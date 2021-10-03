Тренер «Ростова»: «Комментировать судейство я не стану»

Исполняющий обязанности главного тренера «Ростова» рассказал о победе над «Локомотивом».

Что эта победа значит для меня? Ещё большая любовь к клубу «Ростов». Вопрос о том, что мешало играть «Ростову» таким же образом, не совсем корректный, потому что командой руководили другие люди. Мешала удача.

Комментировать судейство я не стану. Чтобы сказать, был пенальти или нет – надо хорошо посмотреть эпизод, а потом давать какую-то оценку.

В перерыве прежде всего стоит уделить внимание психологии. Мы будем продолжать говорить, что наши футболисты могут большее. Надо работать и обращать внимание на определённые тактические моменты, связанные с предстоящими соперниками. Будем готовиться к следующим матчам.