«Ювентус» хочет продать Кулусевски, чтобы подписать Влаховича

«Ювентус» может принять решение о продаже Деяна Кулусевски в январе, чтобы собрать дополнительные средства для подписания нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича, сообщает Calcio Mercato.
Кулусевски редко появляется в составе туринцев после прихода Массимилиано Аллегри. СМИ сообщают, что приобрести игрока хочет «Тоттенхэм».
По информации источника, «Юве» намерен использовать деньги от продажи шведа, чтобы профинансировать трансфер Влаховича, который уже отказался от нового контракта с «Фиорентиной».
Веские причины есть, причём целый ряд. Я не могу распространяться о них, но уверяю что многое повлияло на это, и это не пришло из ниоткуда. Понятно что для Вас, и не только для Вас, это печальное событие, но такой исход был неизбежен ввиду целого ряда причин. Надеюсь что Вы и остальные участники лиг поймёте правильно данное решение, нам бы очень не хотелось чтобы вы покинули сайт, будем очень рады видеть вас активными на сайте.
Веские причины есть, причём целый ряд. Я не могу распространяться о них, но уверяю что многое повлияло на это, и это не пришло из ниоткуда. Понятно что для Вас, и не только для Вас, это печальное событие, но такой исход был неизбежен ввиду целого ряда причин. Надеюсь что Вы и остальные участники лиг поймёте правильно данное решение, нам бы очень не хотелось чтобы вы покинули сайт, будем очень рады видеть вас активными на сайте.