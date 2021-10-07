«Боруссия» М готова продать Закариа за 40 млн евро

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вчера, 14:28

Руководство «Ромы» продолжает интересоваться хавбеком гладбахской «Боруссии» .

Отмечается, что немцы готовы продать своего футболиста за 40 млн евро. Римляне же не готовы платить такую сумму, поэтому сделка может сорваться.

Ранее игроком также интересовался клуб из Лондона.