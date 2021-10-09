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Аршавин — о победе сборной России: «Не матч, а трагедия»

вчера, 09:10
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 0Логотип футбольный клуб СловакияСловакияМатч завершен

Бывший российский футболист Андрей Аршавин прокомментировал победу сборной России над Словакией в рамках квалификации ЧМ-2022.

Словаки переигрывали нас в середине. Нам не удавалось зацепиться за мяч. Соперник был и быстрее, и прессинг нам не удавался. Этот матч — парадокс. Словаки заслуживали победу, а в итоге проиграли.

Не матч, а трагедия. Для нас с точки зрения игры, для Словакии с точки зрения результата.

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Все комментарии
bashnat013
bashnat013
вчера в 20:46
Жаль что не 4-0 так бы хорватов обошли
Vik_ont25
Vik_ont25 ответ kasyak7 (раскрыть)
вчера в 16:50
Уважаемый, только-что, правда на другой " ветке" я написал что-то подобное.
протон
протон ответ yrasikos22 (раскрыть)
вчера в 16:08
не спорю, это были лучшие времена сборной России по футболу, более того скажу Аршавин один из лучших в истории России по футболу, сССР не в счёт, помню его покер в ворота ливерпуля. это креативный игрок, но бывали спады . бываор и пижонство.
yrasikos22
yrasikos22 ответ протон (раскрыть)
вчера в 14:45
Зато немцев возили правда тогда проиграли но весь матч доминировали,Итальянцев побеждали,с Голландией на равных бились,всего один год были 9й сборной в рейтинге,а матч со Словенией это всеголишь была финальная точка смены и ухода того поколения бронзовых призеров Евро 2008
протон
протон
вчера в 13:30
Андрею бы вспомнить такое замечательное название маленького городка в Словении - Марибор!!! Про тот позор похоже уже забыли…А могли бы зажечь на ЧМ 2010…Любопытно, что вам Хиддинк сказал после того матча.
протон
протон
вчера в 13:30
Вы видели, кто играл? Наверно, без преувеличения, ни одного из этих футболистов к старту сборной времен Аршавина и на пушечный выстрел не подпустили бы. Так что у нас одна надежда: что Валера на мотивации и тактической удачливости переживёт со сборной эти времена без исторических позоров.
Ну в принципе, в 2012 году, когда Аршавин сыграл свои последние матчи за сборную… против греков в решающем третьем матче группового этапа ЧЕ, у России тоже было тотальное доминирование, но в итоге проиграли…. А сейчас наоборот, плохо играли, но выиграли… так что же лучше?)) решать каждому самому.
Союзник противников
Союзник противников ответ Gorasul (раскрыть)
вчера в 10:54
Хорошая небогатая чистенькая страна,живущая по средствам,а значит-достойно. И спортивные достижения под стать этому.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:52
Андрюша,у тебя,как человека далёкого от театрального жанра,недостаток определений.Это-жанр ТРАГИКОМЕДИИ,где сеть всё.
kasyak7
kasyak7 ответ mihaluch (раскрыть)
вчера в 10:36
Да здесь даже самый лучший тренер мира не готов тренировать такую сборную. Здесь очевидно видно ,что пахать в играх и на тренировках никто не готов, играть за страну не хотят,отсюда и выдумки про травмы. Ну не поверю я что это случайность,чтоб все так дружно перед играми сборной все сломались! Смешно
Gorasul
Gorasul
вчера в 10:09
Был в Словакии, это реально деревня. Население страны примерно как у Питера. Это ж на каком уровне должен быть спорт в большой стране, чтобы чудом выиграть дома с владением 25%. Сейчас Мальта играет лучше России....
второй
второй ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 09:57
пора бы знать, в каждом правиле есть исключение!!!
Аксинья
Аксинья ответ mihaluch (раскрыть)
вчера в 09:52, ред.
Конечно трижды лучший тренер России совместно со своим игрочишкой намного эффективнее справился бы...
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:44
ваши ожидания ваши проблемы Рыжий!
beefs
beefs
вчера в 09:35
Ничего, перенесем и это...
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 09:32, ред.
Если учесть количество травмированных, и кто эти травмированные, то ни о какой трагедии не может быть и речи...
Результат радует, победа на фарте, игры у сборной России не было...НО, сколько травмированных, и кто эти травмированные?! Ведущие, ключевые игроки сборной России...

Словаки были обязаны выигрывать у сборной России, которая была в "разобранном" состоянии без ведущих игроков сборной...
Вот для словаков этот матч действительно трагедия, проиграв этот матч, словаки потеряли шанс на положительный результат в групповом турнире отбора ЧМ... Не обыграв сборную, у которой отсутствовали игроки стартового состава в таком количестве! Теоретически шанс есть, если сборная России не обыграет сборную Кипра в домашнем матче, и проиграет матчи Словении и Хорватии, а сборная Словакии выиграет все три оставшиеся свои матчи, но этот вариант, вряд ли...

Поэтому матч Россия-Словакия трагедия для сборной Словакии...
mihaluch
mihaluch
вчера в 09:30
Карпин по большому счёту не готов тренировать сборную.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:28
Смогли зацепить три очка и ладно!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 09:24
трагедия с экспертами у нас
напомните гореэксперту как на евро 2008 отбирались
Василий 50
Василий 50
вчера в 09:15
Карпин - трагедия нашего футбола.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:15
Везёт как известно сильнейшим.
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