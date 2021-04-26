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РФС допросил Костюкова и Каплиенко по делу о договорных матчах «Тамбова»

26 апреля 2021, 17:23

В этом месяце несколько бывших футболистов «Тамбова» были допрошены по делу о договорных матчах клуба.

Как сообщается, РФС вызвал на допрос Михаила Костюкова («Рубин») и Александра Каплиенко («Торпедо»). Игроки должны были ответить на вопросы: «Какую сумму вы отдавали руководству от зарплаты?» или «Кто предлагал сдавать игру [команда „А“ — команда „Б“], и как это было организовано?» Речь идёт об играх первой половины чемпионата.

Ожидается, что итоги расследования станут известны после окончания сезона.

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Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
26 апреля в 18:37
Вот лутше бы судейский корпус весь допросили и поездку на день организовали в места не столь отдаленные. Показать , так сказать , что их ожидает при таком отношении к своим обязанностям.
КЭТиК
КЭТиК
26 апреля в 17:54
Тамбов договаривался только о поражениях наверное
ermak6848
ermak6848
26 апреля в 17:46
Правильно будет опросили..
mihaluch
mihaluch
26 апреля в 17:46
После окончания сезона все забудут что была такая команда Тамбов.
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