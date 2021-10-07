«Ювентус» хочет продать Кулусевски, чтобы подписать Влаховича

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вчера, 21:42

«Ювентус» может принять решение о продаже в январе, чтобы собрать дополнительные средства для подписания нападающего «Фиорентины» , сообщает Calcio Mercato.

Кулусевски редко появляется в составе туринцев после прихода Массимилиано Аллегри. СМИ сообщают, что приобрести игрока хочет «Тоттенхэм».

По информации источника, «Юве» намерен использовать деньги от продажи шведа, чтобы профинансировать трансфер Влаховича, который уже отказался от нового контракта с «Фиорентиной».