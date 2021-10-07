«Ювентус» продолжает следить за Икарди !)

«Ювентус» находится в поиске усиления атакующей линии команды.
Как сообщает Gazzetta dello Sport, туринский клуб продолжает следить за нападающим ПСЖ Мауро Икарди. Его контракт с парижанами рассчитан до 2024 года.
Еще один вариант для «Юве» — это Душан Влахович из «Фиорентины», с которым туринцы уже начали вести переговоры.
Мората переходил в Турин из Атлетико Мадрид в 2020 году по первоначальной кредитной сделке с возможностью выкупа.
Бьянконери заплатил 20 миллионов евро за двухлетний кредит и может сделать переезд постоянным за 35 миллионов евро в конце текущей кампании.
Однако, согласно многочисленным сообщениям в Италии, гиганты Серии А сделали Душана Влаховича своей главной целью на лето.
Нападающий ПСЖ Мауро Икарди также входит в шорт-лист «Бьянконери», и может предпримут попытку подписать бывшего капитана Интера уже в январе. Эти трое связаны, особенно - Икарди и Мората(в трансферном плане). Икарди в ПСЖ не останется...Хотя кто знает...
Мората переходил в Турин из Атлетико Мадрид в 2020 году по первоначальной кредитной сделке с возможностью выкупа.
Бьянконери заплатил 20 миллионов евро за двухлетний кредит и может сделать переезд постоянным за 35 миллионов евро в конце текущей кампании.
Однако, согласно многочисленным сообщениям в Италии, гиганты Серии А сделали Душана Влаховича своей главной целью на лето.
Нападающий ПСЖ Мауро Икарди также входит в шорт-лист «Бьянконери», и может предпримут попытку подписать бывшего капитана Интера уже в январе. Эти трое связаны, особенно - Икарди и Мората(в трансферном плане). Икарди в ПСЖ не останется...Хотя кто знает...