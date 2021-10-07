«Ювентус» готов продать МакКенни за 30 млн евро

«Ювентус» установил цену в размере 30 миллионов евро за хавбека Уэстона МакКенни, сообщает Calcio Mercato.
По информации источника, трансфер 23-летнего игрока может состояться в январе, «Тоттенхэм» и «Вест Хэм» заинтересованы в его услугах.
В этом сезоне МакКенни принял участие в восьми матчах во всех соревнованиях за «Юве», только в четырех он вышел в стартовом составе.
Однако можно утверждать, что тренеру Вест Хэма нужны дополнительные подкрепления в центре. Ювентус готов нажиться на 23-летнем американце. Недавно было заявлено, что итальянские гиганты хотят за Маккенни около 25 миллионов фунтов стерлингов. Это кажется абсолютно блестящей ценой. Звезда Ювентуса - сенсационный полузащитник, который станет поистине потрясающим дополнением к Вест Хэму. Бывший игрок Шальке в прошлом сезоне провел отличную кампанию с Ювентусом, забив пять мячей и сделав две голевые передачи в 34 матчах Серии А. Я за Вест Хэм, а пусть решит он.
Однако можно утверждать, что тренеру Вест Хэма нужны дополнительные подкрепления в центре. Ювентус готов нажиться на 23-летнем американце. Недавно было заявлено, что итальянские гиганты хотят за Маккенни около 25 миллионов фунтов стерлингов. Это кажется абсолютно блестящей ценой. Звезда Ювентуса - сенсационный полузащитник, который станет поистине потрясающим дополнением к Вест Хэму. Бывший игрок Шальке в прошлом сезоне провел отличную кампанию с Ювентусом, забив пять мячей и сделав две голевые передачи в 34 матчах Серии А. Я за Вест Хэм, а пусть решит он.