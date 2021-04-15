Стала известна причина отстранения Лапочкина от футбольной деятельности

Стала известна причина, по которой арбитр Сергей Лапочкин отстранён от футбольной деятельности на 90 дней. Об этом сообщил знакомый ситуацией источник.

В 2018 году Лапочкин работал на матче Лиги Европы между командами «Бордо» и «Вентспилс». Одна из сторон предприняла попытку обратиться к Лапочкину с просьбой обеспечить необходимый результат. Лапочкин отказался, но не сообщил об этом в УЕФА – это нарушение. Поэтому он и отстранён от футбольной деятельности на время расследования.