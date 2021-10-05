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Кавани — главная трансферная цель «Барселоны» на январь

вчера, 11:25

Как сообщает источник, «Барселона» собирается подписать в январе нападающего «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани.

Для каталонского клуба переход уругвайского форварда является главной трансферной целью на зиму.

Сам футболист хочет сменить клубную прописку, так как после прихода Криштиану Роналду Кавани стал получать меньше игровой практики.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:53
Утка. У них есть Агуэро.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 18:09
Барселона что всех старперов и сбитых летчиков хочет теперь собрать под свои знамена? Зачем это делать когда столько молодых есть в команде и надо их развивать. Кавани сколько играть осталось на высоком уровне? От силы год или два. Это уже агония Барселоны! В клубе не знают что делать и мечутся туда сюда от безысходности.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:16
За €16 млн.? 😉
Свeтозар
Свeтозар
вчера в 13:41
Барса снова начинает чудить....
qnnqdkfpgb22
qnnqdkfpgb22
вчера в 13:07
Народ! У клуба денег нет даже на тренера, а вот тут топов хотите. В эпоху коронавируса возрастные напы как раз стали актуальны. На полтора сезона его должно хватить, так по хорошему Кавани нужно было уходить в Барсу еще в 2014 году
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:56
Это только разговоры не думаю, что Барса приобретёт пенсионера хоть и в неплохой форме.
Caniggia
Caniggia
вчера в 11:43
Не понимаю такую политику Барсы! Избавиться от возрастных, Суареса и Месси, которые в своём возрасте показывали по-прежнему выдающуюся и стабильную игру и приобретать ещё более возрастного звёздного игрока, но который толком последние года 3 нигде не играл, а сидел, в основном, на лавке или лечился! Скорее всего это идёт от безденежья и безысходности, других объяснений нет!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 11:43, ред.
Отпустив Л.Суареса, возраст 34 г., у "Барселоны" главная трансферная цель Э.Кавани, возраст 34 г.. а ведь и тогда и сейчас главный тренер "Барселоны" был Р.Куман... И чем Э.Кавани лучше Л.Суареса, который мечтал, играл, и хотел продолжать играть за "Барселону", Л.Суарес, который помог Барсе выиграть самые престижные трофеи в Мировом футболе на клубном уровне...

Сложно понять и объяснить решения руководства "Барселоны", как и то, как "строит" команду Р.Куман, отказываясь от Суареса, но приглашая Кавани....
galem72
galem72
вчера в 11:40
Очень жаль, если этот топарь уйдёт. Лучше бы отправили в свободное плавание бесполезного Марса, который по недоразумению считается хорошим игроком в обществе.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:38
Халявы не случится, Кавани в Барселону не пойдет.
mihaluch
mihaluch
вчера в 11:34
Барселоне только остаётся ветеранов подписывать.
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:30, ред.
Дааа! Теперь для Барсы пенсионер цель
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