«Галатасарай» хочет арендовать Ларссона у «Спартака»

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вчера, 23:12

Форвард «Спартака» может перебраться в чемпионат Турции.

Takvim сообщает, что в подписании шведа, которого хотел приобрести клуб Бундеслиги, заинтересован главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим.