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«Боруссия» М готова продать Закариа за 40 млн евро

вчера, 14:28

Руководство «Ромы» продолжает интересоваться хавбеком гладбахской «Боруссии» Денисом Закариа.

Отмечается, что немцы готовы продать своего футболиста за 40 млн евро. Римляне же не готовы платить такую сумму, поэтому сделка может сорваться.

Ранее игроком также интересовался клуб из Лондона.

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 17:48, ред.
Потребность Манчестер Юнайтед в опорном полузащитнике подчеркивалась в первых нескольких играх этого сезона. В прошлом с Юнайтед связывали имя полузащитника Боруссии Менхенгладбах Дениса Закарии, и «Красные дьяволы» отслеживают его прогресс. Теперь такая ситуация, когда Закария находится на последнем году своего контракта и будет доступен для бесплатного трансфера следующим летом. Но Юнайтед может упустить его из виду, потому что Рома Жозе Моуриньо может проявит инициативу.
Что касается бесплатного трансфера, можно утверждать, что Юнайтеду нечего терять. Закарии всего 24 года, на его счету 37 матчей за сборную и 113 матчей в Бундеслиге. Он также играл 67 раз за Янг Бойз, прежде чем присоединиться к «Гладбаху». В этом сезоне Закария забил два гола в пяти матчах. Это одни из 11, которые он забил за немецкую команду. Закария также делал одну голевую передачу, у него в среднем один отбор за игру и 1,2 перехвата. Понятно почему Рома, понятно почему МЮ. Моуриньо любит таких игроков, МЮ нуждается в нем.
Накир
Накир
вчера в 17:16
Нужно торговаться
y6wx3wmvth2n
y6wx3wmvth2n
вчера в 16:08
Не стоит он таких денег
shlifen
shlifen
вчера в 15:59
Контракт до лета. Оценочная стоимость 30 лимонов. Гладбах запрашивает за полгода контракта 40 лимонов - звучит вполне логично =)))
Что-то мне подсказывает что покупатели подождут до лета)))
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:28
Не слишком ли загнули.
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:51
Ценник явно завышен....
ДСА
ДСА
вчера в 14:50
Из-за Лондона задрали ценник, а те соскочили.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 14:31
Нужно договариваться.
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