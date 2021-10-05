«Эвертон» следит за защитником «Сток Сити»

По данным The Sun, защитник «Сток Сити» Харри Суттар может продолжить карьеру в «Эвертоне».
Утверждается, что «ириски» уже отправили своего скаута на просмотр 22-летнего футболиста.
Суттар должен будет заменить в «Эвертоне» Йерри Мину, который хочет выступать в Серии А.
Звездное начало сезона Суттара привлекло скаутов из высшего дивизиона - даже если он подписал новый долгосрочный контракт только в феврале, и Сток надеется, что сможет достичь этого уровня с ним. Он был претендентом на звание лучшего игрока сезона в прошлом сезоне, но на этот раз снова активизировался после того, как провел лето в отборочных матчах чемпионата мира и на Олимпийских играх с Австралией. Я помню его(на Олимпийских играх), и думаю что Майк Пежич прав.
Звездное начало сезона Суттара привлекло скаутов из высшего дивизиона - даже если он подписал новый долгосрочный контракт только в феврале, и Сток надеется, что сможет достичь этого уровня с ним. Он был претендентом на звание лучшего игрока сезона в прошлом сезоне, но на этот раз снова активизировался после того, как провел лето в отборочных матчах чемпионата мира и на Олимпийских играх с Австралией. Я помню его(на Олимпийских играх), и думаю что Майк Пежич прав.