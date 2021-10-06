«Реал» включился в борьбу за подписание Вирца

Нападающий «Байера» Флориан Вирц продолжает привлекать внимание европейских топ-клубов.
За подписание 18-летнего таланта уже борются «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Бавария» и «Челси», а теперь в гонку за трансфер игрока включился «Реал». «Байер» хочет выручить с продажи своего футболиста 100 млн евро.
В нынешнем сезоне Вирц провёл 8 матчей за «Байер» во всех турнирах, записав на свой счёт 6 голов и 5 результативных передач.
Вирц уже забил шесть голов в восьми матчах в этом сезоне во всех соревнованиях, а также отдал пять результативных передач.
Его заметили клубы, как Бавария, Манчестер Сити, МЮ, Челси и Реал Мадрид, регулярно наблюдая за атакующим полузащитником.
В контракте Виртца, который действует до июня 2026 года, нет пункта об освобождении от ответственности, а Леверкузен считает немца «неприкосновенным». Челси уже покупал у Леверкузена в последние годы, купив Кая Хаверца еще в 2020 году. Теперь им может понадобиться еще один из атакующих талантов. Так что интересно что будет.
Вирц уже забил шесть голов в восьми матчах в этом сезоне во всех соревнованиях, а также отдал пять результативных передач.
Его заметили клубы, как Бавария, Манчестер Сити, МЮ, Челси и Реал Мадрид, регулярно наблюдая за атакующим полузащитником.
В контракте Виртца, который действует до июня 2026 года, нет пункта об освобождении от ответственности, а Леверкузен считает немца «неприкосновенным». Челси уже покупал у Леверкузена в последние годы, купив Кая Хаверца еще в 2020 году. Теперь им может понадобиться еще один из атакующих талантов. Так что интересно что будет.