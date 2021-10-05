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Филатов: «Дай бог, чтобы у Лоськова всё получилось в „Локомотиве“»

вчера, 17:45

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов выразил слова поддержки Дмитрию Лоськову, который будет исполнять обязанности главного тренера «железнодорожников» после увольнения Марко Николича.

Хочу поддержать Лоськова, для него это важный момент в тренерской карьере. Жизнь покажет, есть ли у него задатки главного тренера.

Кого жду в качестве нового главного тренера? Конечно, хотелось бы, чтобы Лоськов справился — всё-таки это свой человек, заслуженный. Человек, который своей игрой заслужил место в сердцах болельщиков «Локомотива». Дай бог, чтобы у него получилось.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 20:57
Рангник однозначно не даст Диме порулить. Человек не из его команды.
112910415
112910415
вчера в 20:15
да кто ж ему позволит
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:42
У Лоськова всё получится,
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 19:03
Хотелось бы увидеть нового сильного тренера, но что-то мне подсказывает что -нет. Устраивать чехарду с главными, ради манагерских хотелок,это неправильно, на пользу команде это точно не пойдёт. Но посмотреть будет как минимум любопытно.
Аксинья
Аксинья
вчера в 18:29
А по моему немецкий десант прибудет раньше чем возобновятся игры в РПЛ - все идет по сценарию фильма "Последний бронепоезд"
112910415
112910415
вчера в 18:27
похоже, не дадут ему долго рулить
Caniggia
Caniggia
вчера в 18:27
Смешно! Думаю, что Лоськов сейчас ИО только потому, что надо было для галочки кого-то объявить ИО. А по факту, скорее всего, Лоськов так и не проведёт ни одной официальной игры Локомотива в качестве ИО главного тренера, так как имя нового главного, наверное, объявят уже на этой неделе.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:05
Лоськов после первой самостоятельной(не слишком удачной) работы главным тренером набрал рекордный вес от переживаний,а в "Локо" вообще поплывёт неимоверно. А это существенное препятствие для такого вида деятельности.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:56
Локо все больше и больше похож на Спартак
протон
протон
вчера в 17:51
Прикольно, член совдира высказывается в прессе, что поспешили с увольнением тренера, а руководство вообще никак не комментирует, просто уволили и все. Бардак какой-то
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