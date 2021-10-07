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«Милан» хочет выкупить у «Реала» Диаса

вчера, 12:55

Как сообщает Corriere dello Sport, «Милан» хочет выкупить права на нападающего Браима Диаса.

В данный момент форвард выступает за «россонери» на правах аренды, основные права на игрока принадлежат «Реалу».

«Милан» готов воспользоваться своим правом на выкуп игрока, однако последнее слово останется за руководством мадридского клуба.

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Перевод с calciomercato.com
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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:10
Мадридский клуб врядли будет возражать.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 15:21
В начале сезона несколько игроков «россонери» выделяются голами, играми и позитивными выступлениями: от Ребича, до Брахима Диаса. У юноши из Малаги, на которого Милан снова сделал ставку, вернув его из Реала Мадрида, стояла непростая задача: "заставить нападающих" немедленно забить.
Чуть менее чем в десяти играх он, похоже, уже преуспел: Брахим Диас покорил Милан, а Милан хочет "заблокировать" его. Испанец сумасшедший вырос по сравнению с прошлым чемпионатом, демонстрируя отличную индивидуальность, но, прежде всего, силу ног: на самом деле, его сложно двигать с места, даже если он не очень высокий. Надо, и еще раз надо.
протон
протон
вчера в 15:04
Пусть выкупают, Браим у Зидана будет вечно сидеть в запасе...
ДСА
ДСА
вчера в 13:46
Как будто более солидных покупателей нет.
David Young
David Young
вчера в 12:59
Он Милану ещё точно пригодится, возможно даже станет ещё более важной частью команды.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:57
Ну раз нужен ,забирайте.
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