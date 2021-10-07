«Ливерпуль» следит за 20-летним хавбеком «Олимпиакоса»

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вчера, 17:50

Полузащитник «Олимпиакоса» заинтересовал «Ливерпуль», утверждает Sportime.

По информации источника, мерсисайдский клуб послал скаутов, чтобы подробнее изучить игру талантливого 20-летнего хавбека в Лиге Европы.

В текущем сезоне Камара сыграл в 10 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал ассист.

Также, по слухам, «Ливерпуль» нацелен на подписание 19-летнего нападающего «РБ Зальцбург».