«Чайку» перевели из ФНЛ в ПФЛ за участие в договорных матчах

КДК РФС вынес вердикт по участию «Чайки» в договорных матчах.

Согласно абзацу 2 части 2 статьи 124.2 Дисциплинарного регламента РФС аннулировать результат договорного матча ПФЛ сезона-2018/2019 годов между командами «Чайка» и «Ангушт», который состоялся 21 октября 2018 года, присудить поражение ФК «Чайка» со счётом 0:3.