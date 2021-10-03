Витория: «Очень сложная, но важная победа»

Наставник «Спартака» Руй Витория рассказал о победе над «Ахматом».
Очень сложная, но важная победа. Играли против команды, которая борется в каждом эпизоде и хороша в единоборствах. Мы встретили соперника с правильным настроем. Проявили характер, это самое главное.
Было тяжело, до этого мы играли в Италии, перенесли два перелета. Не так много маневров у нас было на скамейке запасных. Все это делает нашу победу особенно вкусной. Поздравляю!
«Очень сложная, но важная победа. Мы играли против команды, которая хороша в смешанных единоборствах: они действительно борются в каждом эпизоде».
Со скамейкой Витории точно не позавидуешь, тем более играть на 2, а то и на три фронта с такой обоймой игроков придется
Главный тренер, на то и тренер , чтобы уметь ставить игру и добиваться поставленных результатов. У Витории , к примеру, нет игроков с которыми можно бороться за полуфиналы и финалы еврокубков, НО, с таким составом он обязан быть в тройке лидеров внутри РПЛ с её уровнем футбола. Предсезонку он проводил ...
я положительно отзывался когда пригласили Руя, но в последние времена начал критиковать из за поражений, возможно некий положительный сдвиг что сейчас даст продвиждение вперед Спартаковцам.
«Очень сложная, но важная победа. Мы играли против команды, которая хороша в смешанных единоборствах: они действительно борются в каждом эпизоде».
Со скамейкой Витории точно не позавидуешь, тем более играть на 2, а то и на три фронта с такой обоймой игроков придется
Главный тренер, на то и тренер , чтобы уметь ставить игру и добиваться поставленных результатов. У Витории , к примеру, нет игроков с которыми можно бороться за полуфиналы и финалы еврокубков, НО, с таким составом он обязан быть в тройке лидеров внутри РПЛ с её уровнем футбола. Предсезонку он проводил ...
я положительно отзывался когда пригласили Руя, но в последние времена начал критиковать из за поражений, возможно некий положительный сдвиг что сейчас даст продвиждение вперед Спартаковцам.