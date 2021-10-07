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ПСЖ рассматривал вариант с подписанием Салаха

вчера, 19:09

«Пари Сен-Жермен» рассматривал возможность подписания нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в летнее трансферное окно.

Goal со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо сообщает, что ПСЖ нацелился на подписание египетского игрока в качестве потенциальной замены Килиану Мбаппе.

Утверждается, что в «Ливерпуле» дали понять парижанам, что Салах не продается. Мохамед на данный момент ведет переговоры о новом контракте с «красными».

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 22:56
Звезда Ливерпуля Мохамед Салах ведет переговоры о новом контракте с клубом, однако журналист Фабрицио Романо сообщил, что в Пари Сен-Жермен интересовались нападающим летом и могут снова рассмотреть этот вариант, если они заменят Килиана Мбаппе. Салах все еще ведет переговоры с Ливерпулем. Насколько мне известно, он любит Ливерпуль, фанатов, город, все. Но пока нет соглашения о новом контракте. В 2023 году у Салаха заканчивается
срок контракта, и красные стремятся заставить своих лучших звезд подписать новые сделки, чтобы избежать аналогичной ситуации с Джорджинио Вейнальдумом, который этим летом бесплатно сменил «Энфилд» на «Парк де Пренс». Не думаю что что-то выйдет из этого. Зачем купить Месси тогда, если они вместе будут играть, куда их поставить в схемах? Нет, он останется в Ливере!
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:29
А Салах знал??
ДСА
ДСА
вчера в 19:47
Все лучшее в ПСЖ, а итог - пшик.
drug01
drug01
вчера в 19:30
Хотят всех звёзд собрать
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:29
куда им столько то.
shur
shur
вчера в 19:17
...это уже перебор!!!
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