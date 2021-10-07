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Хавбек «Лестера» Кастань интересен «Ювентусу» и «Интеру»

вчера, 23:36

Полузащитник «Лестера» Тимоти Кастань интересен «Ювентусу» и «Интеру», сообщает La Derniere Heure.

По информации источника, обе команды могут сделать предложение о трансфере 25-летнего игрока, когда откроется трансферное окно в январе. Бельгиец в настоящее время оценивается примерно в 30 миллионов евро.

Отмечается, что «Лестер» не хочет продавать Кастаня, его контракт действует до лета 2025 года.

Ранее сообщалось об интересе к защитнику «Лестера» со стороны «Реала».

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:48
Лестер неплохо заработает на этом.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 01:15
Всё-таки Кепа хороший вратарь.
alexgurzan
alexgurzan ответ sbk (раскрыть)
вчера в 23:43
Игра дело добровольное и сделана не только для вас и ваших потребностей от неё. Вставлять палки в колёса участникам - рубить сук, на котором сидишь. Не понимаю вашего потока красноречия.
И если у вас такое отношение, может тогда уже перестанете мучать и себя и организаторов?
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:38
Да видно будет , кому когда зачем.
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