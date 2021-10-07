ПСЖ рассматривал вариант с подписанием Салаха

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вчера, 19:09

«Пари Сен-Жермен» рассматривал возможность подписания нападающего «Ливерпуля» в летнее трансферное окно.

Goal со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо сообщает, что ПСЖ нацелился на подписание египетского игрока в качестве потенциальной замены Килиану Мбаппе.

Утверждается, что в «Ливерпуле» дали понять парижанам, что Салах не продается. Мохамед на данный момент ведет переговоры о новом контракте с «красными».