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«Галатасарай» хочет арендовать Ларссона у «Спартака»

вчера, 23:12

Форвард «Спартака» Джордан Ларссон может перебраться в чемпионат Турции.

Takvim сообщает, что в подписании шведа, которого хотел приобрести клуб Бундеслиги, заинтересован главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим.

Турецкий клуб хочет арендовать Ларссона. Им хотят заменить нападающего Мбайе Дианя, который может перебраться в АПЛ.

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Все комментарии
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 18:42, ред.
Вот Ларссону-то как раз нужно уезжать в Турцию, там клуб посерьёзней. А так получается как Влашич у нас был сильный игрок, но ему уже было неинтересно, перерос. Ларсон у вас такой же, ему просто не интересно, стимула нет никакого, знает, что со спартаком нигде и ничего не выиграть, вот и загрустил, сбавил обороты.
Сп62
Сп62
сегодня в 12:54
Он сам не поедет туда. Даже выход на замену его устроит в Спартаке.
makkie
makkie ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
сегодня в 12:09
На лавке цска просиживает.
Смысл Ларссону в Турцию ехать и шаг назад делать?
альсато
альсато
сегодня в 11:30
Карлсон, сори Ларссон не живет на крыши!))))
leonidspb1958
leonidspb1958
сегодня в 09:24
Надо отпускать на значительное повышение
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 07:20, ред.
Бистрович сейчас где? За практикой отправить не возбраняется, а у вас играть некому.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 06:38
Перейдёт туда и тоже начнёт голы пачками класть
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 06:27
У Ларссона появился реальный шанс сбросить кандалы.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 05:57
Фейеноорд...Атлетико Паранаэнсе...Галатасарай...Вест Хэм...

Из 100 миллионного состава более 50-ти млн раздать в аренды - наимудрейшее решение...

Сколько ещё клубов решит усилить Федун в ближайшие трансферные окна ???
112910415
112910415
сегодня в 05:43
захочет ли в Турцию ?
протон
протон
сегодня в 04:33
Там же Зарема, говорила, что если Ларссон не заиграет, то Федун может ей несколько лет подарков не дарить. Что же теперь делать? Тоже отдавать ее в гарем к турецкому султану в аренду, пока не заиграет?
никто его не продаст сейчас,рано или поздно он заиграет,после евро в спартаке все на спущенных колесах соболев,крал,зобнин,ларсон,все понемногу приходят в себя
протон
протон
сегодня в 04:32
Забирайте Ломовицкого с правом выкупа. Ларсона оставьте в покое.
ОПС
ОПС
сегодня в 03:56
Может это непроверенно пока.
1bear
1bear
сегодня в 03:09
будет шанс - нужно ехать...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:58
Будет ТО, будут и новости, а пока утки на юг летят, в том числе и в турцию.
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 23:40
В Турции Ларсоны не размножаются. Сплавьте туда лучше карманную знаменитость. Он даже при съёмке будет смотреться гармонично....
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:30
в турции не ждут ахметова, облякова, дивеева и других дураков, там разбираются в сортах
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:29
Ларссон сейчас что-то вообще никакой.
4RT
4RT
вчера в 23:29
В аренду его не отдадут
ABir
ABir
вчера в 23:25
Только не в Турцию, а вообще он и Спартаку ещё нужен
makkie
makkie ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
вчера в 23:24
Зачем ему путь Бистровича повторять? Своих сплавляйте в Турцию.
makkie
makkie
вчера в 23:23
Очередная утка из Турции.
Что Ларссону там делать, если он в Европу рвётся?
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 23:15
Не будь Ларсон дураком убежит в Турцию.
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