за защитником «Сток Сити»

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вчера, 10:53

По данным The Sun, защитник «Сток Сити» может продолжить карьеру в «Эвертоне».

Утверждается, что «ириски» уже отправили своего скаута на просмотр 22-летнего футболиста.

Суттар должен будет заменить в «Эвертоне» , который хочет выступать в Серии А.