Инфантино ответил на предложение проводить чемпионат мира каждые 2 года

Президент ФИФА Джанни Инфантино отреагировал на предложение рассмотреть вариант с проведением чемпионата мира каждые 2 года. Такая идея поступила от Федерации футбола Саудовской Аравии.

Мы должны объективно изучить этот вопрос, но не собираемся принимать решения, которые поставят под угрозу то, что мы имеем. Мы знаем, какую ценность представляет чемпионат мира, поверьте мне.

Я хотел бы придать этой дискуссии гораздо более широкий контекст, а именно международный календарь матчей. Действительно ли мы убеждены, что играть отборочные игры в течение года — это правильный путь, когда мы говорим, что болельщики хотят более значимых матчей?

Необходимо учесть все эти моменты. Но мы хотим, чтобы главным приоритетом была спортивная, а не коммерческая составляющая.