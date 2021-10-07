ГлавнаяНовостиАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

«Манчестер Юнайтед» по-прежнему интересуется Ааронсом

вчера, 18:13

Английский «Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении Макса Ааронса из «Норвича». «Красные дьяволы» ищут ещё одного правого защитника, который смог бы конкурировать с Аароном Ван-Биссакой. «Юнайтед» уже пытался подписать этого игрока в последние дни до закрытия трансферного окна, но не удалось договориться с «Норвичем».

Действующий контракт Ааронса с «канарейками» истекает в июне 2024 года. Его трансферная стоимость составит 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны испанского гранда.

Все новости
Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 22:05
«Красные дьяволы» сделали ряд громких покупок в летнее трансферное окно. Однако им не удалось привлечь нового правого защитника после того, как их усилия по подписанию Кирана Триппьера не увенчались успехом. Трансферные новости: Манчестер Юнайтед может перейти на Макса Ааронса в январское трансферное окно. Манчестер Юнайтед может вот-вот возродить свой интерес к талантливому молодому правому защитнику Норвич Сити. У Оле Гуннара Сульшера в настоящее время есть и Аарон Ван-Биссака, и Диого Далот. Однако он ищет варианты, чтобы усилить свою позицию. Хотя новый правый защитник не является приоритетом. Ван-Биссака остается правым защитником «красных дьяволов». Однако до сих пор у него был смешанный сезон. Красная карточка в первом матче Лиги чемпионов Юнайтед против Янг Бойз оказалась особенно неудачным моментом. 21-летний Ааронс, несмотря на свой возраст, опытный игрок, сыгравший 137 матчей за Норвич. Ааронс был двукратным номинантом в команде года EFL, а также был молодым игроком года EFL в сезоне 2019/20. Ясно, что он игрок, который стремится.
Gahi
Gahi
вчера в 19:12
Хороший игрок нужно договориться. Удачи
протон
протон
вчера в 18:22
Неплохо в фифе развивается, можно брать
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:22
брать надо и все.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100