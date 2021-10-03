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Витория: «Очень сложная, но важная победа»

вчера, 23:25
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)0 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Наставник «Спартака» Руй Витория рассказал о победе над «Ахматом».

Очень сложная, но важная победа. Играли против команды, которая борется в каждом эпизоде и хороша в единоборствах. Мы встретили соперника с правильным настроем. Проявили характер, это самое главное.

Было тяжело, до этого мы играли в Италии, перенесли два перелета. Не так много маневров у нас было на скамейке запасных. Все это делает нашу победу особенно вкусной. Поздравляю!

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
сегодня в 08:53
    Gahi
    Gahi
    сегодня в 08:05
    Многие уже провожали Руйя Витория домой, но он методично проводил свою работу в Спартаке где старался навести порядок в команде, и это у него стало получаться. Удачи
    YVG
    YVG
    сегодня в 07:31, ред.
    Ахмат самый удобный соперник для спартака, всегда сдается без боя даже на своем поле, податливый такой соперник.
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 07:18
    С Ахматом у Спартака стало получаться играть.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    сегодня в 07:11
    Может теперь появится хоть какая-то уверенность у команды
    112910415
    112910415
    сегодня в 06:47
    дела выправляются понемногу
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 05:47
    Для Спартака сейчас каждая победа очень сложная и важная.
    z2htz24n9xdh
    z2htz24n9xdh
    сегодня в 05:33
    Тут он прав
    Gor Ter-Aristacessian
    Gor Ter-Aristacessian
    сегодня в 01:58
    Вот и "подряд" вам.
    ABir
    ABir
    сегодня в 01:55
    Жаль Бакаев пенальти не реализовал, а то победа была бы ещё и уверенной
    mike60
    mike60
    сегодня в 01:42, ред.
    А между тем Витория в еврокубке на выезде обыграл не кого-нибудь,а Наполи.Благодаря ему за Спартак наконец-то не стыдно.Да и в чемпионате России Спартак с самой надежной защитой.Это когда такое было?
    протон
    протон
    вчера в 23:30
    А я им доволен, и молодежь играет и легионеры забегали.
    «Очень сложная, но важная победа. Мы играли против команды, которая хороша в смешанных единоборствах: они действительно борются в каждом эпизоде».
    Со скамейкой Витории точно не позавидуешь, тем более играть на 2, а то и на три фронта с такой обоймой игроков придется
    Главный тренер, на то и тренер , чтобы уметь ставить игру и добиваться поставленных результатов. У Витории , к примеру, нет игроков с которыми можно бороться за полуфиналы и финалы еврокубков, НО, с таким составом он обязан быть в тройке лидеров внутри РПЛ с её уровнем футбола. Предсезонку он проводил ...
    я положительно отзывался когда пригласили Руя, но в последние времена начал критиковать из за поражений, возможно некий положительный сдвиг что сейчас даст продвиждение вперед Спартаковцам.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 23:26, ред.
    То что важная, это точно.
    Ахмату Удачи !
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