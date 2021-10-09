Аршавин — о победе сборной России: «Не матч, а трагедия»

Бывший российский футболист прокомментировал победу сборной России над Словакией в рамках квалификации ЧМ -2022.

Словаки переигрывали нас в середине. Нам не удавалось зацепиться за мяч. Соперник был и быстрее, и прессинг нам не удавался. Этот матч — парадокс. Словаки заслуживали победу, а в итоге проиграли.

Не матч, а трагедия. Для нас с точки зрения игры, для Словакии с точки зрения результата.