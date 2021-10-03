Витория: «Очень сложная, но важная победа»

Наставник «Спартака» рассказал о победе над «Ахматом».

Очень сложная, но важная победа. Играли против команды, которая борется в каждом эпизоде и хороша в единоборствах. Мы встретили соперника с правильным настроем. Проявили характер, это самое главное.

Было тяжело, до этого мы играли в Италии, перенесли два перелета. Не так много маневров у нас было на скамейке запасных. Все это делает нашу победу особенно вкусной. Поздравляю!