Кавани — главная трансферная цель «Барселоны» на январь

Как сообщает источник, «Барселона» собирается подписать в январе нападающего «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани.
Для каталонского клуба переход уругвайского форварда является главной трансферной целью на зиму.
Сам футболист хочет сменить клубную прописку, так как после прихода Криштиану Роналду Кавани стал получать меньше игровой практики.
Сложно понять и объяснить решения руководства "Барселоны", как и то, как "строит" команду Р.Куман, отказываясь от Суареса, но приглашая Кавани....
Сложно понять и объяснить решения руководства "Барселоны", как и то, как "строит" команду Р.Куман, отказываясь от Суареса, но приглашая Кавани....