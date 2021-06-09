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«Вентспилс» из Латвии отстранён от еврокубков на 7 лет

09 июня 2021, 20:45

Контрольный, этический и дисциплинарный орган УЕФА (CEDB) отстранил латвийский «Вентспилс» от еврокубков на семь лет.

«Вентспилс» был обвинен в мошенничестве, взяточничестве и/или коррупции по ст. 11 дисциплинарного регламента УЕФА, а также по ст. 12 в нарушении честности матчей и соревнований. Клуб отстранен от участия в клубных турнирах УЕФА на следующие семь лет — до сезона-2027/2028 включительно.

Также по этим же статьям был обвинен спортивный директор «Вентспилса» Николай Дьякинс. Он получил запрет на деятельность, связанную с футболом, на четыре года. Председатель правления клуба Адлан Шишканов отстранён от футбольной деятельности на всю жизнь.

Дисциплинарное дело УЕФА связано с матчем Лиги Европы «Вентспилс» — «Бордо» (0:1). Три года назад встречу судил российский арбитр Сергей Лапочкин, который ранее был отстранён от любой футбольной деятельности на 10 лет.

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young ответ susanin ultrazenith (раскрыть)
10 июня в 14:22
Привет, Спасибо
antant1
antant1 ответ Vave666 (раскрыть)
10 июня в 11:10
Не договорился. Лапочкин решил не рисковать, но все-равно сглупил
Vave666
Vave666
10 июня в 10:24
Вентспилс договорился с судьёй, закинул бабок.... и проиграл)) Им такой результат и нужен чтоли был?? Это вроде итак самый вероятный)
SHMEL
SHMEL
10 июня в 07:44
Лапочкин и на международной арене наследил...
нечитайло
нечитайло
10 июня в 06:52
Не шутки, побольше таких моментов
112910415
112910415
10 июня в 06:46
маленькие клубы наказывать можно ...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
10 июня в 05:23
Преступная группировка, в нашем футболе тоже существует ОПГ(федун-кукуян-безбородов) но никому нет дела до неё.
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников ответ Kirill Erokhin (раскрыть)
10 июня в 01:22
Лестер возьмёт
Hypnoz
Hypnoz
10 июня в 00:18
-1 у бомжей !
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответ susanin ultrazenith (раскрыть)
09 июня в 23:58
А еще лучше для Ман Юнайтед, чтобы все команды топ 4 убрали, пусть остаются Норвич и Фулем, тогда Ман Юнайтед точно стане чемпионом)))
sv_1969
sv_1969
09 июня в 23:20
Уж их то могли поменьше наказать!
minai
minai
09 июня в 23:11
Как же терь еврокубкам без Вентспилса ?!
LOpp
LOpp
09 июня в 22:48
А для Бордо ни какого наказания не будет?
Они не пределах?
Шуnя771
Шуnя771
09 июня в 22:46
Старый хлам начали ворошить накануне Евро....
beefs
beefs
09 июня в 22:16
так вот где Лапочкин засветился...
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответ Roger Young (раскрыть)
09 июня в 21:47
Привет! Тебе доступ на новый Кронверк открыт.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дима Логинов (раскрыть)
09 июня в 21:44
Уважаемый, только не надо валить в одну кучу совершенно разные вещи. Причем здесь липовые пенальти (мне они не кажутся липовыми, например). нарушения фейр-плэй ( МС были наказаны за это, как и наш Зенит и еще многие клубы) и то, что происходило в Латвии (уголовно наказуемые деяния). Многие клубы и не только в Латвии живут бедно, еле сводят концы с концами Но до такого дело не доходит. Когда то Ювентус вообще сами итальянцы отправили из серии А в серию даже не В, а С. А там были меньше прегрешения, чем в Вентспилсе. Так что желательно при анализе события обеспечивать более обстоятельный подход.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
09 июня в 21:41, ред.
    Roger Young
    Roger Young
    09 июня в 21:38
    ну и правильно
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith
    09 июня в 21:35
    Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало! )))
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ Обезжиренный (раскрыть)
    09 июня в 21:15
    Вообще неправильно их, думаю, даже шпротами называть. Их владелец - Адлан Шишханов, уголовник из известной семьи Гуцериевых, владельцев "Бинбанка". В основном сайты компромата пишут, что это - боевик клана Гуцериевых, который заставлял партнеров подписывать невыгодные договора в сторону Гуцериевых, также его называют организатором убийства влиятельного украинского политика и финансиста Вадима Гетьмана.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    09 июня в 21:10
    Кругом одни жулики...
    Обезжиренный
    Обезжиренный
    09 июня в 21:07, ред.
    Оказывается соседи тоже бывают хитровыделанные.
    Да ещё Лапочкина ввели в искус и подставили
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ Дима Логинов (раскрыть)
    09 июня в 21:07
    Можно было начать, что у МС вообще спонсорские контракты с компаниями семьи владельца, это уже повод по FFP для отстранения.
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    09 июня в 21:06
    А в принципе шикарно, как обычно. МС не отстранили, даже "Реал", "Ювентус" и "Барселону" не смогли, вот и отыгрались на клубах третьего эшелона.
    Дима Логинов
    Дима Логинов
    09 июня в 21:06
    Меня вот удивляет принципиальность УЕФА. Когда Баварии ставят липовые пенальти и выбивают её из ЛЧ два года подряд, чтобы Реал кубок взял - это нормально, никому не интересно среди чиновников, а над Вентспилсом можно и поиздеваться.
    Когда ПСЖ и Сити скупают всех и вся, плюя на феир-плэй, то всё нормально, а когда клубы и так концы с концами еле сводят, то вот их-то наказать совсем не зазорно.
    Что-то меня эта организация с каждым днём всё больше и больше раздражает.
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ Nazi (раскрыть)
    09 июня в 21:05, ред.
    Так была же новость, почему Лапочкина и отстранили, что поступило прямое предложение от одной из сторон матча "Вентспилс" - "Бордо" обеспечить результат. Ну вот теперь видно, что не от "Бордо".
    Nazi
    Nazi
    09 июня в 21:02
    Интересно что они там такое намутили. Вроде все итак ясно в этом матче. Если кто в курсе напишите пожалуйста.
    Ironigor
    Ironigor
    09 июня в 20:57, ред.
    Воо целая мошенническая цепочка, Лапочкин тук как тут !!!
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    09 июня в 20:54
    Давно пора было расчистить эти Авгиевы конюшни судейской коррупции
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