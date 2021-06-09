«Вентспилс» из Латвии отстранён от еврокубков на 7 лет

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09 июня 2021, 20:45

Контрольный, этический и дисциплинарный орган УЕФА (CEDB) отстранил латвийский «Вентспилс» от еврокубков на семь лет.

«Вентспилс» был обвинен в мошенничестве, взяточничестве и/или коррупции по ст. 11 дисциплинарного регламента УЕФА , а также по ст. 12 в нарушении честности матчей и соревнований. Клуб отстранен от участия в клубных турнирах УЕФА на следующие семь лет — до сезона-2027/2028 включительно.

Также по этим же статьям был обвинен спортивный директор «Вентспилса» Николай Дьякинс. Он получил запрет на деятельность, связанную с футболом, на четыре года. Председатель правления клуба Адлан Шишканов отстранён от футбольной деятельности на всю жизнь.