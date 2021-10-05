Кавани — главная трансферная цель «Барселоны» на январь

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вчера, 11:25

Как сообщает источник, «Барселона» собирается подписать в январе нападающего «Манчестер Юнайтед» .

Для каталонского клуба переход уругвайского форварда является главной трансферной целью на зиму.

Сам футболист хочет сменить клубную прописку, так как после прихода Криштиану Роналду Кавани стал получать меньше игровой практики.