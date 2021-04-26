РФС допросил Костюкова и Каплиенко по делу о договорных матчах «Тамбова»

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26 апреля 2021, 17:23

В этом месяце несколько бывших футболистов «Тамбова» были допрошены по делу о договорных матчах клуба.

Как сообщается, РФС вызвал на допрос («Рубин») и («Торпедо»). Игроки должны были ответить на вопросы: «Какую сумму вы отдавали руководству от зарплаты?» или «Кто предлагал сдавать игру [команда „А“ — команда „Б“], и как это было организовано?» Речь идёт об играх первой половины чемпионата.

Ожидается, что итоги расследования станут известны после окончания сезона.