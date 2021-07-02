«Чайку» перевели из ФНЛ в ПФЛ за участие в договорных матчах

КДК РФС вынес вердикт по участию «Чайки» в договорных матчах.
Согласно абзацу 2 части 2 статьи 124.2 Дисциплинарного регламента РФС аннулировать результат договорного матча ПФЛ сезона-2018/2019 годов между командами «Чайка» и «Ангушт», который состоялся 21 октября 2018 года, присудить поражение ФК «Чайка» со счётом 0:3.
В соответствии с частью 2 статьи 124.2 Дисциплинарного регламента РФС за организацию договорных матчей в футбольных соревнованиях (матчи ПФЛ «Чайка» — «Ангушт» и «Чайка» — «Дружба», а также матч 1/32 финала Кубка России «Чайка» — «Армавир») перевести ФК «Чайка» в низший по рангу дивизион (в ПФЛ).
Ранее стало известно, что спортивный директор «Чайки» и судья Максим Матюнин пожизненно отстранены от футбола.
- Какой клуб и по какому принципу займёт место в ФНЛ вместо Чайки, ведь данный инцидент имел место не в прошедшем чемпионате, и даже не в позапрошлом?
- Будут ли привлечены к ответственности лица уличённые в договорняке и какова мера ответственности, уголовная или административная?
Футбольный клуб постигла законная кара, но ещё должно последовать жёсткое наказание виновных, иначе полумерами такие случаи в нашем футболе не искоренить.
- Какой клуб и по какому принципу займёт место в ФНЛ вместо Чайки, ведь данный инцидент имел место не в прошедшем чемпионате, и даже не в позапрошлом?
- Будут ли привлечены к ответственности лица уличённые в договорняке и какова мера ответственности, уголовная или административная?
Футбольный клуб постигла законная кара, но ещё должно последовать жёсткое наказание виновных, иначе полумерами такие случаи в нашем футболе не искоренить.