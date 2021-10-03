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Тренер «Ростова»: «Комментировать судейство я не стану»

вчера, 23:38
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Исполняющий обязанности главного тренера «Ростова» Заур Тедеев рассказал о победе над «Локомотивом».

Что эта победа значит для меня? Ещё большая любовь к клубу «Ростов». Вопрос о том, что мешало играть «Ростову» таким же образом, не совсем корректный, потому что командой руководили другие люди. Мешала удача.

Комментировать судейство я не стану. Чтобы сказать, был пенальти или нет – надо хорошо посмотреть эпизод, а потом давать какую-то оценку.

В перерыве прежде всего стоит уделить внимание психологии. Мы будем продолжать говорить, что наши футболисты могут большее. Надо работать и обращать внимание на определённые тактические моменты, связанные с предстоящими соперниками. Будем готовиться к следующим матчам.

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Все комментарии
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 08:40
Главное победа
ermak6848
ermak6848
сегодня в 08:17
С ПОБЕДОЙ фк " РОСТОВ " !!!
Gahi
Gahi
сегодня в 07:58
Молодец, нужно меньше говорить а больше делать. Удачи
Caniggia
Caniggia
сегодня в 07:45
А Заур Тедеев случаем не родственник Бахвы Тедеева, в 90-х известного футболиста Алании и Динамо, кажется?
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:25
При победе лучше не лаять на судей.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 07:23
В РПЛ нет ни одного матча без судейских ошибок.
112910415
112910415
сегодня в 06:53
удачи, тренер !
mihaluch
mihaluch
сегодня в 06:47
Ростов выиграл что тут комментировать.
Аксинья
Аксинья
сегодня в 06:36
А чего тут комментировать - судьи всегда ошибаются в сторону более сильных и богатых...и это не только в России))
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 06:25
Заур смог сплотить ребят, молодец!
Успехов и удачи Тедееву в Ростове!!!
Caniggia
Caniggia
сегодня в 06:19, ред.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 03:55
    Ростов - молодцы, заслуженно победили.
    sv_1969
    sv_1969
    сегодня в 02:11
    Ну и не надо
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 00:36
    Удачи тебе Заурбек в Ростове !!!✊
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 23:57
    Говорит обычно проигравшая сторона...
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    вчера в 23:57
    Поздравляю молодого тренера с первой победой в Премьер лиге. Команда играет от души. Это видно. Желаю вашим парням набирать очки в каждом матче. Как я желал им перед матчем с Локо
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    вчера в 23:56, ред.
    Спасибо, зато, что не оправдали мои НЕВЕРОВАНИЯ в команду!!!!
    протон
    протон
    вчера в 23:47
    Заур молодец... у него очень хорошие отзывы и до этого ... так что пусть у него получается и дальше. я был за то, чтобы сразу после бегства Валеры именно ему дать шанс... хотя по слухам нам ищут другого тренера.
    David Young
    David Young
    вчера в 23:46
    Иногда лучше его не комментировать.
    Cat01
    Cat01
    вчера в 23:45
    Значит всё хорошо
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