«Реал» включился в борьбу за подписание Вирца

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06 октября 2021, 23:39

Нападающий «Байера» продолжает привлекать внимание европейских топ-клубов.

За подписание 18-летнего таланта уже борются «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Бавария» и «Челси», а теперь в гонку за трансфер игрока включился «Реал». «Байер» хочет выручить с продажи своего футболиста 100 млн евро.

В нынешнем сезоне Вирц провёл 8 матчей за «Байер» во всех турнирах, записав на свой счёт 6 голов и 5 результативных передач.