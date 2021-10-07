«Манчестер Юнайтед» по-прежнему интересуется Ааронсом

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вчера, 18:13

Английский «Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении из «Норвича». «Красные дьяволы» ищут ещё одного правого защитника, который смог бы конкурировать с . «Юнайтед» уже пытался подписать этого игрока в последние дни до закрытия трансферного окна, но не удалось договориться с «Норвичем».

Действующий контракт Ааронса с «канарейками» истекает в июне 2024 года. Его трансферная стоимость составит 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны испанского гранда.