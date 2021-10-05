Николич может возглавить «Лудогорец»

Как сообщает источник, «Лудогорец» рассматривает возможность приглашения главного тренера «Локомотива» Марко Николича.
Утверждается, что сербский наставник входит в шорт-лист специалистов, которые могут возглавить команду.
Ранее стало известно, что в ближайшее время Николич уйдет из «Локомотива».
Увольнение Ю.П.Сёмина, когда не было никакого повода для увольнения, не дали даже до конца сезона остаться главным тренером команды, для которой он так много сделал, теперь на очереди Николич, которого пытаются не только уволить, но и уменьшить выплату согласно контракта по "взаимному" согласию...
Хочется пожелать сербскому тренеру Марко Николичу (42 года) удачи в новой команде, так как, маловероятно, что руководство "Локомотива" изменит своё решение, которое вызывает много вопросов у болельщиков футбола и у многих здравомыслящих людей...
Увольнение Ю.П.Сёмина, когда не было никакого повода для увольнения, не дали даже до конца сезона остаться главным тренером команды, для которой он так много сделал, теперь на очереди Николич, которого пытаются не только уволить, но и уменьшить выплату согласно контракта по "взаимному" согласию...
Хочется пожелать сербскому тренеру Марко Николичу (42 года) удачи в новой команде, так как, маловероятно, что руководство "Локомотива" изменит своё решение, которое вызывает много вопросов у болельщиков футбола и у многих здравомыслящих людей...