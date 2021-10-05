Филатов: «Дай бог, чтобы у Лоськова всё получилось в „Локомотиве“»

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов выразил слова поддержки , который будет исполнять обязанности главного тренера «железнодорожников» после увольнения Марко Николича.

Хочу поддержать Лоськова, для него это важный момент в тренерской карьере. Жизнь покажет, есть ли у него задатки главного тренера.

Кого жду в качестве нового главного тренера? Конечно, хотелось бы, чтобы Лоськов справился — всё-таки это свой человек, заслуженный. Человек, который своей игрой заслужил место в сердцах болельщиков «Локомотива». Дай бог, чтобы у него получилось.