РФС допросил Костюкова и Каплиенко по делу о договорных матчах «Тамбова»

В этом месяце несколько бывших футболистов «Тамбова» были допрошены по делу о договорных матчах клуба.
Как сообщается, РФС вызвал на допрос Михаила Костюкова («Рубин») и Александра Каплиенко («Торпедо»). Игроки должны были ответить на вопросы: «Какую сумму вы отдавали руководству от зарплаты?» или «Кто предлагал сдавать игру [команда „А“ — команда „Б“], и как это было организовано?» Речь идёт об играх первой половины чемпионата.
Ожидается, что итоги расследования станут известны после окончания сезона.