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Окружение Мбаппе хочет, чтобы Килиан остался в ПСЖ ещё на несколько лет

06 октября 2021, 23:24

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе может не перейти в «Реал».

Ближайшее окружение футболиста хочет, что он остался в парижском клубе ещё на 1-2 года. «Реал» хотел подписать Мбаппе прошлым летом, предложив парижанам 200 млн евро, чтобы избежать данной ситуации. Сейчас «сливочные» обеспокоены таким положением вещей.

Стоит отметить, что мама Мбаппе подтвердила, что её сын ведёт переговоры о продлении контракта с ПСЖ.

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Все комментарии
Nazi
Nazi ответ RaulReal (раскрыть)
вчера в 23:52
Да на здоровье, я сам болею за Реал в ЛаЛиге. Пусть они остаются грандами хоть на всю оставшуюся жизнь, но без футболистов Парижа пожалуйста. И сейчас и уже десять лет вас тащит Бензема, который тоже из Франции. Может хватит. До того Зизу, Макелеле.. Всех уже и не упомнить. Мбаппе будет тащить ПСЖ! :) Так сказали шейхи :)
RaulReal
RaulReal ответ Nazi (раскрыть)
вчера в 21:04
Ты говоришь о людях для которых деньги были не главное а цель добится чего то большего. К сожалению в современном спорте мало таких людей. Сейчас ПСЖ напоминает Анжи, но в отличии от них у ПСЖ больше денег. Но что будет с клубом когда он надоест шейху как игрушка? А деньгами можно купить УЕФА, но не трофеи. Хоть Реал и слаб , но он в любое время может дать бой любой команде европы и каждый год это доказывает.ПСЖ еле выиграла Аталанту, в следущем сезоне все думали они лекго пройдут Реал, но Реал доказал обратное. Ливерпуль пришел мстить за прошлый финал , в статусе Чемпиона ЛЧ разбив в пух и прах Барселону Месси, но они тоже были биты. Много таких примеров. Поэтому Реал в любом положении останется грандом мирового футбола.
David Young
David Young ответ Палач Рока (раскрыть)
вчера в 19:01
Весьма вероятно что нет.
Nazi
Nazi ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 15:18
Не понимаю одно, почему футболист не может расти в Лиге1, но может в ЛаЛиге. Если бы вы упомянули АПЛ, то еще можно было бы согласиться. Там все таки дикая конкуренция. А в нынешней ЛаЛиге вообще мрак. Барса развалена, Реал постарел, Атлетико то на плаву, но это все тот же Атлетико Симеоне. Все остальные это второй эшелон. С кем там расти?

И второе, расти надо самому, работая над собой. Нигде нет тепличных условий для роста человека. Все в башке каждого человека. Если он хочет расти, он будет пахать и расти, если не хочет, ничто ему не поможет.

Я помню был такой обалденный югославский баскетболист, первый по моему, кто перешел в НБА. Так он пахал как вол, оставался после тренировок и бросал 500 мячей с 3-х очковой зоны. Вспомнил, Дражен Петрович. Так вот, любой кто хочет расти и расти должен пахать и пахать, а не шляться по лигам :)
Caniggia
Caniggia ответ Nazi (раскрыть)
вчера в 13:24
Мбаппе отнюдь не голоден, он просто хочет нового вызова. Уровень Ла Лиги и конкуренция в ней, в разы выше, чем в Лиге 1, в которой ему уже не совсем интересно играть. Он уже не так мотивирован и заряжен на игры в Лиге 1, где всё уже заранее ясно, кто будет чемпионом. Есть опасность, что его нынешний спад плавно перейдёт в деградацию. Ему не 30+, ему всего 22 года и ему просто необходим новый топ чемпионат и новые эмоции. А во Франции он уже всем всё доказал и себя реализовал, он просто перерос эту лигу. В Испании же его мотивация резко повысится и Мбаппе должен вернуться на свой прежний топ уровень.
Nazi
Nazi ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 12:52
Не верится, что человека целеустремленного может что то убить как профессионала. Паганини стал Паганини работая запертым в подвале, будучи голодным :)
Палач Рока
Палач Рока ответ заDOOMчивый (раскрыть)
вчера в 12:29
Викинг тебе сам сказал, куда он рвется?))
Oplot
Oplot ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 12:21
а где гарантия что реал не убьет его как футболиста?или что он там сможет заиграть и вообще чего то выиграть,учитывая то что там будет полная смена поколения.ПСЖ сейчас как проект лучше и мощнее того же Реала.
Caniggia
Caniggia
вчера в 07:17
Окружение Мбаппе прежде всего хочет огромных бабок от парижских шейхов! А ещё его окружение из-за своей жадности и алчности, может в эти 1-2 года убить в Киллиане Мбаппе футболиста! Но сейчас, видя только горы денег, они об этом не думают.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 07:16
они вроде бы не прочь купить обоих,правда в отличии от "француза" викинг не особо рвётся в солнечный чемпионат. Скорее всего Бавария(если финансы не зажмут),либо АПЛ. Да и Лолига,явно не для него.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ протон (раскрыть)
вчера в 07:14
Ну да, одни обыгрывают МанСити,а другие уступают ноунейму в родных стенах.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Nazi (раскрыть)
вчера в 07:11, ред.
    ДСА
    ДСА
    вчера в 07:10
    При любом раскладе Мбаппе в накладе не останется.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    вчера в 07:10
    Перес не ожидал,что ещё с Мбаппе,необходимо осуществить пресейл его окружения.
    ОПС
    ОПС
    вчера в 06:25
    Деньги решают все.
    112910415
    112910415
    вчера в 06:14
    мотивированное окружение - сильная штука !
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 06:08
    Перес выведет парня из окружения.
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    вчера в 04:40
    Окружение считает барыши
    1bear
    1bear
    вчера в 01:26
    шоу должно продолжаться !!!
    kotmyshka
    kotmyshka
    вчера в 00:05
    Скоро увидим...
    Ironigor
    Ironigor
    06 октября в 23:38
    По многочисленным просьбам родственников Мбаппе !!!)))
    Nazi
    Nazi
    06 октября в 23:38
    Это будет умный шаг со стороны Мбаппе и его окружения. 3 года ничего не меняют, с 25 тоже можно стать легендой Реала, если так уж хочется, а до тех пор можно стать и легендой Парижа и по ходу помочь клубу взять вожделенный КЛЧ. Еще и бабла срубить немеренно и ПСЖ оставить бабло на замену. Вот это будет здорово.
    Tex
    Tex ответ протон (раскрыть)
    06 октября в 23:36
    То ли дело французская лига - мечта!
    протон
    протон
    06 октября в 23:32
    ак не крути в этом есть здравая мысль. Сейчас в ПСЖ перспектив побольше чем в Реале. Тем более неплохая банда собралась у парижан, что не скажешь про Реал.

    А все эти сказки про мечту миф, любому топ футбалисту хочется побеждать и завоёвывать трофеи на европейском уровне. Реал сейчас не в лучшей форме в ЛЧ в ближайшие время нам ничего не светит, да и сама Ла Лига уже давно не та, что была раньше.
    beefs
    beefs
    06 октября в 23:28
    ужас какими суммами оперируют...
    УЕСКА
    УЕСКА
    06 октября в 23:28
    Вот прикол будет если Реал обломится. Ни Холанда ни Мбаппе не купят.
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