ПСЖ рассматривал вариант с подписанием Салаха

«Пари Сен-Жермен» рассматривал возможность подписания нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в летнее трансферное окно.
Goal со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо сообщает, что ПСЖ нацелился на подписание египетского игрока в качестве потенциальной замены Килиану Мбаппе.
Утверждается, что в «Ливерпуле» дали понять парижанам, что Салах не продается. Мохамед на данный момент ведет переговоры о новом контракте с «красными».
срок контракта, и красные стремятся заставить своих лучших звезд подписать новые сделки, чтобы избежать аналогичной ситуации с Джорджинио Вейнальдумом, который этим летом бесплатно сменил «Энфилд» на «Парк де Пренс». Не думаю что что-то выйдет из этого. Зачем купить Месси тогда, если они вместе будут играть, куда их поставить в схемах? Нет, он останется в Ливере!
срок контракта, и красные стремятся заставить своих лучших звезд подписать новые сделки, чтобы избежать аналогичной ситуации с Джорджинио Вейнальдумом, который этим летом бесплатно сменил «Энфилд» на «Парк де Пренс». Не думаю что что-то выйдет из этого. Зачем купить Месси тогда, если они вместе будут играть, куда их поставить в схемах? Нет, он останется в Ливере!