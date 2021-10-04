Стала известна сумма компенсации «Локомотива» Николичу за увольнение

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вчера, 12:20

Известный российский журналист и инсайдер Сергей Егоров сообщил о сумме компенсации «Локомотива» за разрыв контракта. Сербский специалист покидает свою должность.

Отступные в контракте специалиста составляют 3 миллиона евро — именно такую сумму клуб должен будет выплатить главному тренеру «железнодорожников» при увольнении. Контракт Николича с «Локо» действовал до лета 2024 года.

Пункт о компенсации действует в течение первых двух лет контракта, в случае расставания с тренером на третий год действия контракта клуб выплатит положенное до конца соглашения.