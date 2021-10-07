«Милан» хочет выкупить у «Реала» Диаса

Как сообщает Corriere dello Sport, «Милан» хочет выкупить права на нападающего Браима Диаса.
В данный момент форвард выступает за «россонери» на правах аренды, основные права на игрока принадлежат «Реалу».
«Милан» готов воспользоваться своим правом на выкуп игрока, однако последнее слово останется за руководством мадридского клуба.
Чуть менее чем в десяти играх он, похоже, уже преуспел: Брахим Диас покорил Милан, а Милан хочет "заблокировать" его. Испанец сумасшедший вырос по сравнению с прошлым чемпионатом, демонстрируя отличную индивидуальность, но, прежде всего, силу ног: на самом деле, его сложно двигать с места, даже если он не очень высокий. Надо, и еще раз надо.
Чуть менее чем в десяти играх он, похоже, уже преуспел: Брахим Диас покорил Милан, а Милан хочет "заблокировать" его. Испанец сумасшедший вырос по сравнению с прошлым чемпионатом, демонстрируя отличную индивидуальность, но, прежде всего, силу ног: на самом деле, его сложно двигать с места, даже если он не очень высокий. Надо, и еще раз надо.