Брат Адамова: «Арсен напоминает Фернандеса и Трента по манере игры»

, брат , прокомментировал вызов защитника «Урала» в сборную России.

У брата один стиль игры с Марио Фернандесом, они очень похожи. Арсен во многих интервью говорил, что следит за его игрой. Обращал внимание и как он подключается в атаку, и как успевает в обороне. Марио для Арсена – лучший на своей позиции.

Безусловно, Арсен – настоящий чеченец: соблюдает все правила, чтит традиции. По приезде домой проводит время с семьей и друзьями. Арсен играет далеко от родины и сильно скучает по Чечне, близким. А когда возвращается домой, проводит время с семьей и друзьями. Арсен – очень религиозный человек, соблюдает все каноны ислама. Настоящий мусульманин, чеченец. Простота – одно из качеств, которое должно быть чеченца. Как бы ты ни взлетал, всегда должен быть скромным, таким же, каким был до взлета, и не вести себя неподобающе. Арсен – именно такой, так что слава ему не помешает.

У Арсена, безусловно, есть борцовские качества, которые он показывает и на поле. Но прежде всего отмечу его сильный характер. Это должно быть в крови у каждого чеченца. И дедушка к этому приучал, и отец настаивал: бороться и играть надо до конца. Арсен чем-то похож и на Хайдара, и на Руслана.

Арсен настолько цепок, что, даже если его прошли, он все равно пойдет до конца и отберет. Мне было безумно тяжело обыграть брата.

Брат и слева может сыграть, и справа, и в центре. Сейчас таких почти нет. По манере игры напоминает Марио Фернандеса и Трента Александера-Арнольда. Арсен только начинает и старается быть похожим именно на них.

Прогресс Арсена в «Урале» связан в первую очередь с трудолюбием и желанием. Дисциплина, кровь, пот – все это у него с детства. Мы с дедом и отцом ему подсказываем, Арсен прислушивается. И огромное спасибо Шалимову за то, что доверился Арсену. Даже в «Ахмате» перед своей отставкой Игорь выпускал брата, а теперь стабильно его выпускает.

Думаю, Арсен поладит с Карпиным. Он серьезный, строгий, смелый, а главное – очень честный.