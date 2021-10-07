«Галатасарай» хочет арендовать Ларссона у «Спартака»

Форвард «Спартака» Джордан Ларссон может перебраться в чемпионат Турции.
Takvim сообщает, что в подписании шведа, которого хотел приобрести клуб Бундеслиги, заинтересован главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим.
Турецкий клуб хочет арендовать Ларссона. Им хотят заменить нападающего Мбайе Дианя, который может перебраться в АПЛ.
Смысл Ларссону в Турцию ехать и шаг назад делать?
Смысл Ларссону в Турцию ехать и шаг назад делать?
Из 100 миллионного состава более 50-ти млн раздать в аренды - наимудрейшее решение...
Сколько ещё клубов решит усилить Федун в ближайшие трансферные окна ???
Из 100 миллионного состава более 50-ти млн раздать в аренды - наимудрейшее решение...
Сколько ещё клубов решит усилить Федун в ближайшие трансферные окна ???
никто его не продаст сейчас,рано или поздно он заиграет,после евро в спартаке все на спущенных колесах соболев,крал,зобнин,ларсон,все понемногу приходят в себя
никто его не продаст сейчас,рано или поздно он заиграет,после евро в спартаке все на спущенных колесах соболев,крал,зобнин,ларсон,все понемногу приходят в себя
Что Ларссону там делать, если он в Европу рвётся?
Что Ларссону там делать, если он в Европу рвётся?