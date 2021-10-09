Аршавин — о победе сборной России: «Не матч, а трагедия»

Бывший российский футболист Андрей Аршавин прокомментировал победу сборной России над Словакией в рамках квалификации ЧМ-2022.
Словаки переигрывали нас в середине. Нам не удавалось зацепиться за мяч. Соперник был и быстрее, и прессинг нам не удавался. Этот матч — парадокс. Словаки заслуживали победу, а в итоге проиграли.
Не матч, а трагедия. Для нас с точки зрения игры, для Словакии с точки зрения результата.
Результат радует, победа на фарте, игры у сборной России не было...НО, сколько травмированных, и кто эти травмированные?! Ведущие, ключевые игроки сборной России...
Словаки были обязаны выигрывать у сборной России, которая была в "разобранном" состоянии без ведущих игроков сборной...
Вот для словаков этот матч действительно трагедия, проиграв этот матч, словаки потеряли шанс на положительный результат в групповом турнире отбора ЧМ... Не обыграв сборную, у которой отсутствовали игроки стартового состава в таком количестве! Теоретически шанс есть, если сборная России не обыграет сборную Кипра в домашнем матче, и проиграет матчи Словении и Хорватии, а сборная Словакии выиграет все три оставшиеся свои матчи, но этот вариант, вряд ли...
Поэтому матч Россия-Словакия трагедия для сборной Словакии...
Результат радует, победа на фарте, игры у сборной России не было...НО, сколько травмированных, и кто эти травмированные?! Ведущие, ключевые игроки сборной России...
Словаки были обязаны выигрывать у сборной России, которая была в "разобранном" состоянии без ведущих игроков сборной...
Вот для словаков этот матч действительно трагедия, проиграв этот матч, словаки потеряли шанс на положительный результат в групповом турнире отбора ЧМ... Не обыграв сборную, у которой отсутствовали игроки стартового состава в таком количестве! Теоретически шанс есть, если сборная России не обыграет сборную Кипра в домашнем матче, и проиграет матчи Словении и Хорватии, а сборная Словакии выиграет все три оставшиеся свои матчи, но этот вариант, вряд ли...
Поэтому матч Россия-Словакия трагедия для сборной Словакии...
Ну в принципе, в 2012 году, когда Аршавин сыграл свои последние матчи за сборную… против греков в решающем третьем матче группового этапа ЧЕ, у России тоже было тотальное доминирование, но в итоге проиграли…. А сейчас наоборот, плохо играли, но выиграли… так что же лучше?)) решать каждому самому.
Ну в принципе, в 2012 году, когда Аршавин сыграл свои последние матчи за сборную… против греков в решающем третьем матче группового этапа ЧЕ, у России тоже было тотальное доминирование, но в итоге проиграли…. А сейчас наоборот, плохо играли, но выиграли… так что же лучше?)) решать каждому самому.