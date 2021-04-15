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Стала известна причина отстранения Лапочкина от футбольной деятельности

15 апреля 2021, 17:18
БордоЛоготип футбольный клуб Бордо2 : 1Логотип футбольный клуб ВентспилсВентспилсМатч завершен

Стала известна причина, по которой арбитр Сергей Лапочкин отстранён от футбольной деятельности на 90 дней. Об этом сообщил знакомый ситуацией источник.

В 2018 году Лапочкин работал на матче Лиги Европы между командами «Бордо» и «Вентспилс». Одна из сторон предприняла попытку обратиться к Лапочкину с просьбой обеспечить необходимый результат. Лапочкин отказался, но не сообщил об этом в УЕФА – это нарушение. Поэтому он и отстранён от футбольной деятельности на время расследования.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
15 апреля в 19:54
Тут, что то другое скорее связанное с федуным.
Великий Пуховик
Великий Пуховик
15 апреля в 18:53
Хм, видимо одна из сторон обратилазь в вышестоящую инстанцию, после того как не смогла договорица с Лапочкиным))
ДСА
ДСА
15 апреля в 18:20
В итоге получился нужный результат.
За адекватность
За адекватность
15 апреля в 18:17
"Вентспилс" проиграл первый матч дома 0-1. По идее французам что-то предлагать не было смысла. Ежели предположить, что это сделали представители со стороны латышей, то это же как нужно было отсудить, дабы обеспечить "Вентспилсу" победу во Франции, с учетом условно весовых категорий клубов? Удалить у французов троих и поставить три пенальти в их ворота, и отменять все их голы наверное. И это в матче ЕК. В общем в УЕФА головы умные, пусть разбираются. Как обычно личное мнение.
25процентный клоун
25процентный клоун
15 апреля в 18:16
Хорошо, что Эрик Хаген все рассказал нам однажды о методах газпрома
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
15 апреля в 17:45
Просто Бордо предложил больше!
Геннадьич
Геннадьич
15 апреля в 17:44
Не договорились по цене. А обратились потому,что знали про него: берет на лапочку...
dimagas2
dimagas2
15 апреля в 17:34
Значит договорились раз не сообщил)))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
15 апреля в 17:28
Лапочкин ...Лапочка... врагу не сдается наш Лапочкин....
Ironigor
Ironigor
15 апреля в 17:24
Происки империализма !!! Но наши не сдаются !!!
Виват Лапочкин !!!
sv_1969
sv_1969
15 апреля в 17:22
Не сдал и поплатился))
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