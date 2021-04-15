Арбитр Федотов: «Не зря Лапочкина проверяли на полиграфе»

Арбитр Игорь Федотов отреагировал на отстранение судьи Сергея Лапочкина от футбольной деятельности на 90 дней.
Лапочкин приплыл. Думаю, в будущем могут взяться и за других судей – в Европе есть и другие наши судьи, которые тоже часто назначают пенальти в европейских матчах, и это не просто так. Что касается Лапочкина, то не зря его проверяли на полиграфе после матча «Спартака» и «Локо». Но кто за ним стоит, что его отмазали? Ввалить такой пенальти в ворота «Спартака» надо было умудриться.
И только потом комментарии строчить)
И только потом комментарии строчить)
Почему Вилков, который косячит в 3 раза больше, до сих пор на плаву? Вот с кого нужно первым начать расследования.
И гнать таких как Вилков из судейства!
Почему Вилков, который косячит в 3 раза больше, до сих пор на плаву? Вот с кого нужно первым начать расследования.
И гнать таких как Вилков из судейства!