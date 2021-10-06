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«Реал» включился в борьбу за подписание Вирца

06 октября 2021, 23:39

Нападающий «Байера» Флориан Вирц продолжает привлекать внимание европейских топ-клубов.

За подписание 18-летнего таланта уже борются «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Бавария» и «Челси», а теперь в гонку за трансфер игрока включился «Реал». «Байер» хочет выручить с продажи своего футболиста 100 млн евро.

В нынешнем сезоне Вирц провёл 8 матчей за «Байер» во всех турнирах, записав на свой счёт 6 голов и 5 результативных передач.

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Все комментарии
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вчера в 07:21
Походу не задержится Вирц в Байере
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 07:12
Если взять этого игрока, то Мбаппе Реалу не нужен.
mihaluch
mihaluch
вчера в 06:36
Аукцион кто больше заплатит.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 06:09
Потрясающие результаты у молодого таланта.
drug01
drug01
06 октября в 23:59
Ему игрок очень нужен
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
06 октября в 23:56
Оценка подростка Байера Леверкузена Флориана Виртца была раскрыта после трансфертных ссылок на клубы по всей Европе. 18-летний футболист стал популярным игроком в Европе и Бундеслиге после того, как поднялся по карьерной лестнице. Сейчас он еженедельно играет за «Леверкузен», благодаря чему стал самым молодым бомбардиром высшего дивизиона Германии.
Вирц уже забил шесть голов в восьми матчах в этом сезоне во всех соревнованиях, а также отдал пять результативных передач.
Его заметили клубы, как Бавария, Манчестер Сити, МЮ, Челси и Реал Мадрид, регулярно наблюдая за атакующим полузащитником.
В контракте Виртца, который действует до июня 2026 года, нет пункта об освобождении от ответственности, а Леверкузен считает немца «неприкосновенным». Челси уже покупал у Леверкузена в последние годы, купив Кая Хаверца еще в 2020 году. Теперь им может понадобиться еще один из атакующих талантов. Так что интересно что будет.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
06 октября в 23:45
Уйдёт в Ман Сити
Ironigor
Ironigor
06 октября в 23:44
На базаре покупатилей уйма .
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