Руководство «Ромы» продолжает интересоваться хавбеком гладбахской «Боруссии» Денисом Закариа.
Отмечается, что немцы готовы продать своего футболиста за 40 млн евро. Римляне же не готовы платить такую сумму, поэтому сделка может сорваться.
Ранее игроком также интересовался клуб из Лондона.
Что касается бесплатного трансфера, можно утверждать, что Юнайтеду нечего терять. Закарии всего 24 года, на его счету 37 матчей за сборную и 113 матчей в Бундеслиге. Он также играл 67 раз за Янг Бойз, прежде чем присоединиться к «Гладбаху». В этом сезоне Закария забил два гола в пяти матчах. Это одни из 11, которые он забил за немецкую команду. Закария также делал одну голевую передачу, у него в среднем один отбор за игру и 1,2 перехвата. Понятно почему Рома, понятно почему МЮ. Моуриньо любит таких игроков, МЮ нуждается в нем.
Что касается бесплатного трансфера, можно утверждать, что Юнайтеду нечего терять. Закарии всего 24 года, на его счету 37 матчей за сборную и 113 матчей в Бундеслиге. Он также играл 67 раз за Янг Бойз, прежде чем присоединиться к «Гладбаху». В этом сезоне Закария забил два гола в пяти матчах. Это одни из 11, которые он забил за немецкую команду. Закария также делал одну голевую передачу, у него в среднем один отбор за игру и 1,2 перехвата. Понятно почему Рома, понятно почему МЮ. Моуриньо любит таких игроков, МЮ нуждается в нем.