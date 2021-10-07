ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2021/2022

«Ювентус» готов продать МакКенни за 30 млн евро

вчера, 19:52

«Ювентус» установил цену в размере 30 миллионов евро за хавбека Уэстона МакКенни, сообщает Calcio Mercato.

По информации источника, трансфер 23-летнего игрока может состояться в январе, «Тоттенхэм» и «Вест Хэм» заинтересованы в его услугах.

В этом сезоне МакКенни принял участие в восьми матчах во всех соревнованиях за «Юве», только в четырех он вышел в стартовом составе.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 20:35
стоить он может и лярд,вопрос за сколько его купят. Такое же хххх как и Морато,правда испанец хоть с оффсайдов забивает
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 20:33
Меняем на нашего КУЧЕРЯВОГО.
ta93a3k86whe
ta93a3k86whe
сегодня в 03:29
Ещё бы покупателя на него найти
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 23:12
Летом на лондонском стадионе босс Вест Хэма Дэвид Мойес усилил свои позиции центрального полузащитника с подписанием Алекса Крала.
Однако можно утверждать, что тренеру Вест Хэма нужны дополнительные подкрепления в центре. Ювентус готов нажиться на 23-летнем американце. Недавно было заявлено, что итальянские гиганты хотят за Маккенни около 25 миллионов фунтов стерлингов. Это кажется абсолютно блестящей ценой. Звезда Ювентуса - сенсационный полузащитник, который станет поистине потрясающим дополнением к Вест Хэму. Бывший игрок Шальке в прошлом сезоне провел отличную кампанию с Ювентусом, забив пять мячей и сделав две голевые передачи в 34 матчах Серии А. Я за Вест Хэм, а пусть решит он.
shlomo2
shlomo2
вчера в 20:09
Ну тут главное не продешевить...
STVA 1
STVA 1 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 19:59
Стоимость на transfermarkt: 25 млн €
Контракт до: 30.06.2025
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:53
Помоему он стоит больше!
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