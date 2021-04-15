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Арбитр Федотов: «Не зря Лапочкина проверяли на полиграфе»

15 апреля 2021, 18:47

Арбитр Игорь Федотов отреагировал на отстранение судьи Сергея Лапочкина от футбольной деятельности на 90 дней.

Лапочкин приплыл. Думаю, в будущем могут взяться и за других судей – в Европе есть и другие наши судьи, которые тоже часто назначают пенальти в европейских матчах, и это не просто так. Что касается Лапочкина, то не зря его проверяли на полиграфе после матча «Спартака» и «Локо». Но кто за ним стоит, что его отмазали? Ввалить такой пенальти в ворота «Спартака» надо было умудриться.

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Все комментарии
makkie
makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
16 апреля в 10:36
    mortid
    mortid ответ ЮЗИК (раскрыть)
    15 апреля в 20:51
    Ошибаешься. Ты даже не представляешь как их благодарят ;)
    порт
    порт
    15 апреля в 20:01
    А этот хмырь чего веселится?
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ makkie (раскрыть)
    15 апреля в 19:46
    Лапочкин не самый страшный потому, что он ваш.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    15 апреля в 19:32
    Каждого судью надо после игры на полиграфе проверять!
    112910415
    112910415
    15 апреля в 19:20
    у нас таких немало
    drug01
    drug01
    15 апреля в 19:11
    Опять судьи виноваты?
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    15 апреля в 18:50
    Всё теперь можно списать на судей, не благодарная стала профессия
    makkie
    makkie
    15 апреля в 18:49
    Лапочкин - не самый страшный из наших арбитров.
    Почему Вилков, который косячит в 3 раза больше, до сих пор на плаву? Вот с кого нужно первым начать расследования.
    И гнать таких как Вилков из судейства!
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