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«Эвертон» следит за защитником «Сток Сити»

вчера, 10:53

По данным The Sun, защитник «Сток Сити» Харри Суттар может продолжить карьеру в «Эвертоне».

Утверждается, что «ириски» уже отправили своего скаута на просмотр 22-летнего футболиста.

Суттар должен будет заменить в «Эвертоне» Йерри Мину, который хочет выступать в Серии А.

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 13:49
Легенда Сток Сити Майк Пежич считает, что Гарри Суттару скоро нужно будет пройти тестирование в Лиге чемпионов, не говоря уже о Премьер-Лиге.
Звездное начало сезона Суттара привлекло скаутов из высшего дивизиона - даже если он подписал новый долгосрочный контракт только в феврале, и Сток надеется, что сможет достичь этого уровня с ним. Он был претендентом на звание лучшего игрока сезона в прошлом сезоне, но на этот раз снова активизировался после того, как провел лето в отборочных матчах чемпионата мира и на Олимпийских играх с Австралией. Я помню его(на Олимпийских играх), и думаю что Майк Пежич прав.
4tepk94xscy4
4tepk94xscy4
вчера в 11:09
Сгодится паренёк для обоймы
alexgurzan
alexgurzan ответ sbk (раскрыть)
вчера в 11:01, ред.
Ближе ко времени, когда матчи сборных будут доступны.
https://www.soccer.ru/fantasy/matches?turnir=70

Квалификационные матчи в ФФ не участвуют.
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