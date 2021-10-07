Хавбек «Лестера» Кастань интересен «Ювентусу» и «Интеру»

1633639011

вчера, 23:36

Полузащитник «Лестера» интересен «Ювентусу» и «Интеру», сообщает La Derniere Heure.

По информации источника, обе команды могут сделать предложение о трансфере 25-летнего игрока, когда откроется трансферное окно в январе. Бельгиец в настоящее время оценивается примерно в 30 миллионов евро.

Отмечается, что «Лестер» не хочет продавать Кастаня, его контракт действует до лета 2025 года.

Ранее сообщалось об интересе к защитнику «Лестера» со стороны «Реала».