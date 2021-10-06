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Доннарумма впервые за карьеру в сборной Италии пропустил 2 гола за 1 матч

06 октября 2021, 23:10
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 2Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияМатч завершен

Сборная Италии уступает сборной Испании со счётом 0:2 после перерыва матча полуфинала Лиги Наций.

Голкипер итальянцев Джанлуиджи Доннарумма впервые за свою карьеру в национальной команде пропустил два гола в одной встрече. Доннарумма выступает за Италию с 2016 года, это его 37-й матч в составе сборной.

Второй мяч итальянцы пропустили сразу после удаления Леонардо Бонуччи, красную карточку которому показал российский арбитр Сергей Карасёв.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 06:30
В ПСЖ он теряет в классе.
112910415
112910415
вчера в 06:16
напрягли его болельщики конкретно !
mihaluch
mihaluch
вчера в 05:34
Всё когда-то происходит впервые.
Gahi
Gahi
вчера в 03:02
Впервые Доннарумма ощутил на себе весь гнев болельщиков на Сан-Сиро, его вообще не нужно было выпускать в этом матче эта было ошибка Манчини которая стояла команде поражения. Удачи
1bear
1bear
вчера в 00:15
злосчастное удаление сломало игру...
Q-J-G
Q-J-G
06 октября в 23:58
Хорошо, что только два, после такой встречи...
Какими надо быть .........., чтобы так встречать вратаря сборной - своей страны.
Ironigor
Ironigor ответ pomor45 (раскрыть)
06 октября в 23:43
Это уж точно !
Федор Паршунин
Федор Паршунин
06 октября в 23:35
Довели парня плакатами. Расшатали таки устойчивую психику.
протон
протон
06 октября в 23:34
Освистывать вратаря своей сборной и потом ожидать что он выручит ??? На что они надеялись ???
pomor45
pomor45 ответ Ironigor (раскрыть)
06 октября в 23:25
Джанлуиджи, но не Буффон.
Ironigor
Ironigor
06 октября в 23:18
Сегодня у него дрожь в ногах, мандраж .
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