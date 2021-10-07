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«Ювентус» продолжает следить за Икарди

вчера, 13:09

«Ювентус» находится в поиске усиления атакующей линии команды.

Как сообщает Gazzetta dello Sport, туринский клуб продолжает следить за нападающим ПСЖ Мауро Икарди. Его контракт с парижанами рассчитан до 2024 года.

Еще один вариант для «Юве» — это Душан Влахович из «Фиорентины», с которым туринцы уже начали вести переговоры.

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Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 16:11
Будущее Альваро Мораты в Ювентусе кажется сомнительным, поскольку, как сообщается, «Бьянконери» нацелились на Мауро Икарди и Душана Влаховича.
Мората переходил в Турин из Атлетико Мадрид в 2020 году по первоначальной кредитной сделке с возможностью выкупа.
Бьянконери заплатил 20 миллионов евро за двухлетний кредит и может сделать переезд постоянным за 35 миллионов евро в конце текущей кампании.
Однако, согласно многочисленным сообщениям в Италии, гиганты Серии А сделали Душана Влаховича своей главной целью на лето.
Нападающий ПСЖ Мауро Икарди также входит в шорт-лист «Бьянконери», и может предпримут попытку подписать бывшего капитана Интера уже в январе. Эти трое связаны, особенно - Икарди и Мората(в трансферном плане). Икарди в ПСЖ не останется...Хотя кто знает...
протон
протон
вчера в 15:00
отдайте его уже куда-нибудь
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:45
Покупать они вряд ли будут, разве что возьмут в аренду.
7qkh2vxkzeff
7qkh2vxkzeff
вчера в 13:37
Вряд ли этот переход состоится
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:16
Они за всеми следят))
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:15
«Ювентус» продолжает следить за Икарди !)
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