Доннарумма впервые за карьеру в сборной Италии пропустил 2 гола за 1 матч

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06 октября 2021, 23:10

Сборная Италии уступает сборной Испании со счётом 0:2 после перерыва матча полуфинала Лиги Наций.

Голкипер итальянцев впервые за свою карьеру в национальной команде пропустил два гола в одной встрече. Доннарумма выступает за Италию с 2016 года, это его 37-й матч в составе сборной.

Второй мяч итальянцы пропустили сразу после удаления Леонардо Бонуччи, красную карточку которому показал российский арбитр Сергей Карасёв.