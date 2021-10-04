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Стала известна сумма компенсации «Локомотива» Николичу за увольнение

вчера, 12:20

Известный российский журналист и инсайдер Сергей Егоров сообщил о сумме компенсации «Локомотива» Марко Николичу за разрыв контракта. Сербский специалист покидает свою должность.

Отступные в контракте специалиста составляют 3 миллиона евро — именно такую сумму клуб должен будет выплатить главному тренеру «железнодорожников» при увольнении. Контракт Николича с «Локо» действовал до лета 2024 года.

Пункт о компенсации действует в течение первых двух лет контракта, в случае расставания с тренером на третий год действия контракта клуб выплатит положенное до конца соглашения.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:18
а платить-то не хочется ...
протон
протон
вчера в 21:20
Как бы не сложились последние 3-4 матча, оправдать это увольнение все равно можно только если придет более опытный европеец тренировать. А так, очень жаль. Николич – замечательный человек.
протон
протон
вчера в 21:08
чтотворится в руководстве у Локо? чем они думают? когда хорошо шли дела у Семина взяли и уволили за пару месяцев, Николич оказался очень профессиональным тренером. Даже на фоне скандальной отставки Юрий Палыча,своими результатами,качеством игры и отсутствием ненужного пиара,проявил себя наилучшим образом.
Любимец
Любимец ответ Kolenok (раскрыть)
вчера в 17:01
С чего такая информация?!
4RT
4RT
вчера в 16:06
Лучше бы проезд в электричках сделали дешевле,40и
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 15:20
Спады бывают у всех, Локо не следует торопиться с увольнением....мне так кажется.
Kolenok
Kolenok
вчера в 15:02
РЖД убыточная контора,откуда деньги!? С нас походу тянут!
msa79
msa79
вчера в 14:56
на другие условия, зарубежные тренеры в наш балаган не идут работать. а своих тренеров не подготовили.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 14:50, ред.
Руководство команд так составляет контракты с главными тренерами, что главному тренеру часто выгоднее расстаться, чем тренировать согласно контракту.
И что самое удивительное, что в большинстве случаев, ещё контракт не расторгнут, только на уровне слухов, но за главным тренером-неудачником уже выстроилась очередь. Хотя, почему неудачник, многие хотели бы быть такими "неудачниками"...

Честно говоря, удивляет составление контрактов руководством команд, где согласно контракту главный тренер всегда, при любом раскладе получает деньги то ли заслуженно, то ли незаслуженно согласно подписанному контракту...
И очень часто получает миллионы, которые он не заработал, тогда спрашивается, а зачем собственно говоря напрягаться, если при любом раскладе получишь то, что не заслужил, не заработал....
Руководство команд составляет контракты таким образом, что даёт повод очередному главному тренеру не тренировать, а создавать видимость того, что он тренирует, думая больше не о команде, в которую его пригласили, а о том, кто пригласит следующий...
beefs
beefs
вчера в 13:58
говорят что это не коррупция...
leonidspb1958
leonidspb1958
вчера в 13:52
Я в шоке....Во аферисты!
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 13:23
Это смотря как тратить.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 13:22
Нормально. И обеспечен на всю жизнь и на работу не надо.
mihaluch
mihaluch
вчера в 13:15
Свято место пусто не бывает Сёмин придёт.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 13:14
Цорн делает свое дело
ДСА
ДСА
вчера в 13:06
Дальше можно и не работать.
hаrut
hаrut
вчера в 13:00
Кто бы меня так уволил бы...
112910415
112910415
вчера в 12:54
чему быть, того не миновать
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:51
А я рассчитывал на обещанное обновление вагонного парка фирменного поезда «Янтарь»...Опять надули!
За адекватность
За адекватность
вчера в 12:45, ред.
Встреча с руководством еще не состоялась, никаких официальных решений нет, а СМИ уже отправили Николича в отставку и компенсацию в размере трех лямов выплатили. По принципу дыма без огня не бывает. Условно Арустамян ляпнул, и все понесли. Могу подкинуть новую инфу: "При этом, по данным "Матч ТВ", Николич сам принял решение уйти из "Локомотива". Указывается, что на данный момент тренерский штаб "Локо" не проинформирован об отставке сербского специалиста."
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:26
Значит всё-таки уволят...
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:25
Как грамотно юристы умеют составлять контракты....
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