«Милан» хочет выкупить у «Реала» Диаса

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вчера, 12:55

Как сообщает Corriere dello Sport, «Милан» хочет выкупить права на нападающего Браима Диаса.

В данный момент форвард выступает за «россонери» на правах аренды, основные права на игрока принадлежат «Реалу».

«Милан» готов воспользоваться своим правом на выкуп игрока, однако последнее слово останется за руководством мадридского клуба.