Доннарумма впервые за карьеру в сборной Италии пропустил 2 гола за 1 матч

Сборная Италии уступает сборной Испании со счётом 0:2 после перерыва матча полуфинала Лиги Наций.
Голкипер итальянцев Джанлуиджи Доннарумма впервые за свою карьеру в национальной команде пропустил два гола в одной встрече. Доннарумма выступает за Италию с 2016 года, это его 37-й матч в составе сборной.
Второй мяч итальянцы пропустили сразу после удаления Леонардо Бонуччи, красную карточку которому показал российский арбитр Сергей Карасёв.
Какими надо быть .........., чтобы так встречать вратаря сборной - своей страны.
Какими надо быть .........., чтобы так встречать вратаря сборной - своей страны.