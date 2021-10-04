Стала известна сумма компенсации «Локомотива» Николичу за увольнение

Известный российский журналист и инсайдер Сергей Егоров сообщил о сумме компенсации «Локомотива» Марко Николичу за разрыв контракта. Сербский специалист покидает свою должность.
Отступные в контракте специалиста составляют 3 миллиона евро — именно такую сумму клуб должен будет выплатить главному тренеру «железнодорожников» при увольнении. Контракт Николича с «Локо» действовал до лета 2024 года.
Пункт о компенсации действует в течение первых двух лет контракта, в случае расставания с тренером на третий год действия контракта клуб выплатит положенное до конца соглашения.
И что самое удивительное, что в большинстве случаев, ещё контракт не расторгнут, только на уровне слухов, но за главным тренером-неудачником уже выстроилась очередь. Хотя, почему неудачник, многие хотели бы быть такими "неудачниками"...
Честно говоря, удивляет составление контрактов руководством команд, где согласно контракту главный тренер всегда, при любом раскладе получает деньги то ли заслуженно, то ли незаслуженно согласно подписанному контракту...
И очень часто получает миллионы, которые он не заработал, тогда спрашивается, а зачем собственно говоря напрягаться, если при любом раскладе получишь то, что не заслужил, не заработал....
Руководство команд составляет контракты таким образом, что даёт повод очередному главному тренеру не тренировать, а создавать видимость того, что он тренирует, думая больше не о команде, в которую его пригласили, а о том, кто пригласит следующий...
И что самое удивительное, что в большинстве случаев, ещё контракт не расторгнут, только на уровне слухов, но за главным тренером-неудачником уже выстроилась очередь. Хотя, почему неудачник, многие хотели бы быть такими "неудачниками"...
Честно говоря, удивляет составление контрактов руководством команд, где согласно контракту главный тренер всегда, при любом раскладе получает деньги то ли заслуженно, то ли незаслуженно согласно подписанному контракту...
И очень часто получает миллионы, которые он не заработал, тогда спрашивается, а зачем собственно говоря напрягаться, если при любом раскладе получишь то, что не заслужил, не заработал....
Руководство команд составляет контракты таким образом, что даёт повод очередному главному тренеру не тренировать, а создавать видимость того, что он тренирует, думая больше не о команде, в которую его пригласили, а о том, кто пригласит следующий...