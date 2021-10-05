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Брат Адамова: «Арсен напоминает Фернандеса и Трента по манере игры»

вчера, 11:30

Беслан Адамов, брат Арсена Адамова, прокомментировал вызов защитника «Урала» в сборную России.

У брата один стиль игры с Марио Фернандесом, они очень похожи. Арсен во многих интервью говорил, что следит за его игрой. Обращал внимание и как он подключается в атаку, и как успевает в обороне. Марио для Арсена – лучший на своей позиции.

Безусловно, Арсен – настоящий чеченец: соблюдает все правила, чтит традиции. По приезде домой проводит время с семьей и друзьями. Арсен играет далеко от родины и сильно скучает по Чечне, близким. А когда возвращается домой, проводит время с семьей и друзьями. Арсен – очень религиозный человек, соблюдает все каноны ислама. Настоящий мусульманин, чеченец. Простота – одно из качеств, которое должно быть чеченца. Как бы ты ни взлетал, всегда должен быть скромным, таким же, каким был до взлета, и не вести себя неподобающе. Арсен – именно такой, так что слава ему не помешает.

У Арсена, безусловно, есть борцовские качества, которые он показывает и на поле. Но прежде всего отмечу его сильный характер. Это должно быть в крови у каждого чеченца. И дедушка к этому приучал, и отец настаивал: бороться и играть надо до конца. Арсен чем-то похож и на Хайдара, и на Руслана.

Арсен настолько цепок, что, даже если его прошли, он все равно пойдет до конца и отберет. Мне было безумно тяжело обыграть брата.

Брат и слева может сыграть, и справа, и в центре. Сейчас таких почти нет. По манере игры напоминает Марио Фернандеса и Трента Александера-Арнольда. Арсен только начинает и старается быть похожим именно на них.

Прогресс Арсена в «Урале» связан в первую очередь с трудолюбием и желанием. Дисциплина, кровь, пот – все это у него с детства. Мы с дедом и отцом ему подсказываем, Арсен прислушивается. И огромное спасибо Шалимову за то, что доверился Арсену. Даже в «Ахмате» перед своей отставкой Игорь выпускал брата, а теперь стабильно его выпускает.

Думаю, Арсен поладит с Карпиным. Он серьезный, строгий, смелый, а главное – очень честный.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:51
Юрген, не спи, смотри матчи Урала!
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 13:36
Ну посмотрим на это сравнение
Союзник противников
Союзник противников ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
вчера в 13:34
Прям,кузница кадров! А Талалаев-непризнанный гений,отец-воспитатель.А чего "Спартаку" продули,как будто мяч впервые увидели???
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:33
Приятно, что Марио пример подражания для Арсена.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 12:28
Пожелаем удачной игры за сборную.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 12:16
Есть в России талантливая молодежь, есть будущее, к ним нужен подход.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 12:13, ред.
И в Ахмате много арендных игроков. Талалаев раскрывает их кроме этого подтягивает молодежь местную. Какие голы ложат Уткин и какой положил Лысцов.. Кто то, где то находит себя. А как Тимофеев возродился, очень старательный парень, которого любят в Грозном. В Грозном расскрывали талант Кузяева, Семенова. Сколько их таких.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:00
Мой братан похож моментом
на Фернандеса и Трента,
он чеченец,мусульманин,
домосед,односельчанин.

Ничего,что их "Урал"
присмотрел себе подвал,
ведь в "Амкаре" даже Джикия
персонаж был невеликий,
а как стал он спартачом-
все узнали,что почём...
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
вчера в 11:50
Удачи Арсену
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:35
Пусть еще больше старается и будет постоянно вызываться в сборную.
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:31
А ещё и Дани Алвеса. Чего уж там
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