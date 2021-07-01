Инфантино: «Мечтаю, чтобы на ЧМ и клубный ЧМ претендовали по 50 команд»

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о проведении в будущем клубного чемпионата мира с участием 24 команд.

Говоря об этом проекте, изначально нужно учитывать глобальный календарь в футболе. Мы хотим, чтобы футбол стал более здоровым, чтобы в нём не было дискриминации и было больше конкуренции. Международный футбол расписан до 2024 года. Затем мы разработаем новый календарь, который должен учесть интересы всего мира.