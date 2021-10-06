Окружение Мбаппе хочет, чтобы Килиан остался в ПСЖ ещё на несколько лет

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06 октября 2021, 23:24

Нападающий ПСЖ может не перейти в «Реал».

Ближайшее окружение футболиста хочет, что он остался в парижском клубе ещё на 1-2 года. «Реал» хотел подписать Мбаппе прошлым летом, предложив парижанам 200 млн евро, чтобы избежать данной ситуации. Сейчас «сливочные» обеспокоены таким положением вещей.