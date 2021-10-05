РПЛ выплатит Прядкину 12 млн рублей – зарплату за 2 года

Российская Премьер-Лига выплатит Сергею Прядкину, который покидает пост главы организации, зарплату за два года.
Зарплата Прядкина составляла 500 тысяч рублей в месяц. Таким образом, ему выплатят 12 миллионов рублей.
Прядкин возглавлял РПЛ с 2007 года.
Чтобы армянин работал бесплатно? И после всей этой клоунады вы думаете есть будущее у футбола?
Про работу бесплатно мы уже проходили со Слуцким - оклада не было, за то премия вышла жирная. С армянином будет то же самое!
Чтобы армянин работал бесплатно? И после всей этой клоунады вы думаете есть будущее у футбола?
Про работу бесплатно мы уже проходили со Слуцким - оклада не было, за то премия вышла жирная. С армянином будет то же самое!
Мягкой посадки вам , - " Дорогой ты наш " !!!)
Мягкой посадки вам , - " Дорогой ты наш " !!!)
Славно потрудился Прядкин-
был два года рядом с нами,
но бежал он без оглядки,
прихватив мешок с деньгами!
Славно потрудился Прядкин-
был два года рядом с нами,
но бежал он без оглядки,
прихватив мешок с деньгами!
«Прядкин перед началом собрания объявил, что уходит по соглашению сторон»
Ещё это называется:
Зарплата-за два года...
Хотя мы знаем, что зарплата - это плата за выполненную работу...
По факту, 12 миллионов рублей ни за что...
Печально всё это, и обидно тем, кто "пашет" днём и ночью, но о таких деньгах даже и не мечтает...
«Прядкин перед началом собрания объявил, что уходит по соглашению сторон»
Ещё это называется:
Зарплата-за два года...
Хотя мы знаем, что зарплата - это плата за выполненную работу...
По факту, 12 миллионов рублей ни за что...
Печально всё это, и обидно тем, кто "пашет" днём и ночью, но о таких деньгах даже и не мечтает...
Щас на всех работах после увольнения ещё 2 года зарплату платят?)))
Щас на всех работах после увольнения ещё 2 года зарплату платят?)))