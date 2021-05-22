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Инфантино ответил на предложение проводить чемпионат мира каждые 2 года

22 мая 2021, 07:57

Президент ФИФА Джанни Инфантино отреагировал на предложение рассмотреть вариант с проведением чемпионата мира каждые 2 года. Такая идея поступила от Федерации футбола Саудовской Аравии.

Мы должны объективно изучить этот вопрос, но не собираемся принимать решения, которые поставят под угрозу то, что мы имеем. Мы знаем, какую ценность представляет чемпионат мира, поверьте мне.

Я хотел бы придать этой дискуссии гораздо более широкий контекст, а именно международный календарь матчей. Действительно ли мы убеждены, что играть отборочные игры в течение года — это правильный путь, когда мы говорим, что болельщики хотят более значимых матчей?

Необходимо учесть все эти моменты. Но мы хотим, чтобы главным приоритетом была спортивная, а не коммерческая составляющая.

Ранее Инфантино заявил о необходимости обсуждения введения потолка зарплат, а также ограничение сумм трансферов и выплат агентам.

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dzvinka
dzvinka
22 мая в 08:43
"Мы знаем, какую ценность представляет чемпионата мира, поверьте мне - я каждые четыре года его продаю, и уж точно знаю цену" - ахахахаахахаха добавил Инфантинчик
Василий 50
Василий 50
22 мая в 08:23
Не самое лучшее предложение
sihafazatron
sihafazatron
22 мая в 08:19
Отбор к чм когда играть? А ещё ведь нужно «очень важную» лигу наций разыгрывать...
mihaluch
mihaluch
22 мая в 08:05
Надо сто раз подумать чтобы принять такое решение.
Colchoneros
Colchoneros
22 мая в 08:00
Оставьте футбол в покое! Как есть так пусть будет!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 мая в 08:00
Ерунда это всё...
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