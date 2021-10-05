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Николич может возглавить «Лудогорец»

вчера, 12:25

Как сообщает источник, «Лудогорец» рассматривает возможность приглашения главного тренера «Локомотива» Марко Николича.

Утверждается, что сербский наставник входит в шорт-лист специалистов, которые могут возглавить команду.

Ранее стало известно, что в ближайшее время Николич уйдет из «Локомотива».

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:26
А есть хоть доля здравого смысла в увольнении Николича? Или просто цорну нужно своего тренера поставить?
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 14:51
Писец ЦСКА !
Теперь не 1-5 будут проигывать а 0 - 10
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 14:35, ред.
Вслед за Специей в слухи о приобретении специалиста зашел Лудогорец.
Впечетляющий список уже!
Однозначно чувак востребован.
Mi6
Mi6
вчера в 14:10
В ЦСКА его нужно, но Гинера не всколыхнуть
1bear
1bear
вчера в 13:47
давай,в Болгарию - будете драть ЦСКА ( Софийский и Московский ) и конечно же Локомотивы все !!!))))))))))
112910415
112910415
вчера в 13:38
достойный тренер, предложений будет немало
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:26
Ни минуты простоя!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:23
Локо срочно нужно искать тренера!
marut
marut
вчера в 13:16
Ну как вариант пойдет и устроит обоих
Сп62
Сп62
вчера в 12:59
В добрый час, Марко!
нечитайло
нечитайло
вчера в 12:52
Гондураса, разбрасываются деньгами
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 12:51, ред.
Хороший вариант, как для "Лудогорца", так и для Николича, которого "выдавливают" из "Локомотива", как на мой взгляд, незаслуженно, выбрав удачный момент для расторжения контракта. Жаль, что такой тренер покинет РПЛ, не так уж и много тренеров в РПЛ уровня Николича...
Увольнение Ю.П.Сёмина, когда не было никакого повода для увольнения, не дали даже до конца сезона остаться главным тренером команды, для которой он так много сделал, теперь на очереди Николич, которого пытаются не только уволить, но и уменьшить выплату согласно контракта по "взаимному" согласию...

Хочется пожелать сербскому тренеру Марко Николичу (42 года) удачи в новой команде, так как, маловероятно, что руководство "Локомотива" изменит своё решение, которое вызывает много вопросов у болельщиков футбола и у многих здравомыслящих людей...
Caniggia
Caniggia
вчера в 12:45
Вряд ли он пойдёт на понижение. Скорее всего возьмёт паузу в карьере и будет ждать более достойного предложения.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:41
Источнику от источника, - Да, Марко точно покидает «Локомотив». Говорить о новом клубе преждевременно: думаю, на 90% он не возглавит новую команду до зимы !!! Понятно теперь тебе, источник !!!)))
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:33
Пусть ему там больше повезет, чем в Локомотиве.
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