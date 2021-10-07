«Ливерпуль» следит за 20-летним хавбеком «Олимпиакоса»

Полузащитник «Олимпиакоса» Агибу Камара заинтересовал «Ливерпуль», утверждает Sportime.
По информации источника, мерсисайдский клуб послал скаутов, чтобы подробнее изучить игру талантливого 20-летнего хавбека в Лиге Европы.
В текущем сезоне Камара сыграл в 10 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал ассист.
Также, по слухам, «Ливерпуль» нацелен на подписание 19-летнего нападающего «РБ Зальцбург».
Фанаты Ливерпуля, конечно же, не исключение, и поэтому новое имя в гипотетическом шорт-листе - долгожданная новость. На этот раз объектом внимания красных является Агибу Камара из Олимпиакоса.
Изначально развернутый в качестве центрального атакующего полузащитника в схеме 4-2-3-1, гвинейский игрок чрезвычайно динамичен и пугает игроков соперника, поскольку он будет преследовать их и давить на них при любой возможности. Что касается мяча, то он представляет собой совокупность быстрых ног и жестких ударов.
Фанаты Ливерпуля, конечно же, не исключение, и поэтому новое имя в гипотетическом шорт-листе - долгожданная новость. На этот раз объектом внимания красных является Агибу Камара из Олимпиакоса.
Изначально развернутый в качестве центрального атакующего полузащитника в схеме 4-2-3-1, гвинейский игрок чрезвычайно динамичен и пугает игроков соперника, поскольку он будет преследовать их и давить на них при любой возможности. Что касается мяча, то он представляет собой совокупность быстрых ног и жестких ударов.