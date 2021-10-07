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Маркос Алонсо может перейти в «Атлетико»

вчера, 13:54

Защитник «Челси» Маркос Алонсо может сменить клубную прописку.

На 30-летнего игрока претендует «Атлетико». Контракт футболиста рассчитан до лета 2023 года. Трансферная стоимость испанца оценивается в 15 млн евро.

Ранее слухи связывали Алонсо с итальянским топ-клубом.

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Все комментарии
Сварожич
Сварожич
вчера в 17:46
Хорошая цена...
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 16:28
Сообщается, что Атлетико Мадрид проявляет интерес к защитнику Челси Маркосу Алонсо. Алонсо - что-то вроде игрока Мармайт(по одному игроку на каждую команду Премьер-Лиги, который больше всего расходится во мнениях в команде) на «Стэмфорд Бридж» в последнее время. Болельщики вряд ли могли бы обвинить его в атаке, но в защите... Бенджамин Чилвелл, хотя и был в немилости, является гораздо более совершенным вариантом на позиции левого защитника в системе Томаса Тухеля , похоже, готов вернуть свое стартовое место после впечатляющего матча с Саутгемптоном.
С учетом того, что у Алонсо есть амбиции сыграть за Испанию(в Катаре в следующем году), за которую он начал матч против Италии в среду вечером, ему нужно что-то менять. Атлетико Мадрид неплохой вариант, хотя и там не будет легко. Удачи Алонсо.
протон
протон
вчера в 15:04
Таким темпом скоро в Атлетико одни воспитанники Реала будут бегать
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:44
Останатся в Челси!
drug01
drug01
вчера в 14:42
Ждём Пусть переходит
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