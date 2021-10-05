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РПЛ выплатит Прядкину 12 млн рублей – зарплату за 2 года

вчера, 13:00

Российская Премьер-Лига выплатит Сергею Прядкину, который покидает пост главы организации, зарплату за два года.

Зарплата Прядкина составляла 500 тысяч рублей в месяц. Таким образом, ему выплатят 12 миллионов рублей.

Прядкин возглавлял РПЛ с 2007 года.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:20
Сам подал в отставку, за что деньги тогда выплачивать???
Чтобы армянин работал бесплатно? И после всей этой клоунады вы думаете есть будущее у футбола?
Про работу бесплатно мы уже проходили со Слуцким - оклада не было, за то премия вышла жирная. С армянином будет то же самое!
berda2003
berda2003
вчера в 20:21
это значит, что такой тупой, что работу не найдёт или никто не возьмёт - воняет РПЛом...
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:05
Неплохая зарплата.
112910415
112910415
вчера в 13:58
это должно его немножко утешить )
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:40, ред.
Российская Премьер-Лига выплатит Сергею Прядкину, который покидает пост главы организации, зарплату за два года . За 14 лет с КПД = 0 !!!
Мягкой посадки вам , - " Дорогой ты наш " !!!)
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:38
И кто такие договоры в РФС составляет?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 13:35
Развалил все , да еще денег дадут...). Только в России такое возможно. Его судить надо
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:27
Хороша "общественная организация"!!!

Славно потрудился Прядкин-
был два года рядом с нами,
но бежал он без оглядки,
прихватив мешок с деньгами!
За адекватность
За адекватность
вчера в 13:21
Надо бы еще премию аналогичную и орден за вклад в развитие футбола. Человек столько лет не щадя живота своего и не покладая рук денно и нощно трудился за несчастные 500 000 в месяц, поднял РПЛ до небывалых высот, а ему всего зарплату за два года. Золотой Вы человек Сергей Геннадьевич...
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 13:18, ред.
12 миллионов рублей за то, что подал в отставку, и это теперь называется по соглашению сторон....

«Прядкин перед началом собрания объявил, что уходит по соглашению сторон»

Ещё это называется:
Зарплата-за два года...

Хотя мы знаем, что зарплата - это плата за выполненную работу...

По факту, 12 миллионов рублей ни за что...

Печально всё это, и обидно тем, кто "пашет" днём и ночью, но о таких деньгах даже и не мечтает...
LOpp
LOpp
вчера в 13:15
Не плохо так человек в отставку ушел.
Щас на всех работах после увольнения ещё 2 года зарплату платят?)))
drug01
drug01
вчера в 13:14
Вот такие дела а мы говорим.... Футбол!
Cat01
Cat01
вчера в 13:13
Грабят наш футбол!!?
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 13:06
А с какой стати?
hаrut
hаrut
вчера в 13:04
Тут наоборот надо у него забрать, а не ему давать...
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