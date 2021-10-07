ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2021/2022

«Ювентус» хочет продать Кулусевски, чтобы подписать Влаховича

вчера, 21:42

«Ювентус» может принять решение о продаже Деяна Кулусевски в январе, чтобы собрать дополнительные средства для подписания нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича, сообщает Calcio Mercato.

Кулусевски редко появляется в составе туринцев после прихода Массимилиано Аллегри. СМИ сообщают, что приобрести игрока хочет «Тоттенхэм».

По информации источника, «Юве» намерен использовать деньги от продажи шведа, чтобы профинансировать трансфер Влаховича, который уже отказался от нового контракта с «Фиорентиной».

Все новости
Слухи«Ньюкасл» может подписать Коутиньо в январе
Сегодня, 19:01 Комментарии4
СлухиМЮ не намерен отпускать ван де Бека в зимнее трансферное окно
Сегодня, 17:25 Комментарии4
Слухи«Ливерпуль» вновь интересуется Асенсио
Сегодня, 16:04 Комментарии4
СлухиБелотти не хочет покидать чемпионат Италии
Сегодня, 15:47 Комментарии6
Зюле: «Никогда не говорил, что точно уйду из „Баварии“»
Сегодня, 15:25 Комментарии3
Слухи«Милан» интересуется лучшим бомбардиром Серии В
Сегодня, 12:23 Комментарии1
Все комментарии
David Young
David Young ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 21:55
Здравствуйте.

Веские причины есть, причём целый ряд. Я не могу распространяться о них, но уверяю что многое повлияло на это, и это не пришло из ниоткуда. Понятно что для Вас, и не только для Вас, это печальное событие, но такой исход был неизбежен ввиду целого ряда причин. Надеюсь что Вы и остальные участники лиг поймёте правильно данное решение, нам бы очень не хотелось чтобы вы покинули сайт, будем очень рады видеть вас активными на сайте.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:54
Делаем перестановку.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100