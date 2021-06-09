«Вентспилс» из Латвии отстранён от еврокубков на 7 лет

Контрольный, этический и дисциплинарный орган УЕФА (CEDB) отстранил латвийский «Вентспилс» от еврокубков на семь лет.
«Вентспилс» был обвинен в мошенничестве, взяточничестве и/или коррупции по ст. 11 дисциплинарного регламента УЕФА, а также по ст. 12 в нарушении честности матчей и соревнований. Клуб отстранен от участия в клубных турнирах УЕФА на следующие семь лет — до сезона-2027/2028 включительно.
Также по этим же статьям был обвинен спортивный директор «Вентспилса» Николай Дьякинс. Он получил запрет на деятельность, связанную с футболом, на четыре года. Председатель правления клуба Адлан Шишканов отстранён от футбольной деятельности на всю жизнь.
Дисциплинарное дело УЕФА связано с матчем Лиги Европы «Вентспилс» — «Бордо» (0:1). Три года назад встречу судил российский арбитр Сергей Лапочкин, который ранее был отстранён от любой футбольной деятельности на 10 лет.
Они не пределах?
Они не пределах?
И с Ливерной Колбасой так же!
И с Ливерной Колбасой так же!
Да ещё Лапочкина ввели в искус и подставили
Да ещё Лапочкина ввели в искус и подставили
Когда ПСЖ и Сити скупают всех и вся, плюя на феир-плэй, то всё нормально, а когда клубы и так концы с концами еле сводят, то вот их-то наказать совсем не зазорно.
Что-то меня эта организация с каждым днём всё больше и больше раздражает.
Когда ПСЖ и Сити скупают всех и вся, плюя на феир-плэй, то всё нормально, а когда клубы и так концы с концами еле сводят, то вот их-то наказать совсем не зазорно.
Что-то меня эта организация с каждым днём всё больше и больше раздражает.