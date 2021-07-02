ГлавнаяНовостиДоговорные матчиРоссия. ФНЛ 2020/2021

«Чайку» перевели из ФНЛ в ПФЛ за участие в договорных матчах

02 июля 2021, 17:01

КДК РФС вынес вердикт по участию «Чайки» в договорных матчах.

Согласно абзацу 2 части 2 статьи 124.2 Дисциплинарного регламента РФС аннулировать результат договорного матча ПФЛ сезона-2018/2019 годов между командами «Чайка» и «Ангушт», который состоялся 21 октября 2018 года, присудить поражение ФК «Чайка» со счётом 0:3.

В соответствии с частью 2 статьи 124.2 Дисциплинарного регламента РФС за организацию договорных матчей в футбольных соревнованиях (матчи ПФЛ «Чайка» — «Ангушт» и «Чайка» — «Дружба», а также матч 1/32 финала Кубка России «Чайка» — «Армавир») перевести ФК «Чайка» в низший по рангу дивизион (в ПФЛ).

Ранее стало известно, что спортивный директор «Чайки» и судья Максим Матюнин пожизненно отстранены от футбола.

Все новости
«Вентспилс» из Латвии отстранён от еврокубков на 7 лет
09 июня Комментарии32
СлухиРФС допросил Костюкова и Каплиенко по делу о договорных матчах «Тамбова»
26 апреля Комментарии5
Арбитр Федотов: «Не зря Лапочкина проверяли на полиграфе»
15 апреля Комментарии8
Стала известна причина отстранения Лапочкина от футбольной деятельности
15 апреля Комментарии11
Гендиректор «Ахмата» отреагировал на обвинения в договорном матче с «Уфой»
11 апреля Комментарии6
«Тамбов» вернул к тренировкам подозреваемых в игре на ставках игроков
05 апреля Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
pendulum47
pendulum47
02 июля в 21:12
Макса Матюнина отстранили пожизненно от футбола, а он судит лигу ЛФЛ.
В Сочи лично видел на поле в финалах ЧМ ЛФЛ (коммерция возможно)
баск
баск
02 июля в 21:04
Что за люди сидят в РФС, они в сознание вообще что ли не приходят?))
Как можно отправить команду в лигу, которой нет??

Где легко найти страннику приют
Где, наверняка, помнят и ждут
День за днём, то теряя, то путая след
Я иду в этот город, которого нет
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ stanichnik (раскрыть)
02 июля в 20:55
Привет!

Был отстранены навсегда три судьи по матчу с "Амравиром" и судья по матчу с "Ангуштом". Видимо, по крайней мере, по мнению РФС, "Чайка" договаривалась с судьями.

Также по поводу скандального матча, благодаря которому "Чайка" и вышла в ФНЛ, с "Черноморцем", были наказаны двое футболистов, вроде годовыми наказаниями. Но по тому матчу заказчик "был не установлен", поэтому за него как раз "Чайку" не наказывали. Как раз наоборот, доказали, что "Урожай" обещал дополнительно простимулировать игроков, если они не дадут "Чайке" выиграть. Но в перерыве с игроками "Черноморца" связались неизвестные люди и предложили гораздо большие деньги за слив. Понятно, что с точки зрения логики это был глава "Чайки" на 99%, но реально их не удалось никак установить.
stanichnik
stanichnik ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
02 июля в 20:01
Доброго Здоровья, Енот!
Про спортивного директора я прочитал в этой новости, но суть договорняка подразумевает под собой как минимум две стороны, кто второй?
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
02 июля в 19:50, ред.
Хоть Алания не замешана, Уже испугался. Алания с ними просто вчера играла или позавчера
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ ответ berda2003 (раскрыть)
02 июля в 19:00
    zooveterinar
    zooveterinar
    02 июля в 18:50
    Ребятам надо тоже как-то зарабатывать??!! Невсе газпромовским!! Вот кто их здал ,с кем не поделились, кто прикрывал вот интересно!!
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ stanichnik (раскрыть)
    02 июля в 18:47
    Спортивному директору навсегда запретили занимать любые связанные с футболом должности.
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ stanichnik (раскрыть)
    02 июля в 18:46
    Касаемо Спортивного принципа, РФС о таком не слышал)
    Шуnя771
    Шуnя771
    02 июля в 18:44, ред.
    Печально, но как есть...
    berda2003
    berda2003
    02 июля в 18:40
    а спартак сниматься не планирует?
    Igo0rek
    Igo0rek
    02 июля в 18:35
    Частный клуб со спортивными принципами кричали они. Россия, такая Россия...
    3wvqxrgwctt9
    3wvqxrgwctt9
    02 июля в 18:34
    А за проф непригодность рфс не хочет отстранить Черчесова или духа не хватает....... позорники.......
    ДАША Д
    ДАША Д
    02 июля в 17:59
    Всё основано на слухах.
    Иван Тасминский
    Иван Тасминский ответ ildar_3871 (раскрыть)
    02 июля в 17:58
    Только когда там его будет ждать Рубин
    dok66
    dok66
    02 июля в 17:54
    Ладно хоть совсем не расформировали . Будет уроком
    stanichnik
    stanichnik
    02 июля в 17:54
    С вынесением такого решения в отношении фк Чайка возникает сразу несколько вопросов:
    - Какой клуб и по какому принципу займёт место в ФНЛ вместо Чайки, ведь данный инцидент имел место не в прошедшем чемпионате, и даже не в позапрошлом?
    - Будут ли привлечены к ответственности лица уличённые в договорняке и какова мера ответственности, уголовная или административная?
    Футбольный клуб постигла законная кара, но ещё должно последовать жёсткое наказание виновных, иначе полумерами такие случаи в нашем футболе не искоренить.
    виктор бочарников
    виктор бочарников
    02 июля в 17:49
    Спалились по глупости,так если копнуть по глубже,половину лучшей в мире лиги можно просто разогнать .
    Аксинья
    Аксинья
    02 июля в 17:46
    А главным тренером "Чайки" назначить Черчесова))
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    02 июля в 17:23
    Отлично. Наконец-то. Я смотрел обзор матча, благодаря которому они вышли в ФНЛ, там защитники "Черноморца" (насколько я помню, могу ошибиться с клубом) настолько палились, это просто адский позор был, падали перед нападающими "Чайки" и бежали трусцой рядом с ними, когда те выходили в атаку.

    "Чайка" - это одна из самых позорных страниц нашего футбола, клуб, который купил себе выход в ФНЛ просто.
    Cremen
    Cremen
    02 июля в 17:08
      ildar_3871
      ildar_3871 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
      02 июля в 17:06
      Когда ни будь всех узнаем кто участвует в договорных матчах !
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      02 июля в 17:04
      Вот ведь печаль!
      ildar_3871
      ildar_3871
      02 июля в 17:01, ред.
      А Зенит когда отправят во второй дивизион ?
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100