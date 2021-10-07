«Ювентус» готов продать МакКенни за 30 млн евро

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вчера, 19:52

«Ювентус» установил цену в размере 30 миллионов евро за хавбека , сообщает Calcio Mercato.

По информации источника, трансфер 23-летнего игрока может состояться в январе, «Тоттенхэм» и «Вест Хэм» заинтересованы в его услугах.

В этом сезоне МакКенни принял участие в восьми матчах во всех соревнованиях за «Юве», только в четырех он вышел в стартовом составе.