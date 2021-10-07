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«Ливерпуль» следит за 20-летним хавбеком «Олимпиакоса»

вчера, 17:50

Полузащитник «Олимпиакоса» Агибу Камара заинтересовал «Ливерпуль», утверждает Sportime.

По информации источника, мерсисайдский клуб послал скаутов, чтобы подробнее изучить игру талантливого 20-летнего хавбека в Лиге Европы.

В текущем сезоне Камара сыграл в 10 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал ассист.

Также, по слухам, «Ливерпуль» нацелен на подписание 19-летнего нападающего «РБ Зальцбург».

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Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 20:20
Это международный перерыв, поэтому для большого контингента футбольных фанатов главной проблемой в ближайшие недели будет "скрипеть зубами" о том - не пострадает ли кто-либо из игроков их клуба, играя за свою страну.
Фанаты Ливерпуля, конечно же, не исключение, и поэтому новое имя в гипотетическом шорт-листе - долгожданная новость. На этот раз объектом внимания красных является Агибу Камара из Олимпиакоса.
Изначально развернутый в качестве центрального атакующего полузащитника в схеме 4-2-3-1, гвинейский игрок чрезвычайно динамичен и пугает игроков соперника, поскольку он будет преследовать их и давить на них при любой возможности. Что касается мяча, то он представляет собой совокупность быстрых ног и жестких ударов.
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 19:10
Ищут нового Канте по ходу. Раз с Гвинеи то точно не будет номер отсиживать, а начнёт реально бороться за место в основе
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:51
Хороша селекция у Ливера...
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