Окружение Мбаппе хочет, чтобы Килиан остался в ПСЖ ещё на несколько лет

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе может не перейти в «Реал».
Ближайшее окружение футболиста хочет, что он остался в парижском клубе ещё на 1-2 года. «Реал» хотел подписать Мбаппе прошлым летом, предложив парижанам 200 млн евро, чтобы избежать данной ситуации. Сейчас «сливочные» обеспокоены таким положением вещей.
Стоит отметить, что мама Мбаппе подтвердила, что её сын ведёт переговоры о продлении контракта с ПСЖ.
И второе, расти надо самому, работая над собой. Нигде нет тепличных условий для роста человека. Все в башке каждого человека. Если он хочет расти, он будет пахать и расти, если не хочет, ничто ему не поможет.
Я помню был такой обалденный югославский баскетболист, первый по моему, кто перешел в НБА. Так он пахал как вол, оставался после тренировок и бросал 500 мячей с 3-х очковой зоны. Вспомнил, Дражен Петрович. Так вот, любой кто хочет расти и расти должен пахать и пахать, а не шляться по лигам :)
И второе, расти надо самому, работая над собой. Нигде нет тепличных условий для роста человека. Все в башке каждого человека. Если он хочет расти, он будет пахать и расти, если не хочет, ничто ему не поможет.
Я помню был такой обалденный югославский баскетболист, первый по моему, кто перешел в НБА. Так он пахал как вол, оставался после тренировок и бросал 500 мячей с 3-х очковой зоны. Вспомнил, Дражен Петрович. Так вот, любой кто хочет расти и расти должен пахать и пахать, а не шляться по лигам :)
https://youtu.be/j83QVJVG2Vg
А все эти сказки про мечту миф, любому топ футбалисту хочется побеждать и завоёвывать трофеи на европейском уровне. Реал сейчас не в лучшей форме в ЛЧ в ближайшие время нам ничего не светит, да и сама Ла Лига уже давно не та, что была раньше.
А все эти сказки про мечту миф, любому топ футбалисту хочется побеждать и завоёвывать трофеи на европейском уровне. Реал сейчас не в лучшей форме в ЛЧ в ближайшие время нам ничего не светит, да и сама Ла Лига уже давно не та, что была раньше.