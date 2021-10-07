Маркос Алонсо может перейти в «Атлетико»

Защитник «Челси» Маркос Алонсо может сменить клубную прописку.
На 30-летнего игрока претендует «Атлетико». Контракт футболиста рассчитан до лета 2023 года. Трансферная стоимость испанца оценивается в 15 млн евро.
Ранее слухи связывали Алонсо с итальянским топ-клубом.
С учетом того, что у Алонсо есть амбиции сыграть за Испанию(в Катаре в следующем году), за которую он начал матч против Италии в среду вечером, ему нужно что-то менять. Атлетико Мадрид неплохой вариант, хотя и там не будет легко. Удачи Алонсо.
С учетом того, что у Алонсо есть амбиции сыграть за Испанию(в Катаре в следующем году), за которую он начал матч против Италии в среду вечером, ему нужно что-то менять. Атлетико Мадрид неплохой вариант, хотя и там не будет легко. Удачи Алонсо.