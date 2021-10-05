Брат Адамова: «Арсен напоминает Фернандеса и Трента по манере игры»

Беслан Адамов, брат Арсена Адамова, прокомментировал вызов защитника «Урала» в сборную России.
У брата один стиль игры с Марио Фернандесом, они очень похожи. Арсен во многих интервью говорил, что следит за его игрой. Обращал внимание и как он подключается в атаку, и как успевает в обороне. Марио для Арсена – лучший на своей позиции.
Безусловно, Арсен – настоящий чеченец: соблюдает все правила, чтит традиции. По приезде домой проводит время с семьей и друзьями. Арсен играет далеко от родины и сильно скучает по Чечне, близким. А когда возвращается домой, проводит время с семьей и друзьями. Арсен – очень религиозный человек, соблюдает все каноны ислама. Настоящий мусульманин, чеченец. Простота – одно из качеств, которое должно быть чеченца. Как бы ты ни взлетал, всегда должен быть скромным, таким же, каким был до взлета, и не вести себя неподобающе. Арсен – именно такой, так что слава ему не помешает.
У Арсена, безусловно, есть борцовские качества, которые он показывает и на поле. Но прежде всего отмечу его сильный характер. Это должно быть в крови у каждого чеченца. И дедушка к этому приучал, и отец настаивал: бороться и играть надо до конца. Арсен чем-то похож и на Хайдара, и на Руслана.
Арсен настолько цепок, что, даже если его прошли, он все равно пойдет до конца и отберет. Мне было безумно тяжело обыграть брата.
Брат и слева может сыграть, и справа, и в центре. Сейчас таких почти нет. По манере игры напоминает Марио Фернандеса и Трента Александера-Арнольда. Арсен только начинает и старается быть похожим именно на них.
Прогресс Арсена в «Урале» связан в первую очередь с трудолюбием и желанием. Дисциплина, кровь, пот – все это у него с детства. Мы с дедом и отцом ему подсказываем, Арсен прислушивается. И огромное спасибо Шалимову за то, что доверился Арсену. Даже в «Ахмате» перед своей отставкой Игорь выпускал брата, а теперь стабильно его выпускает.
Думаю, Арсен поладит с Карпиным. Он серьезный, строгий, смелый, а главное – очень честный.
на Фернандеса и Трента,
он чеченец,мусульманин,
домосед,односельчанин.
Ничего,что их "Урал"
присмотрел себе подвал,
ведь в "Амкаре" даже Джикия
персонаж был невеликий,
а как стал он спартачом-
все узнали,что почём...
на Фернандеса и Трента,
он чеченец,мусульманин,
домосед,односельчанин.
Ничего,что их "Урал"
присмотрел себе подвал,
ведь в "Амкаре" даже Джикия
персонаж был невеликий,
а как стал он спартачом-
все узнали,что почём...