«Ювентус» продолжает следить за Икарди !)

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вчера, 13:09

«Ювентус» находится в поиске усиления атакующей линии команды.

Как сообщает Gazzetta dello Sport, туринский клуб продолжает следить за нападающим ПСЖ . Его контракт с парижанами рассчитан до 2024 года.

Еще один вариант для «Юве» — это из «Фиорентины», с которым туринцы уже начали вести переговоры.