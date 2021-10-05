РПЛ выплатит Прядкину 12 млн рублей – зарплату за 2 года

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вчера, 13:00

Российская Премьер-Лига выплатит Сергею Прядкину, который покидает пост главы организации, зарплату за два года.

Зарплата Прядкина составляла 500 тысяч рублей в месяц. Таким образом, ему выплатят 12 миллионов рублей.