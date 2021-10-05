Николич может возглавить «Лудогорец»

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вчера, 12:25

Как сообщает источник, «Лудогорец» рассматривает возможность приглашения главного тренера «Локомотива» .

Утверждается, что сербский наставник входит в шорт-лист специалистов, которые могут возглавить команду.

Ранее стало известно, что в ближайшее время Николич уйдет из «Локомотива».