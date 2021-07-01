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Инфантино: «Мечтаю, чтобы на ЧМ и клубный ЧМ претендовали по 50 команд»

сегодня, 01:18

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о проведении в будущем клубного чемпионата мира с участием 24 команд.

Говоря об этом проекте, изначально нужно учитывать глобальный календарь в футболе. Мы хотим, чтобы футбол стал более здоровым, чтобы в нём не было дискриминации и было больше конкуренции. Международный футбол расписан до 2024 года. Затем мы разработаем новый календарь, который должен учесть интересы всего мира.

Моя мечта, наша идея и философия — чтобы на победу в клубном ЧМ претендовали 50 команд с разных континентов, а на победу на чемпионате мира претендовали 50 сборных.

Ранее Инфантино отреагировал на предложение рассмотреть проведение чемпионата мира среди сборных каждые 2 года.

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Инфантино ответил на предложение проводить чемпионат мира каждые 2 года
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Все комментарии
Анд-м
Анд-м
сегодня в 09:26
Очень жаль что футбол превратился в баблорубку 💵💰
An Jo
An Jo
сегодня в 06:48
Бабки.... больше бабок... Сейчас 50 команд это в два раза больше матчей, и значит в два раза больше бабок...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:32
Всё-таки начал потихоньку прогибаться.
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