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Гендиректор «Ахмата» отреагировал на обвинения в договорном матче с «Уфой»

11 апреля 2021, 12:04
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа3 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров отреагировал на обвинения в том, что матч 25-го тура РПЛ против «Уфы» (0:3) был договорным.

Если честно, даже не хочется кому-то что-то объяснять: это, действительно, как с ветряными мельницами бороться. Просто кто-то себе придумывает историю и начинается обсуждение. Если кто-то так думает, пускай идут и пишут заявление — они знают, где это сделать. Вся проблема лишь в том, что «Уфа» и «Ахмат» играли два матча подряд, вот и всё. Но мы и в кубковой игре очень плохо провели второй тайм, если говорить на футбольном сленге — отскочили. Это что, договорняк? Бред какой-то слушать, комментировать это… Еще раз говорю: если у кого-то есть какие-то факты, пусть пишут заявление и обращаются в нужные инстанции.

На мой взгляд, победа над «Краснодаром» сыграла с нами злую шутку: мы рассчитывали, что у команды появится уверенность, а она, видимо, переросла в самоуверенность. Сейчас будем разбираться, почему так произошло. Сядем, обсудим и будем решать проблемы.

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Все комментарии
112910415
112910415
11 апреля в 15:22
не признал ?
значит, не было ничего !
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
11 апреля в 13:34
Мы сами всё видели,народ не обманешь!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
11 апреля в 12:42, ред.
Да понятно, что никто не пойдет писать заявление - ложить здоровье и личное время на алтарь борьбы за еще не доказанную по факту справедливость или, если угодно, на поединок с "ветряными мельницами" себе дороже. В истории матчей "Ахмата" временами возникают достаточно "странные" матчи (в принципе если дотошно подходить практически нечто подобное возникает у любой команды РПЛ или ФНЛ), а это как раз тот момент, когда "дурная" репутация сыграла не на руку "Ахмату". Уж больно подталкивает к этому турнирный расклад - "Ахмат" практически обезопасил себя от зоны стыковых матчей и ему нереально дотянуться до зоны еврокубков через чемпионат РПЛ, единственный способ туда попасть - выиграть кубок. Но а "Уфе" полученные три очки позволили немного приподняться из болота "зоны вылета":
sv_1969
sv_1969 ответ Брулин (раскрыть)
11 апреля в 12:41
Больно счет стрёмный для дога! Хотя мож и расчёт на это(
sihafazatron
sihafazatron
11 апреля в 12:28
на полиграф его
Брулин
Брулин
11 апреля в 12:16
Да Ахмат так каждый год играет. Задача в первом круге обезопасить себя от вылета, а затем начинает раздавать очки тем, кому они нужнее. В след. сезоне им возвращают.
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